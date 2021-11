–

De parte de Amor Y Rabia November 25, 2021

por Juan Diego Areta Higuera

Querr铆a convencerme de que el autoritarismo sanitario enloquecido que padecemos tendr谩 aqu铆 su l铆mite, que no aceptaremos est谩 aberraci贸n 茅tica sin siquiera base cient铆fica

Hace poco m谩s de un a帽o escrib铆, como desahogo, unas palabras que pretend铆an alertar sobre algunos peligros que observaba entonces en relaci贸n al afrontamiento de la pandemia. B谩sicamente animaba a volver a la serenidad, al debate racional y a evitar convertir la ciencia en religi贸n. Creo que es obvio mi fracaso pero, al menos, el poema de Niem枚ller no se me podr谩 aplicar a m铆. Con ese p铆rrico triunfo hube 鈥攜 habr茅鈥 de conformarme.

Tras aquello, me propuse no volver a manifestarme p煤blicamente por varios motivos: mi aversi贸n a los focos, la autoconciencia de mi irrelevancia y, especialmente, la evitaci贸n de los problemas que me puede traer significarme (uso esta palabra, 鈥渟ignificarme鈥, con pleno conocimiento de las connotaciones que tiene en Espa帽a y teniendo presentes las que tiene la etiqueta 鈥渘egacionista鈥).

Martin Kulldorff, Peter Doshi, Habr谩 quien opine que exagero, que la libertad de expresi贸n no se ha mermado y que el debate sigue siendo abierto. A quien eso piense, le pido que recuerde los ataques y censuras sufridos por quienes han manifestado dudas u oposici贸n a ciertos aspectos de la gesti贸n de la pandemia ( John Ioannidis Juan G茅rvas 鈥).

As铆, en este 煤ltimo a帽o s贸lo me he expresado abiertamente en peque帽os grupos de confianza o, en ocasiones, parapetado tras un cobarde anonimato. Y as铆 pretend铆a seguir, pero ciertas noticias publicadas en los 煤ltimos d铆as me han removido de tal manera que, desde mi humilde posici贸n, me veo en conciencia obligado a escribir estas palabras. Me refiero a las siguientes:

Son noticias que, como digo, me provocan un impacto profundo y me hacen preguntarme hacia d贸nde vamos.

La limitaci贸n de derechos fundamentales es algo grav铆simo que, en alg煤n caso extremo de aplicaci贸n, deber铆a fundamentarse de una manera muy potente en base a la evitaci贸n de un riesgo grave. 驴Es el caso de estas medidas?

鈥渃ient铆fico鈥 tiene limitar los derechos de los no vacunados? Tenemos unas vacunas contra la Covid-19 de las que, entre otras cosas, sabemos que protegen (durante unos meses) a la persona vacunada de desarrollar s铆ntomas graves de Covid-19, pero que no evitan que el vacunado pueda portar el virus y transmitirlo . As铆, si en un mismo espacio encontramos personas vacunadas y no vacunadas, son estas 煤ltimas las que asumir谩n el mayor riesgo. Entonces, 驴qu茅 sentidotiene limitar los derechos de los no vacunados?

Querr铆a convencerme de que el autoritarismo sanitario enloquecido que padecemos tendr谩 aqu铆 su l铆mite, que no aceptaremos est谩 aberraci贸n 茅tica sin siquiera base cient铆fica. Pero no lo consigo, y me resulta alarmante la pr谩cticamente nula reacci贸n que se percibe entre la poblaci贸n, que incluso parece apoyar este tipo de medidas autoritarias

Y as铆, sin reponerme de la desaz贸n y la sorpresa, acabo encontrando similitudes entre nuestro tiempo y el desarrollo de los totalitarismos durante el primer tercio del siglo XX. Es com煤n considerar que el nazismo (y otros totalitarismos) son aberraciones hist贸ricas imposibles de repetirse. A menudo no podemos concebir c贸mo las personas de la 茅poca pudieron permitirlo. Pero ya nos ense帽贸 Hannah Arendt que los nazis no eran en su mayor铆a monstruos, aunque nos guste creer que s铆; que cualquiera de nosotros, en circunstancias parecidas, hubi茅ramos podido hacer lo mismo.

En aquella 茅poca, el racismo y la eugenesia no eran ideolog铆as b谩rbaras. No. Eran teor铆as basadas en la ciencia que calaron profundamente en el 谩mbito acad茅mico y tambi茅n en el pol铆tico-social. Y que (esto es vital) eran apoyadas y aplicadas por personas que no quer铆an hacer el mal, sino que estaban plenamente convencidas de hacer el bien.

As铆, en Alemania hab铆a unos “certificados arios” que habilitaban para ser ciudadano de pleno derecho. Insisito: esta y otras medidas se fundamentaban recurriendo a teor铆as cient铆ficas respetadas por muchos en la 茅poca. Pero las consecuencias fueron las que fueron.

Este detalle hist贸rico nos recuerda que lo que caracteriza a la ciencia -o lo que deber铆a caracterizarla- no son la certeza y el dogma, sino la permanente duda y puesta en cuesti贸n de lo que creemos saber. Adem谩s, nos hace ver que el totalitarismo no llega de golpe ni necesariamente con malas intenciones, que son peque帽os cambios 鈥渟in importancia鈥 los que van haci茅ndonos avanzar por ese camino de forma a veces casi imperceptible.