En portada: Inauguraci贸n de la microcentral hidroel茅ctrica de la cooperativa de luz 鈥淢谩rtires y H茅roes de la Resistencia鈥 en la Uni贸n 31 de mayo, Guatemala. Foto: Colectivo Madreselva

En el marco de la campa帽a Luces de las Resistencias, diversos pueblos, organizaciones sociales, cooperativas y colectivas de distintas partes de M茅xico proponen una transici贸n energ茅tica desde el campo popular. Plantean la construcci贸n de una propuesta que priorice las necesidades reales de la reproducci贸n de los pueblos y que sea construida a partir del debate continuo sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad, pueblo, barrio y ciudad, as铆 como sobre las tecnolog铆as adecuadas a los contextos locales y culturales.

鈥淓s posible pensar en una transici贸n energ茅tica popular que no sea de la mano del capitalismo verde, del poder centralizado de los Estados. Es posible pensar la energ铆a como un bien com煤n鈥, sostuvo Sof铆a Garc铆a Pacheco, de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores en Energ铆as Alternativas y Estudios Sociales 鈥 Onergia, de Puebla, una de las organizaciones que hace parte de la campa帽a.

Los pueblos y organizaciones que hacen parte de la campa帽a proponen algunos principios, que denominaron 鈥榣uces鈥, para guiar la reflexi贸n de lo que ser铆a una transici贸n energ茅tica desde abajo. 鈥淓n ellas [las luces] est谩n algunas de las rutas de pensamiento para una transici贸n socioambiental popular, la autonom铆a energ茅tica y el pleno cumplimiento de los derechos que garanticen la reproducci贸n de la vida鈥, proponen a trav茅s de un comunicado.

Construcci贸n colectiva del dique de la microcentral hidroel茅ctrica comunitaria en La Ta帽a, Guatemala. Foto: Colectivo Madreselva

J贸venes ind铆genas masehuales de la cooperativa energ茅tica Tonalzin, en Cuetzalan, hacen una instalaci贸n de paneles solares en el techo de la cooperativa de ahorro Tosepan Tomin. Foto: La Sand铆a Digital

Taller de electricidad para mujeres organizado por la cooperativa Onergia, en la ciudad de Puebla. Foto: La Sand铆a Digital

La primera de ellas es limitar la participaci贸n de las grandes empresas en el proceso de transici贸n. 鈥淟a mayor motivaci贸n [de estas empresas] en participar en este mercado es la acumulaci贸n (鈥). Profundizan el modelo de acumulaci贸n de capital que, pintado de verde, genera especulaci贸n financiera, mercantilizaci贸n de la energ铆a, degradaci贸n de zonas de gran diversidad ambiental y cultural y despojo territorial鈥, sostienen.

Otro punto de reflexi贸n es la centralidad dada a la Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE) en la propuesta de Reforma Energ茅tica en debate en el Congreso Nacional mexicano. 鈥淟a generaci贸n de energ铆a por parte de la CFE, tambi茅n ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas. Tenemos como ejemplo los intentos de imposici贸n de la termoel茅ctrica en Huexca, Morelos, el tendido de alta tensi贸n en Cuetzalan, Puebla, y la hidroel茅ctrica en Paso de la Reina, Oaxaca, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecuci贸n, criminalizaci贸n y asesinatos鈥, afirman.

Otras luces

Megaproyecto como asunto estrat茅gico de Estado: Mientras el gobierno declare territorios 鈥渆strat茅gicos鈥 seguir谩 abierta la puerta a expropiaciones sin di谩logo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ej茅rcito.

La extracci贸n del litio: En relaci贸n a la propuesta del presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador para 鈥渋ntegrar al litio, y los dem谩s minerales estrat茅gicos, como 谩rea estrat茅gica del estado鈥 como 谩reas prioritarias鈥, no podemos olvidar que la industria minera del litio, o cualquier otro mineral, implica una fuerte carga de devastaci贸n ambiental y consumo de agua para su extracci贸n. No se debe priorizar el fomento del modelo extractivo minero para solucionar un problema ambiental global por medio de una transici贸n energ茅tica que pase por encima de los derechos de las comunidades. No existen minerales ni planeta suficiente para sustituir las fuentes de energ铆a y mantener el mismo modelo de desarrollo, las mismas estructuras de dominaci贸n colonial y de acumulaci贸n de capital, ampliando cada vez m谩s las fronteras extractivas.

La prohibici贸n del fracking: El fracking persiste en M茅xico a pesar de que el gobierno federal se comprometi贸 a erradicarlo. A帽o tras a帽o, el presupuesto asignado para el fracking ha ido creciendo. Para el 2022, se asign贸 15 mil millones de pesos, lo cual significa un aumento de 219% respecto a 2021. La transici贸n energ茅tica justa tiene que incluir dejar los combustibles f贸siles bajo tierra.

La soberan铆a tecnol贸gica: Las organizaciones proponen el uso de tecnolog铆as locales propias y no depender ni de pol铆ticas ni de la tecnolog铆a del Norte global, que s贸lo existe gracias al saqueo y apropiaci贸n de los bienes de los pueblos del Sur.

Cambio de modelo econ贸mico

Asamblea de los pueblos maseuales, totonakus y mestizos en defensa del territorio. En esta asamblea se anuncio la cancelaci贸n del proyecto 鈥淟铆nea de alta tensi贸n Cuetzalan entronque Teziutl谩n II-Taj铆n鈥, que inclu铆a la construcci贸n de una subestaci贸n el茅ctrica en las comunidades de la regi贸n. Cuetzalan, Puebla. Diciembre 2019. Foto: La Sand铆a Digital

Las industrias, principalmente de los sectores minero, cementero, sider煤rgico y maquilador, consumen tres veces m谩s electricidad que el conjunto de la poblaci贸n. Para las organizaciones es inalcanzable materializar una ruta de transici贸n energ茅tica justa si no se cuestiona el modelo econ贸mico que fomenta este consumo.

鈥淐uando hablamos de una transici贸n energ茅tica no hablamos de cambiar simplemente una tecnolog铆a por otra. Tambi茅n estamos hablando de una transici贸n a un modelo econ贸mico alternativo鈥, a帽ade Sof铆a Garc铆a Pacheco.