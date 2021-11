–

El largometraje documental Gallo Fino, dirigido por Sebasti谩n Korol, recupera la faceta revolucionaria del cura Jos茅 Czerepak. Nacido en Corpus en una familia campesina, el sacerdote se destac贸 como fundador y asesor del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) en los a帽os 70. Fue perseguido, detenido y torturado durante la dictadura, y luego exiliado en Alemania.

Colonia Alberdi fue la comunidad que el padre Czerepak eligi贸 para retomar el sacerdocio en su patria, interrumpido en la ma帽ana del 24 de marzo de 1976. All铆 levantar铆a una parroquia y vivir铆a hasta sus 煤ltimos d铆as. Casual o causalmente, Alberdi tambi茅n hab铆a sido cuna del Movimiento Agrario de Misiones. Es por eso que fue el escenario elegido por Sebasti谩n Korol para el estreno de Gallo Fino.

Esa iglesia, donde descansan los restos de Jos茅 desde 2011, recibi贸 a la comunidad de Alberdi para ver el documental en el contexto de los 50 a帽os del nacimiento del MAM. No pocas personas de la audiencia, sobre todo las que conocieron al religioso en sus 煤ltimos a帽os, se llevaron una sorpresa al enterarse de la trayectoria combativa del antiguo padre de su parroquia, no muy difundida.

Es que el sacerdote regres贸 a la Argentina ya bien entrado el 煤ltimo per铆odo democr谩tico, despu茅s de largos a帽os de exilio, continuando su tarea pastoral con una fuerte impronta comunitaria, pero con un perfil mucho m谩s bajo. Entonces, 驴fue Czerepak un cura revolucionario? 驴Adscribi贸 a la llamada Teolog铆a de la liberaci贸n? 驴Hasta d贸nde estuvo comprometido con las luchas populares de aquellos a帽os? Eran todas preguntas muy v谩lidas hasta el estreno de Gallo Fino.

Sebasti谩n Korol se encarga de reconstruir el periplo revolucionario a partir de testimonios variados. Como un misterio que se va resolviendo de a poco, el director comparte el camino de su propia investigaci贸n donde, a trav茅s de las declaraciones de personas que lo trataron en sus distintas etapas, el contorno de la figura de Jos茅 se va transformando desde el de un cura diferente hasta el de un militante revolucionario, con total coherencia y sin soluci贸n de continuidad.

Hay muchas pel铆culas que narran las gestas revolucionarias, documentales para hacer dulce y una larga tradici贸n de cine comprometido socialmente en nuestra regi贸n. Pero una cosa es registrar la historia y otra construir memoria. La historiograf铆a con sus nombres, sus fechas y sus datos morbosos a veces se come lo que es m谩s esencial para recuperar el pasado. Lo que pas贸 en los afectos, en las micro historias con las que las personas inscriben su propia vida en un relato mayor.

Hay que ponerse un poco en contexto. Por una serie de razones, en los a帽os 70, para muchas personas las injusticias sociales eran intolerables. Entre esa gente, sacerdotes del denominado tercer mundo daban origen a la Teolog铆a de la liberaci贸n. Se trataba de dejar de esperar resignadamente el m谩s all谩 y traer la justicia un poco m谩s ac谩. El Concilio Vaticano II, la Revoluci贸n Cubana, la Conferencia de Medell铆n. Un rosario de acontecimientos, personajes, esperanzas, marcaron a toda una generaci贸n.

Eran tiempos donde los boicots a empresas no ten铆an nada de virtual. Una de las metodolog铆as de lucha m谩s popular consist铆a en tirar clavos sobre la ruta para entorpecer la circulaci贸n de los camiones. Debe haber miles de libros que intentan explicar c贸mo la teolog铆a es influenciada por la din谩mica pol铆tica y viceversa. La pel铆cula de Sebasti谩n es una excelente v铆a de entrada a ese problema, desde la experiencia rural de una zona olvidada del interior de Misiones y no por eso desconectada de los acontecimientos mundiales y los grandes misterios.

鈥溌縀s pecado tirar miguelitos?鈥 Le pregunt贸 al cura uno de los agricultores en lucha. Czerepak, pacifista ac茅rrimo que siempre se neg贸 a portar armas, tuvo que ensayar una respuesta, al fin y al cabo, era su rol de consultor espiritual: 鈥淢ientras haya un colono explotado, no es pecado鈥. Un instante hist贸rico m谩s tarde, las c煤pulas eclesiales de Argentina legitimaban el horror. Respaldaban torturadores, bendec铆an armas y aviones que ser铆an usados para arrojar personas vivas al mar. Sacerdotes como Czerepak, Mujica, Angelelli eran perseguidos y asesinados en todo el pa铆s.

Las injusticias contra las que esa generaci贸n se revel贸 son actualmente mucho m谩s pronunciadas. Casi cualquier 铆ndice que consultemos: desempleo, brecha salarial, distribuci贸n de la riqueza, registra hoy niveles m谩s alarmantes. Sin embargo, por alguna raz贸n, ya no hay revoluciones sociales en el horizonte. Es un motivo m谩s para mirar con respeto el pasado y reconocer que, con documentalistas como Sebasti谩n, al menos los 铆ndices de memoria est谩n en un buen nivel.

Ante una pel铆cula de este tipo, la sensaci贸n suele ser: 鈥淒eber铆a pasarse en todas las escuelas鈥. Sin embargo, una inmediata reflexi贸n desplaza esa primera sensaci贸n: 鈥淒eber铆a verse en los seminarios鈥. Si hay algo notable en la iglesia cat贸lica de la actualidad es la distancia entre su jefatura y el movimiento real de su organizaci贸n. Casi al rev茅s que en aquellos a帽os. El discurso social de Francisco destaca por su radicalidad, pero no emergen liderazgos populares que parezcan encarnarlo.

Dos palabras finales sobre el buen gusto con que el documental est谩 confeccionado. Es muy f谩cil caer en un mont贸n de lugares comunes al abordar la 茅poca. La sobre-ideologizaci贸n, los recursos efectistas, la sobreabundancia de informaci贸n, la narrativa escolar. Gallo Fino, en cambio, hace gala de la simpleza con que se mueven los que saben qu茅 est谩n haciendo. No hay un golpe, no hay un grito, no hay un llanto. No hacen falta, no caben, ser铆an redundantes.

Incluso el tono general de los testimonios colabora con la estructura del guion, donde la informaci贸n se revela paulatinamente. Las personas entrevistadas se expresan de manera elemental, casi escueta, lejos de la grandilocuencia y las grandes palabras. Es en el modo de contar donde encontramos la historia y lo que justifica el registro audiovisual. Una sonrisa incontenible, una pausa para tragar. Una se帽ora que se pone pituca para hablar del curita de su iglesia.

Gallo Fino hace pie en una humilde regi贸n perif茅rica para hablar de un acontecimiento que tuvo alcance regional e internacional. Toca fibras sensibles de la intimidad de la Historia para ense帽arnos algo de las grandes y desalmadas estructuras que a煤n hoy gobiernan nuestras sociedades. Lo hace desde la fuerza de la ternura y la belleza de la sencillez. No encontramos el superh茅roe individual que promueve diariamente la industria cultural, sino la historia de un hombre bueno que en un tiempo violento decidi贸 cifrar su esperanza en la lucha de los desesperados.

La pel铆cula se proyect贸 en el Festival Ober谩 en Cortos y, durante el a帽o que viene, rodar谩 por eventos en diferentes localidades en el marco de la presentaci贸n de un libro del mismo autor que ampl铆a el material documental.

