El Salto/Blog Alkimia

Acabamos de asistir a un movimiento de justificaci贸n del Partido Socialista y Unidas Podemos (鈥渆l Gobierno m谩s progresista de la historia鈥), posiblemente despu茅s de ver que en su basti贸n m谩s seguro ya ni siquiera ganan elecciones.

Podemos pensar que las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios se desatascaron pero resulta muy sospechoso que haya sido ahora, por cierto, muy cerca del 86 aniversario del golpe de Estado ejecutado el 18 de julio de 1936. Han transcurrido casi dos a帽os desde la presentaci贸n, por parte de Carmen Calvo, del anteproyecto que fue realizado sin consulta a las asociaciones de Memoria ni Organizaciones que trabajamos en la defensa de los Derechos Humanos, y seguimos denunciando que aunque se han incorporado varias propuestas que se hicieron por las asociaciones y organizaciones (tras la apertura de propuestas despu茅s de haberse aprobado el anteproyecto) en cuanto a la inclusi贸n de delitos sobre las mujeres, al tratamiento en las escuelas sobre la dictadura, a la consideraci贸n de v铆ctimas, al per铆odo a tomar de referencia, etc., sigue siendo una mala ley porque sigue demostrando que la intenci贸n del Gobierno es un lavado de cara sobre aquella 茅poca siniestra de la historia de Espa帽a. Y todo esto sucede siendo elevad铆simo el n煤mero de v铆ctimas pertenecientes a UGT y al PSOE y estando en el poder los representantes de estas mismas Organizaciones.

Sigue siendo una mala ley porque sigue demostrando que la intenci贸n del Gobierno es un lavado de cara sobre aquella 茅poca siniestra de la historia de Espa帽a.

Empezaba el art铆culo preguntando si era necesario legislar sobre la Memoria Hist贸rica. Se ha demostrado que la primera ley que pretend铆a 鈥減oner en valor la Memoria y honrar a quienes sufrieron la represi贸n鈥 ha servido para bien poco salvo para otorgar subvenciones para la exhumaci贸n de fosas (durante la legislatura socialista ya que cuando entr贸 el PP la dotaci贸n econ贸mica fue de 0 鈧) y disponer de un argumento legal para 鈥渆l cambio de nombres de las calles鈥. Tras quince a帽os de la publicaci贸n de la ley de Zapatero se ha demostrado que las leyes no garantizan nada cuando no imponen sino recomiendan, cuando no sancionan porque no han sido desarrolladas posteriormente con el reglamento que hace funcionar a las leyes.

No olvidemos que las leyes son una propuesta de intenciones del Gobierno que plantea su aprobaci贸n. Por eso me pregunto 驴es necesaria una ley de memoria democr谩tica promovida por el Partido Socialista? No hay duda alguna de que el PSOE es uno de los protagonistas de la transici贸n que ciment贸 su 茅xito en el olvido y en una ley de Amnist铆a que amnistiaba, supuestamente, tambi茅n a los victimarios que ni siquiera iban a ser sometidos a juicio previamente a su amnist铆a y de eso muchos dirigentes socialistas eran conscientes.

Y lo digo alto y claro, es una lavada de cara a la que se ven obligadas porque tras 46 a帽os de la muerte del dictador continuamos con sus instituciones en plena vigencia. El Tribunal del Orden P煤blico se convirti贸 en la Audiencia Nacional, un 贸rgano jurisdiccional que se dedica a perseguir a raperos, sindicalistas, independentistas, etc. La monarqu铆a sigue instalada compadreando con las grandes empresas y con claras manifestaciones de apoyo a las derechas, los partidos mayoritarios son los mismos que acordaron la ley del olvido, las polic铆as y ej茅rcitos contin煤an manifestando actitudes fascistas en ning煤n caso reprobadas por sus jefes pol铆ticos y continuamos con una iglesia nacional cat贸lica que mantiene todo su poder en las decisiones de la sociedad y de la pol铆tica.

Tras 42 a帽os de la muerte del dictador continuamos con sus instituciones en plena vigencia.

Entonces鈥 驴Es necesaria una ley de memoria? Lo que hace falta es una verdadera pol铆tica de reconocimiento de los hechos (verdad), una investigaci贸n de los cr铆menes cometidos (Justicia) y una reparaci贸n real a las v铆ctimas mediante la dotaci贸n de medios para poder exhumar e identificar a las v铆ctimas y ofrecer las ayudas necesarias para curar las heridas que provocaron el conflicto, la dictadura y la Transici贸n (reparaci贸n) y, as铆, podremos conseguir que no se repitan hechos tan penosos y dolorosos (garant铆as de no repetici贸n). Las palabras recogidas entre par茅ntesis responden al cargo del Relator de la ONU para la Verdad, Justicia, Reparaci贸n y Garant铆as de no Repetici贸n, que ha denunciado que la pol铆tica espa帽ola no ampara a las v铆ctimas con el trato que se debe ofrecer al respeto de los Derechos Humanos. Y la soluci贸n se la ofreci贸 a trav茅s de las resoluciones emitidas por los distintos relatores que han girado visita a Espa帽a con respecto a los cr铆menes del franquismo. Simplemente tienen que cumplir esas recomendaciones emitidas ya en 2015.

