¿Es saludable beber alcohol o lo mejor es ni probarlo?

January 10, 2023

Son las 9 de la ma帽ana y el laboratorio est谩 en absoluto silencio. Rudolph Schutte prepara una soluci贸n de etanol al 70% para desinfectar los equipos cuando, de buenas a primeras, levanta la vista de los instrumentos y suelta una sonora carcajada. 鈥淓s asombroso, absolutamente incre铆ble, que consumamos por diversi贸n la misma sustancia que usamos para matar bacterias y virus鈥, dice para sus adentros este experto en fisiolog铆a cardiovascular y epidemiolog铆a de la Universidad Anglia Riskun (Reino Unido).

La an茅cdota nos la cuenta al preguntarle por sus acerca de los efectos del consumo de alcohol sobre la salud y los mitos acerca de la protecci贸n cardiovascular entorno a esta sustancia. 鈥淓l gel hidroalcoh贸lico que empleamos desde que empez贸 la pandemia de covid-19 para desinfectar las manos es precisamente eso, alcohol, etanol鈥, puntualiza. Y ese etanol no solo destruye microorganismos: destruye en general a las c茅lulas. 鈥淓st谩 claro que nos han tenido que lavar muy bien el cerebro para que nos hayamos cre铆do que consumir alcohol podr铆a tener alg煤n beneficio para la salud, 驴no le parece?鈥, contin煤a.

No le faltan razones para estar asombrado. Para empezar, porque el alcohol se relaciona de manera causal con m谩s de 200 enfermedades y con 6 tipos de c谩ncer. Pero tambi茅n porque, a escala global, es el tercer factor de riesgo relacionado con los estilos de vida con mayor carga de enfermedad. Y sin embargo, realizada en Espa帽a por el Ministerio de Sanidad indica que cada vez m谩s gente cree que beber alcohol es saludable o forma parte de una dieta equilibrada.

Estudios fallidos por mala praxis

Uno de los motivos por los que hasta ahora los estudios arrojaban datos confusos sobre los verdaderos efectos del alcohol, opina Schutte, es que . 鈥淓so supon铆a un problema, porque un largo porcentaje de abstemios lo es por problemas de salud, lo que implica que en realidad son un grupo de alto riesgo, y no un adecuado grupo de control鈥, aclara. La buena noticia es que este aspecto de los estudios ha cambiado y se suele calcular el riesgo (o beneficio) del consumo de alcohol comparando a los bebedores ocasionales con los consumidores moderados. 鈥淵 ah铆 ya se est谩 viendo claramente que la relaci贸n entre consumo de alcohol y salud es lineal鈥, avanza Schutte.

Otra mala praxis que enmascaraba el perjuicio que supone el consumo de alcohol era mezclar todo tipo de bebidas alcoh贸licas en los estudios epidemiol贸gicos. 鈥淪e ha hecho aun sabiendo que el efecto perjudicial del vino es mucho menor que el de la cerveza y otra bebidas espiritosas鈥, lamenta el investigador, que no es nada partidario de meterlas a todas en el mismo saco.

A esto se le suma que, en lo que a salud cardiovascular se refiere, hasta hace poco el foco de atenci贸n se centraba en los efectos de la bebida sobre la incidencia de enfermedades de las arterias coronarias y de infarto de miocardio. Si se ampl铆a a otras patolog铆as vasculares, los posibles efectos protectores del alcohol desaparecen.

鈥淓xiste una asociaci贸n favorable entre el alcohol procedente del consumo de vino y la salud coronaria, que por cierto a煤n no s茅 explicar, quiz谩s se deba al popular el revesratol鈥, apunta el cient铆fico. 鈥淧ero el consumo de otras bebidas alcoh贸licas tiene el efecto contario: hace que aumenten las cardiopat铆as鈥.

Mejor no consumir, y si se hace, lo m铆nimo

La conclusi贸n de Schutte es rotunda: la cantidad recomendada de alcohol deber铆a ser cero. 鈥淢is investigaciones indican que incluso una o dos pintas de cerveza al d铆a pueden perjudicar a la salud鈥, justifica en alusi贸n al en la revista cient铆fica Journal of Hyperthension basado en el seguimiento a 500.000 pacientes durante siete a帽os.

