De parte de A Las Barricadas May 14, 2023 411 puntos de vista

No pasa d铆a sin que alguien o algo me d茅 un susto de esos de andar por casa preocupado regando las macetas. No hay suficiente con el cambio clim谩tico, el agotamiento de acu铆feros, el fin del petr贸leo, la crisis financiera鈥 Andan estos d铆as liados con otra paranoia: la de la Inteligencia Artificial (IA) y sus peligros. 鈥

En esto yo llevo una inmensa ventaja, porque he sido de joven un voraz lector de novelas de ciencia ficci贸n, en donde los robots hac铆an de las suyas. Sin necesidad de irnos a los a帽os veinte cuando se especulaba con la posibilidad de m谩quinas inteligentes capaces de trabajar, o de matarnos a tiros, el cine nos mostr贸 a Skynet, una IA militar que adquiere conciencia el 29 de agosto de 1997, a las 2:14 de la madrugada (hora de los EE.UU., c贸mo no), y en ese preciso instante desencadena un ataque nuclear para destruir a la especie humana y crear un mundo dominado por las m谩quinas. Los supervivientes entran en guerra contra los robots y esa historia da para unas cuantas pel铆culas.

Total, que hay preocupaci贸n. Fil贸sofos, millonarios, terapeutas ocupacionales y otros dignos representantes de la Raza Humana, han firmado un documento pidiendo una moratoria en el desarrollo de las IA, actualmente en manos de empresas privadas. Otras voces de cient铆ficos se alzan pidiendo que se desarrollen IA previendo siempre los riesgos que conllevan. El miedo que tienen estos personajes, es que en alg煤n momento haya una m谩quina que defina sus propios objetivos鈥 Como 隆Matarnos a Todos! o 隆Desecar el Mediterr谩neo! y crear una civilizaci贸n rob贸tica.

No hay problema. Isaac Asimov nos leg贸 sus leyes de la rob贸tica para crear robots responsables y bien programados, y estas leyes son: un robot no puede da帽ar a un ser humano o, por inacci贸n, permitir que un ser humano sufra da帽os; un robot debe obedecer las 贸rdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales 贸rdenes entren en conflicto con la Primera Ley; un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protecci贸n no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley.

En realidad esas leyes las deber铆an cumplir todos los aspirantes a Pez Gordo. Me refiero a pol铆ticos, militares, curas鈥 Pero yendo a las propuestas de moratorias y de evaluaci贸n de riesgos, desde ya os digo que ni va a haber moratoria, ni se van a valorar los riesgos.

Vivimos en una sociedad capitalista, y por consiguiente cualquier moratoria aceptada por una empresa con 谩nimo de lucro, va a provocar que se vea sobrepasada por la competencia. Y los Estados van a seguir investigando para crear sistemas militares computerizados que puedan tomar decisiones para hacer fosfatina al enemigo. Eso no hay modo de evitarlo, porque si China no crea sus IA, EE.UU. seguro que las desarrolla.

As铆 que ya est谩: crisis clim谩tica, financiera, ecol贸gica, pol铆tica, energ茅tica, econ贸mica鈥 O la soluciona una IA que tome conciencia y decida eliminar a los Peces Gordos (sugiero un envenenamiento selectivo en un gran banquete)鈥, o el menor de nuestros dilemas ser谩 una m谩quina que, para variar, piense y act煤e.