Bien. Pongamos una ley encima de la mesa. Pero deber铆a ser una ley que corrija los errores de la ley de Memoria Hist贸rica del 2007. Pues no. Dan por superada la situaci贸n que exist铆a en 2007 y consideran que la doble escala de reparaci贸n que establec铆a el art铆culo 10 de ley de Zapatero no debe ser modificada. As铆, el gobierno se ahorr贸 un mont贸n de millones perjudicando a miles de v铆ctimas con muchos a帽os y que han sufrido desde los a帽os de la guerra hasta su muerte los padecimientos por ser del bando 鈥渆quivocado鈥. Los trabajos esclavos quedan sin reparaci贸n, aunque ya no hay supervivientes, pero s铆 la sociedad deber铆a recibir el beneficio que sacaron esas empresas de explotar a los presos del franquismo y realizar un resarcimiento que, si no es posible sobre las familias de aquellos hombres que perdieron la vida o que arrastraron una salud precaria el resto de su vida, al menos deber铆a revertir en beneficios a la comunidad, etc. 驴Qu茅 reparaci贸n podemos ofrecer a aquellas mujeres que cos铆an y limpiaban para los ricos en cumplimento de su pena por ser 鈥渞ojas鈥? Si ni siquiera han sido tenidas en cuenta como siempre ha pasado con las mujeres en la historia.

Dan por superada la situaci贸n que exist铆a en 2007 y consideran que la doble escala de reparaci贸n que establec铆a el art铆culo 10 de ley de Zapatero no debe ser modificada.

Lo primero es ordenar la apertura de archivos y que la catalogaci贸n que se realice sea con medios oportunos. Porque no debemos olvidar que muchos documentos han sido destruidos u ocultados, la Iglesia no permite el acceso a sus archivos鈥

Y hablemos del expolio que sufrieron las familias perdedoras de la guerra. Se reconoce que existi贸 este robo en la ley pero no se va a proceder a la devoluci贸n a quienes fueron robados por las familias triunfantes e instituciones franquistas.

Se crea una Fiscal铆a sin medios, sin dotaci贸n y sin intenci贸n de investigar. 驴Para qu茅 ponerlo si no lo vas a poner en marcha? 驴Para qu茅 establecer algo que cuando entre la derecha lo van a dejar paralizado?

Se aprueba la creaci贸n de un banco de ADN, vamos tarde, pero p贸nganlo en marcha YA, por favor. Incluido para la investigaci贸n del robo de beb茅s.

Las sentencias dicen que van a ser consideradas nulas pero no nos dicen c贸mo va a tener ejecuci贸n judicial.

Y para rematar鈥 No vamos a investigar los cr铆menes del franquismo con culpables vivos. Esa es su intenci贸n. Dejemos pasar el tiempo que todas estar谩n muertas, v铆ctimas y verdugos.

Y es que no olvidemos. Se han cumplido 86 a帽os de un r茅gimen que contin煤a imperando en este Estado.

Veremos si finalmente la querella argentina, 煤nico proceso abierto que investiga los cr铆menes del franquismo (donde CGT est谩 personada denunciando los trabajos forzados de los presos del franquismo y que est谩 esperando que la jueza impute a alguna de las empresas), podr谩 hacer caer la impunidad del franquismo que en Espa帽a quieren mantener. Desde luego esa es la esperanza de las v铆ctimas que fueron hasta Argentina para conseguir un proceso similar al que se produjo con la dictadura argentina que empez贸 a cumplir condenas gracias a la justicia universal.

CGT debe seguir denunciando el Estado de tufo franquista en el que vivimos. Exigiendo actuar contra los homenajes a golpistas (no dudo de que este 18 de julio se hayan producido en los cuarteles salvas en honor al alzamiento) como se han realizado misas en el Valle de los Ca铆dos en honor a la sublevaci贸n. En enero de 2022 se plante贸 al Gobierno lo sucedido en C贸rdoba (https://cgt.org.es/cgt-exige-explicaciones-al-gobierno-de-psoe-up-tras-saber-que-el-ejercito-ha-realizado-actos-de-homenaje-a-los-golpistas-del-36-en-andalucia/). Tras siete meses no han contestado y se ha presentado queja ante el Defensor del Pueblo que la ha admitido a tr谩mite.

Solo quiero recordar que en el 煤ltimo Congreso Confederal celebrado en Zaragoza se aprob贸 una resoluci贸n de apoyo al trabajo de recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica. Que no quede en simples palabras sino en un verdadero apoyo a las v铆ctimas, trabajando conjuntamente con la sociedad civil para que se lleguen a cumplir los principios de Verdad, Justicia y Reparaci贸n.

En el 煤ltimo Congreso Confederal celebrado en Zaragoza se aprob贸 una resoluci贸n de apoyo al trabajo de recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica. Que no quede en simples palabras sino en un verdadero apoyo a las v铆ctimas.

El pasado 19 de julio fue el aniversario de la Revoluci贸n Libertaria. No olvidemos los valores que movieron a miles de personas a tomar las armas y tumbar al fascismo. Pero tampoco olvidemos que pusieron en marcha una sociedad libertaria y llevaron a funcionar las colectividades, colectivizar el transporte y las f谩bricas demostrando que otro mundo es posible. Seguimos necesitando mucho entrenamiento y gimnasia revolucionaria para poder volver a llevar a cabo de nuevo la Revoluci贸n Libertaria. Pero, hoy, podemos contribuir a esa Revoluci贸n denunciando la utilizaci贸n de las v铆ctimas del franquismo.

Porque fueron somos, porque somos ser谩n. Se lo debemos.

