April 8, 2021

La nueva reforma tributaria que plantea el gobierno del presidente Duque propone que los ciudadanos con ingresos al a帽o de 30 millones de pesos ($ 8,228.67 d贸lares estadounidenses) paguen el impuesto de renta. Esta acci贸n sin duda afectar铆a a la clase media colombiana.

Varios analistas han se帽alado que en las 煤ltimas reformas tributarias el sector bancario y las grandes multinacionales se han visto beneficiadas con rebajas de impuestos. Otros han a帽adido que, las multinacionales de la fe, es decir, las iglesias, siempre han estado exentas del impuesto de renta, entre otros impuestos, siendo de hecho un nicho id贸neo para enriquecerse l铆citamente.

El panorama de las iglesias cristianas (principal segmento de la diversidad religiosa) es de constante crecimiento. En promedio una iglesia nueva se registra cada d铆a en Colombia en el Ministerio del Interior. Ya hay m谩s de 8000 entidades religiosas con personer铆a jur铆dica especial, y no hay barrio de clase media o baja en Colombia que no cuente con una iglesia autoc茅fala o que carezca de una sede de una denominaci贸n mayor.

El dinero fluye a las iglesias por medio del diezmo: el diez por ciento de los ingresos de un feligr茅s; ofrendas, que son aportes voluntarios adicionales, y 鈥渟iembra de promesas o pactos鈥, que son dineros que se le entregan a 鈥淒ios鈥 (en este caso a los pastores, porque no hay un banco en el reino de los cielos, pero s铆 en la Tierra cuentas bancarias a nombre de las iglesias) a cambio de obtener trabajo, un 茅xito personal, sanaci贸n, etc. El mensaje es claro: el diezmo le pertenece a dios. Si no lo pagas le est谩n robando al todopoderoso; si no ofrendas no recibir谩s salud, empleo, etc. Los r茅ditos econ贸micos de esta estrategia para los pastores son significativos.

Las iglesias que predican la bendici贸n a cambio de dinero siguen la 鈥渢eolog铆a de la prosperidad鈥. Entre ellas est谩 el G-12 Misi贸n Carism谩tica Internacional, Avivamiento, Iglesia Universal del Reino de Dios, El Lugar de su Presencia, R铆os de Vida, Manantial de Vida Eterna, entre muchas m谩s. Seg煤n ellas, si te va mal econ贸micamente es porque no tienes suficiente fe y no diezmas. 驴Qu茅 hay que reclamarle al Estado por pol铆ticas de bienestar social? 隆Jam谩s! Eso es comunismo y es del diablo. 驴Ahora ven porque la afinidad entre muchas de las anteriores iglesias con los sectores de derecha y extrema derecha?

Otras solo piden el diezmo, y no incluyen la teolog铆a de la prosperidad, como los adventistas, bautistas, pentecostales. Otros no piden diezmos, pero hacen que los feligreses compren publicaciones, siendo un gran negocio editorial, como los testigos de Jehov谩.

Los pastores cristianos m谩s reconocidos del pa铆s tienen tantos lujos y opulencia como invocaciones a Dios y a la Biblia. Por ejemplo, el pastor Miguel Arr谩zola, de la Iglesia R铆os de Vida de Cartagena, vendi贸 en 2016 un apartamento en el edificio Regatta en Cartagena por 1500 millones de pesos para mudarse al exclusivo sector de Barcelona de Indias, a una casa avaluada en unos tres mil millones de pesos (seg煤n informaci贸n de El Bullerengue que adjunta Certificado de Tradici贸n y libertad del inmueble).

Los pastores Arr谩zola de R铆os de Vida

Hablando de los ingresos de, solo esta iglesia en la capital de Bol铆var, El Bullerengue dice que:

Seg煤n fuentes de personas que han trabajado con la Iglesia, el recaudo de R铆os de Vida puede llegar a 1.250 millones de pesos mensuales [del 2016]. La inmensa mayor铆a de este dinero llega en efectivo, y otra parte se entrega en tarjeta de cr茅dito e incluso cheques. Dos veces por semana los camiones de la agencia de transporte de valores se estacionan por el lado de la avenida Pedro de Heredia para llevar la plata del se帽or.

Siguiendo con el mismo pastor, el periodista Lucio Torres, comenta que el l铆der de R铆os de Vida adquiri贸 la franquicia del pastor C茅sar Castellanos, de la Misi贸n Carism谩tica Internacional para poder operar con su megaiglesia. El valor de la franquicia dice no conocerlo, pero el solo hecho de tener que pagar una franquicia, al mejor estilo de una cadena internacional, da una idea sobre los r铆os de dinero que mueven las iglesias cristianas en Colombia.

Otras fuentes consultadas mencionaron que a inicios de los 2000 hubo una fractura en la Misi贸n Carism谩tica G12, de la que naci贸 la Iglesia Cristiana Sin Muros, encabezada por el pastor C茅sar Fajardo. Excristianos que vivieron esa divisi贸n mencionaron l铆os por el poder pol铆tico y por dinero. Estos hechos, que hicieron que las personas consultadas renunciaran a estas iglesias, les recordaron m谩s una rivalidad entre empresas que el mensaje de 鈥渧ende todo lo que tiene y dalo a los pobres鈥 que, seg煤n los evangelios de Mateo y Lucas, Jes煤s dijo al joven rico. Los pastores de estas iglesias suelen restarles cr茅dito a estas revelaciones diciendo que al apartarse de su Iglesia se volvieron instrumentos de Satan谩s y cosas similares.

