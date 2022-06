–

Jos茅 Luis Paul铆n Seijas, facultativo de atenci贸n Primaria y delegado del Sindicato M茅dico de Euskadi, cree que el problema de la escasez de especialistas no se halla en las facultades sino 芦en la falta de atractivo de estos puestos de trabajo禄.

鈥 驴No nos va a quedar m谩s remedio que desplazarnos m谩s lejos para ser atendidos por el m茅dico de familia?

鈥 Posiblemente sea as铆 y no solo eso, sino que adem谩s es posible que ni siquiera sea atendido por un m茅dico de familia sino por personal sanitario no m茅dico para hacer consultas. Hay una realidad que es tozuda, y es que no hay m茅dicos. No se han hecho las previsiones suficientes y ahora tenemos lo que desde hace quince a帽os ven铆amos anunciando los profesionales. Yo hago cooperaci贸n internacional y, salvando las distancias, esto me recuerda a situaciones que veo en lugares del Tercer Mundo. Fuera me encuentro con centros sanitarios donde no hay m茅dicos y cada vez est谩n m谩s alejados de los pacientes. Estamos empezando a tomar esta direcci贸n.

鈥 Si el personal sanitario asume competencias de los m茅dicos, 驴bajar谩 la calidad de la atenci贸n?

鈥 Evidentemente. Cuando hay un grupo profesional que no ha sido formado en determinadas t茅cnicas exploratorias, diagn贸sticas y de tratamiento, disminuye la calidad de la atenci贸n en cualquier 谩mbito profesional. Eso es as铆, m谩xime cuando se hace al no haber profesionales que tienen que hacer ese trabajo y se echa mano de otras personas que est谩n muy cualificadas para su profesi贸n pero no tanto para otras actividades para las que no han sido formadas en sus estudios.

鈥 驴Deber铆an abrirse las puertas de las facultades de Medicina para acoger a m谩s alumnos?

鈥 La soluci贸n no est谩 en un frente sino en varios, y a largo plazo. Con lo de las facultades hay que tener en cuenta que actualmente hay en Espa帽a una cantidad considerable de m茅dicos titulados que no pueden ejercer. Una parte del problema puede estar en la gesti贸n de las plazas en las universidades, pero no creo que sea el principal problema que explique la falta de m茅dicos en Primaria.

鈥 驴Cu谩l es el principal problema?

鈥 La falta de atractivo de estos puestos de trabajo. Es una especialidad m茅dica que ha sido muy desprestigiada, que no ha sido valorada por la propia Osakide-tza. De los licenciados que eligen la medicina de familia porque les gusta, despu茅s del periodo formativo casi la mitad deciden no seguir adelante.

鈥 驴Por qu茅?

鈥 Por las malas condiciones en las que tienen que ejercer su trabajo.

鈥 驴Cu谩les son esas condiciones?

鈥 La masificaci贸n en el trabajo hace que no puedas atender al paciente de una manera integral, que es lo que tiene que hacer la atenci贸n Primaria.

Falta de m茅dicos

芦Todas las administraciones ve铆an venir esto desde hace quince a帽os y no han hecho nada por evitarlo禄

鈥 El 29% de los m茅dicos de familia de Euskadi tienen 60 a帽os o m谩s. 驴Cuando empiecen a jubilarse se podr谩n cubrir sus plazas?

鈥 No. Es que adem谩s no hay que esperar a que nos jubilemos. Ya no se cubren plazas y por eso estamos como estamos. Insisto en que no se han hecho las previsiones adecuadas. Esto es algo que todas las administraciones ve铆an venir desde hace quince a帽os y no se ha hecho ninguna medida para evitarlo. Ahora est谩n poniendo sobre la mesa unas medidas absolutamente rid铆culas para solucionar el problema que tenemos. No tienen ninguna planificaci贸n a largo plazo. Si necesitas personal intenta atraerlo, pero ante todo cuida al que tienes.

鈥 驴Se acabar谩n cerrando centros de salud?

鈥 No me atrevo a aventurarlo pero es muy probable. Desde hace tiempo ya se vienen cerrando Puntos de Atenci贸n Continuada, esa realidad ya la tenemos desde hace bastante. El siguiente paso posiblemente sea que los centros rurales no abran todos los d铆as o que haya ambulatorios que cierren definitivamente para que los ciudadanos se desplacen m谩s kil贸metros para ser atendidos. Por lo que est谩n diciendo ahora, es muy probable.

