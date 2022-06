–

Una opini贸n sobre el acceso a los videojuegos y como los privilegiados solemos no extrapolarnos de un debate que afecta al pobre como sujeto. Durante una discusi贸n, a mi gusto inveros铆mil, sobre la importancia o necesidad de puntajes num茅ricos en las rese帽as surgi贸 el 谩ngulo no revisado de la inclusividad. Uno podr铆a opinar 鈥搚 con raz贸n suficiente- que es extra帽o que no haya aparecido antes, cuando el debate se suscit贸 originalmente. Por Leo Di Grezia (Pressover News).

Esto sucede porque, con frecuencia, encaramos estos devaneos dial茅cticos con un 煤nico sujeto de an谩lisis en mente, que somos nosotros.

No ser铆a nada raro escuchar en alguna charla una frase algo as铆:

鈥淣o, a煤n no me compre el Elden Ring, as铆 es la pobreza鈥 (risas enlatadas)

Sacando de la cuesti贸n que sistema de videojuegos tiene la persona en cuesti贸n, es bastante sencillo dilucidar que en el diccionario del interlocutor, el concepto de 鈥減obreza鈥 es muy distinto del que maneja el grueso de la sociedad. Huelga decirlo, si posees un sistema moderno de videojuegos y la chance de adquirir t铆tulos, es probable que seas m谩s rico de lo que sabes o est谩s dispuesto a admitir.

Este proceder es bastante nacional. El argentino promedio quiere ser millonario, sin embargo, tiene verg眉enza de clase, y una vez que llega a un estilo de vida m谩s agraciado, es com煤n que esconda su nueva situaci贸n o le baje el precio. Es as铆 que no se consideran 鈥渞icos鈥 a煤n despu茅s de adquirir una consola que en nuestro pa铆s cuesta un promedio de seis sueldos m铆nimos, vitales y m贸viles. Y que conste en actas algo no muy digerible: en Argentina podes subsistir con un salario de apenas 30 mil pesos y no ser considerado 鈥減obre鈥. Lo sos. Hoy, tener un Smartphone no te excluye de 鈥渢ener dolor de est贸mago para la cena鈥.

Y ah铆 entra el devaneo sociol贸gico que choca con el econ贸mico. La pobreza no es una 鈥sensaci贸n鈥. Sensaci贸n es el hambre que sienten los realmente pobres. O el fr铆o cuando no hay un techo y paredes disponibles. Esas se calan en los huesos.

Sin embargo, una persona puede 鈥sentirse鈥 pobre aunque la billetera y su vida diaria demuestren lo contrario. Esto, por l贸gica, sucede ante la comparaci贸n con los pares.

Clases Sociales

La sensaci贸n de pobreza sucede en la clase media cuando se observa lo amplia que puede ser. Los m谩rgenes cada vez m谩s lejanos. Es de clase media quien tiene un hogar y varias comidas calientes por d铆a. Tambi茅n lo es el que compra la PS5 con el Ahora 12. Este desprop贸sito es ocasionado por el desbarajuste conceptual de no dividir a la sociedad en solo dos clases sociales, trabajadores y due帽os de medios de producci贸n. Un desocupado es un trabajador al cual el sistema capitalista le fall贸. Un trabajador 鈥渆n paro鈥. Pobre, quiz谩 (existen muchos desocupados por decisi贸n personal), pero su calificaci贸n es otra.

Dada la divisi贸n entre pobres, clase media y ricos, el ancho medio siempre es el que presenta m谩s desconexiones y luce m谩s dispar en sus intestinos. La sensatez no explota cuando hay un fundamento pol铆tico para esta clase de divisiones. En la diferenciaci贸n por billetera, lo que se busca es una escala hacia arriba. El pobre quiere ser clase media. El de clase media quiere ser rico. El rico quiere ser m谩s rico. Con ese recorte, no hay clases en pugna. No hay choques y no se amenaza el status quo. Lo que aparece es la admiraci贸n en vez de la consulta.

