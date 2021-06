–

Hija del general Mattiyahu Peled, quien despu茅s de la guerra de los seis d铆as (1967) protest贸 contra la pol铆tica de asentamientos y colonizaci贸n de Tel Aviv en Palestina, la fil贸loga, traductora y pacifista israel铆 Nurit Peled Elhanan (Jerusal茅n, 1949) perdi贸 a su propia hija de 14 a帽os en un atentado suicida palestino (1997).

Invitada por el Parlamento Europeo con motivo del D铆a de la Mujer, Nurit manifest贸: 鈥淓l llamado mundo libre tiene miedo del 煤tero musulm谩n [鈥. La verdadera amenaza son el imperialismo estadounidense, la indiferencia y la complicidad europeas, y el r茅gimen israel铆 racista y cruel鈥 (8/3/05).

A帽adi贸: 鈥淟a violencia local infligida a las mujeres palestinas por el gobierno de Israel y el ej茅rcito israel铆 se ha extendido a todo el planeta [鈥. Es una violencia que casi nunca se aborda y que la mayor铆a de la gente en Europa y en EEUU excusan con la boca peque帽a鈥. Los temas de estudio de Nurit versan sobre el racismo en el sistema educativo israel铆, con libros de texto dirigidos principalmente contra los palestinos.

Nurit responsabiliz贸 a la opresi贸n israel铆 sobre los palestinos, como causante indirecta de la muerte de su hija. Y en agosto de 2014, en entrevista con el peri贸dico espa帽ol P煤blico, cit贸 las palabras de Haneen Asharawi, miembro del Consejo Legislativo Palestino: Somos el 煤nico pueblo del planeta al que se le exige garantizar la seguridad de su ocupante, mientras Israel es el 煤nico pa铆s que llama a defenderse de sus v铆ctimas.

En sinton铆a, la profesora de ling眉铆stica Tanya Reinhardt (Haifa 1943-Nueva York 2007), de quien Noam Chomsky expres贸 que su activismo no se limitaba a las palabras, sino tambi茅n a la defensa de la integridad moral de la propia sociedad israel铆.

鈥淧ara controlar Cisjordania 鈥揺scribi贸 Tanya鈥 Israel debe controlar totalmente la franja de Gaza, convertida en una c谩rcel herm茅tica, aislada del mundo [鈥. Para muchos palestinos, los primitivos [en aquel entonces] cohetes Qassam son una respuesta a la guerra que Israel les ha declarado [鈥. La respuesta m谩s l贸gica que Hamas propone desde hace tiempo es el alto al fuego total.鈥

Sin embargo, la opini贸n m谩s elocuente de una ocupaci贸n que ha cumplido 73 a帽os, s贸lo pod铆a venir de sus propias entra帽as. Me refiero a Shulamit Aloni (Tel Aviv, 1928), militante del movimiento sionista-socialista Hashomer Hatzair en su juventud, comando del Palmaj (unidad de 茅lite del ej茅rcito sionista en la guerra de 1948) y ministro de Cultura durante el gobierno de Isaac Rabin (1974-77) hasta que renunci贸 por disentir con la uni贸n Estado-religi贸n.

En una extensa entrevista concedida en abril de 2004 al peri贸dico Yediot Aharonot (literal: 脷ltimas Noticias, publicado en hebreo), y el de mayor circulaci贸n en Israel desde 1970, Shulami expres贸:

鈥淓n este pa铆s hay gente que dice 鈥榥o quiero saber, no leo los peri贸dicos鈥 [鈥. Nosotros no aceptamos que los alemanes dijeran 鈥榥o sab铆amos鈥. Eso nos enfureci贸. Ellos sencillamente no quer铆an saber. Estaban detr谩s de su f眉hrer y admiraban a su ej茅rcito. Entre nosotros pasa lo mismo. La gente no sabe y no quiere saber鈥.

Sigue: 鈥淪铆, saben que han de ser patriotas. 驴Y hay algo m谩s patri贸tico que una guerra? Dicen: 鈥楧ios vendr谩 en nuestra ayuda鈥. Pero en el cintur贸n de los soldados nazis estaba escrito: 鈥楧ios est谩 con nosotros鈥. Reina aqu铆 una histeria patri贸tica y la gente ya no dice nada鈥.

Otro pasaje: “Me horroriza nuestro desplome moral. Me horroriza nuestra arrogancia y la facilidad con la que matamos y asesinamos a palestinos. No puedo hallar descanso cuando veo el muro que estamos levantando. Robamos la tierra a gentes que viven en este lugar desde hace siglos y nos persuadimos de que somos nosotros las v铆ctimas”.

M谩s: 鈥淪omos violentos, nos mentimos a nosotros mismos, nuestra exaltaci贸n de la fuerza nos est谩 minando. Nos consideramos una democracia cuando se domina a 3 millones de personas que no tienen voz [鈥. Somos responsables de la sangre jud铆a derramada [鈥. Ellos ejercen el terror [ante nuestro terrorismo anterior] y nosotros se lo devolvemos 颅centuplicado鈥.

Shulamit remata: 鈥淓n este pa铆s, el Estado no tiene su ej茅rcito, sino que es el ej茅rcito el que tiene su Estado [鈥. La guerra actual no es una guerra de supervivencia, sino una guerra colonial [鈥. Yo me considero patriota, y ser patriota significa protestar contra la depravaci贸n moral que nos invade鈥. Shulami fue condecorada en 2000 con el Premio Israel por sus contribuciones a la sociedad y a su funeral, en 2014, acudieron miles de israel铆es.

Nurid, Tanya, Shulami. Apenas tres de las muchas mujeres que en el supuesto Estado jud铆o empiezan a preguntarse si deben sentir orgullo frente al cad谩ver de sus hijos. O si en alg煤n libro sagrado, la 茅tica jud铆a perdona que vuelvan a casa con la frente en alto, luego del lit煤rgico asesinato de ni帽os, ancianos y mujeres palestinas.