Y hablando del joven rico, viene al anecdotario de los pastores colombianos, el caso de John Milton Rodr铆guez. Actual pastor cristiano y senador de Colombia Justa Libre. Rodr铆guez pas贸 a ser el joven rico a los 26 a帽os cuando dej贸 de ser un distribuidor de peri贸dico y se hizo pastor a fundando la Iglesia Misi贸n Paz a las Naciones.

Muchos pastores y pastoras, autodenominados ap贸stoles y hasta profetas nacidos en estas tierras, cuentan ahora con mansiones en el extranjero avaluadas por encima del mill贸n de d贸lares. Tal como es el caso de la otrora humilde costurera, oriunda de Chipat谩 (Santander), que se hizo l铆der religiosa, y pudo comprar varios inmuebles en el estado del sol. Incluyendo una mansi贸n de 1,8 millones de d贸lares en Weston, Florida, Estados Unidos.

Las iglesias cat贸licas y de la diversidad protestante no pagan impuesto a la renta, tampoco impuestos municipales. Sus diezmos y ofrendas no est谩n gravados de manera alguna. La Dian revel贸 en 2017 que el patrimonio bruto que declararon m谩s de 8.000 asociaciones religiosas, en ese momento registradas, alcanz贸 $14,4 billones y reportaron ingresos brutos por un valor de $5,4 billones de pesos.

Es injusto que la clase media deba que ser la que se aprieta el pantal贸n. Que ahora se le piense gravar hasta el caf茅 que se toma cada ma帽ana, mientras las iglesias pueden darse el lujo de poner a sus pastores en los barrios m谩s exclusivos de las ciudades colombianas o del exterior.

Es necesario que las iglesias contribuyan al Estado pagando un impuesto sobre su renta (o ingresos), sobre su patrimonio, sobre sus activos en el exterior y paguen el impuesto predial sobre sus propiedades para efectos de poder utilizar tales recursos para muchas de las necesidades que tiene el pa铆s: dotar la red hospitalaria, darle computadores a los estudiantes rurales que no pueden conectarse a las clases virtuales, darle a los cient铆ficos colombianos los recursos para que puedan hacer investigaci贸n en Colombia y no tengan que irse del pa铆s鈥

En la tesis de grado An谩lisis del no pago de impuestos de las iglesias cristianas colombianas (2019), Boyacen y Vanegas concluyen:

La reforma estructural tendr谩 que llegar a lugares donde muchos hab铆an temido llegar: Al gigantesco patrimonio de los cultos, porque gravar a las iglesias no es profano, sino sentido com煤n. La equidad en el tema de las confesiones es urgente, y la idea de que la Dian deber铆a decidir qu茅 iglesia cumple o no con los requisitos para continuar gozando de privilegios debe desecharse, ya que ser铆a como felicitar al cat贸lico y castigar al jud铆o, y en tema fiscal la moral y la subjetividad no pueden ser rectoras. Por lo menos no en un Estado que se declara laico.

Lo justo ser铆a que las actividades econ贸micas que se realizan bajo los c贸digos 9191 y 9491 del RUT, correspondientes a asociaciones religiosas, empiecen a generar la equidad que tanto buscan en sus sermones, pero que poco aportan en realidad. Porque, sin 谩nimo de sonar crudos, no es posible ser sin 谩nimo de lucro cuando se tienen ingresos de cuatro mil millones de pesos anuales.

[鈥 El experto tributario y director de Carrero y Asociados, Nicol谩s Carrero, considera que las iglesias s铆 deber铆an hacer alg煤n tipo de contribuci贸n al fisco, porque 鈥渕ueven bastante dinero鈥, pero nadie las controla y ni siquiera existen auditores para el manejo de grandes cantidades de dinero. No llevan facturas, no tienen un sistema contable y hay muchas fachadas de iglesias que mueven demasiada plata, con una cantidad de ahorros tributarios que no le aportan nada al fisco. Deber铆an tributar as铆 sea un poco鈥, puntualiza.

Los pastores predican que no pagar el diezmo es robarle a Dios, 驴pero qui茅nes podr铆an decirles a ellos, sin miedo, que le contribuyan al Estado para sacar al pa铆s adelante?

Mientras escrib铆a estas l铆neas, la representante a la C谩mara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, dijo que con el pago de las iglesias del impuesto de renta se tendr铆a un recaudo anual de 1,8 billones de pesos, lo que salvar铆a a la clase media de pagar m谩s impuestos.

Si esta propuesta no llega a materializarse, es muy probable que sea porque el poder del pulpito ha llegado con fuerza a las curules del Congreso. Ser铆a una muestra m谩s de que aquellos que con Biblia en mano piden que los voten para salvaguardar 鈥渓os valores鈥 se refieren en realidad a sus valores econ贸micos y los privilegios tributarios de las iglesias. Otro resultado nefasto de no tener una separaci贸n m谩s estricta del Estado y las iglesias que ha permitido que estas hagan partidos, que los sermones sean tambi茅n campa帽a pol铆tica y que los pastores se vuelvan senadores.