鈥溌緾贸mo puedo ser como ellos?鈥 en sustituci贸n de 鈥驴Por qu茅 tienen tanto m谩s que yo?鈥.

Dec铆a al final del pr贸logo, que tenemos un 煤nico sujeto de an谩lisis en mente y que a menudo, somos nosotros mismos. A ra铆z de esa din谩mica, resulta imposible (o casi) configurar una realidad donde ALGO existe o se invent贸 para un tercero. O mejor dicho, donde algo QUE existe o QUE se invent贸, le funciona o sirve a un tercero.

Ya que est谩 el ejemplo de los puntajes, lo prosigo:

El puntaje num茅rico al final de una rese帽a escrita termina siendo inclusivo por varias razones: personas que no saben leer pero tienen un firme conocimiento de los n煤meros y como se escalan pueden comprender con bastante pericia que es lo que el critic贸 opina sobre un objeto de rese帽a. No pretendan analizar porque alguien que no sabe leer buscar铆a en una web una rese帽a o comprar铆a una revista. Mi hija de 5 a帽os no sabe leer y cuando ver las calificaciones en Google Play entiende a la perfecci贸n que cinco estrellas significa que es un videojuego 鈥Bueno鈥.

A la vez, personas que SI saben leer pero solamente manejan su idioma nativo, pueden tambi茅n tener un buen alcance de lo que el periodista determina.

Por supuesto, el cr铆tico que dedica buena parte de su tiempo a analizar un videojuego, pel铆cula, disco, libro o lo que sea, tiene deseos de ser le铆do. Sin embargo, olvidar que es meramente un servicio el fin de esa rese帽a, cr铆tica, art铆culo u opini贸n, culmina en un descr茅dito y en un ejercicio de ego.

El yo como centro

Porque aparte, la cuesti贸n de 鈥debato por mi鈥 (o para los cientos como yo), elimina la posibilidad de comprensi贸n de posibilidades. Frase rara y ya me est谩n puteando cientos de opin贸logos licenciados. Que significa 鈥淧osibilidad de comprensi贸n de posibilidades鈥. B谩sicamente que a la hora de discutir cualquier tema, nos detenemos en c贸mo nos afecta, molesta (o beneficia) solamente a nosotros y los de nuestras posibilidades.

Entonces, cuando por ejemplo, nos molesta el puntaje num茅rico porque implica que la gente no lee, dejamos de lado a todo un enorme sector de la sociedad que tal vez est谩 imposibilitado de hacerlo por razones totalmente ajenas a 鈥las ganas鈥. Ni sumo al tiempo.

Sucede que el pobre tambi茅n juega. Tal vez no a la PS5, XBOX Series o Switch. Podemos pensar que no tiene acceso a pr谩cticamente nada mas que a un celular o netbook del Ministerio de Educaci贸n. Computadora que gracias a la evoluci贸n tecnol贸gica ofrecen un amplio cat谩logo de videojuegos disponibles. Varios de los t铆tulos m谩s populares de la historia son de dispositivos m贸viles. Angry Birds y Candy Crush ya funcionaban bien hace una d茅cada o m谩s. Hoy hay cientos como Crash Royale, Free Fire, PUBG, Fortnite. Y aparte son gratuitos.

Solo los m谩s olvidados por el sistema no tienen acceso a videojuegos pero esos tienen problemas mucho m谩s urgentes que apremia resolver. Como por ejemplo, poder insertarse en la sociedad mediante un tel茅fono m贸vil.

En el eje del debate surge, inevitablemente, el clasismo naturalizado de suponer que uno es el centro del universo, y la clase de uno, la prioritaria, central y 鈥渘ormal鈥. No es con intenci贸n. Al contrario. Brota por lo instituido. Somos liberales de crianza y ponernos en el centro del problema como el 鈥渋ndividuo鈥 afectado o beneficiado es simplemente algo autom谩tico.

鈥驴Por qu茅 no act煤an como yo?鈥

Es por eso que respirar, pensar y analizar diferentes posturas suele ser m谩s inteligente a la larga que disparar nuestra opini贸n de manera maquinal e irreflexiva.