Rosario Ortol谩, investigadora en el departamento de Medicina Preventiva y Salud P煤blica de la Universidad Aut贸noma de Madrid, es de la misma opini贸n. 鈥淰enimos de unos a帽os de mensajes confusos a la poblaci贸n basados en algunos estudios epidemiol贸gicos que afirmaban que beber una o dos bebidas alcoh贸licas al d铆a mejoraba la salud cardiovascular, incluso se empez贸 a recomendar una copita de vino diaria como h谩bito saludable, pero los estudios ten铆an d茅ficits metodol贸gicos importantes鈥, corrobora. En efecto, una vez que se han corregido, hemos visto que el consumo de alcohol es da帽ino incluso en cantidades peque帽as.

鈥淟o que decimos en Salud P煤blica ahora mismo es que no hay evidencia cient铆fica alguna de que para mejorar la salud haya que recomendar beber alcohol y que, aunque los riesgos de beber un vaso de alcohol al d铆a son 铆nfimos, est谩 demostrado que aumenta riesgo de c谩ncer, mama, colon y est贸mago鈥. Razones de sobra, subraya, para que sea mejor evitarlo. 鈥淣o consumir alcohol, y si se consume, cuanto menos mejor: ese es el mensaje鈥, resume. Aunque es consciente de que la misi贸n de la Salud P煤bica nos es prohibir sino informar sobre los riesgos 鈥減ara que cada persona tome una decisi贸n con conocimiento de causa鈥.

Ortol谩 es partidaria de desterrar la expresi贸n 鈥渃onsumo moderado鈥 y reemplazarla por 鈥consumo de bajo riesgo鈥. 鈥淓s lo que se est谩 empezando a hacer en los c铆rculos epidemiol贸gicos, y esa nueva terminolog铆a implica que asumimos que el riesgo cero no existe cuando consumimos alcohol鈥, matiza.

El caso particular del vino

驴Y el resveratrol? 驴Ha dejado de ser la panacea este polifenol, antioxidante natural, presente en los ar谩ndanos, la uva y el vino tinto? Pues no est谩 tan claro y, aunque lo fuera, 鈥渜uerer consumir este polifenol antioxidante tan potente nunca puede ser una justificaci贸n para beber alcohol, porque est谩 presente tambi茅n en muchas frutas鈥.

Puesta a desterrar mitos, Ortol谩 tambi茅n pone en duda que los beneficios del vino sean tan distintos a las del resto de bebidas. 鈥淧osiblemente es una ilusi贸n 贸ptica, una mala interpretaci贸n de los datos: obviamos que las personas que consumen vino suelen tener mayor nivel socioecon贸mico, siguen dietas m谩s saludables y practican m谩s ejercicio f铆sico鈥.

Maira Bes Rastrollo, profesora de medicina preventiva y salud p煤blica en la Universidad de Navarra, incorpora algunos matices. 鈥淎unque como experta en salud p煤blica soy partidaria del alcohol cero, bas谩ndonos estrictamente en las evidencias no podemos simplificar tanto el mensaje鈥. Est谩 claro que no se debe fomentar que quien no consume alcohol empiece a hacerlo. Pero, 驴qu茅 pasa con las personas que ya beben y quieren seguir haci茅ndolo? 鈥淧ues todo depende de la edad: en menores de 30 a帽os, la tolerancia con el alcohol debe ser cero, ninguna persona deber铆a beber; pero a partir de los 40 la cosa cambia un poco鈥, le explica a SINC.

Lo hace poniendo sobre la mesa datos del 煤ltimo informe sobre la Carga Mundial de las Enfermedades (Global Burden of Disease, en ingl茅s), publicados por la revista hace pocos meses. Los an谩lisis indican que el 59,1% de los adultos j贸venes con edades comprendidas entre 15 y 39 a帽os est谩n consumiendo cantidades de alcohol que ponen en riesgo su salud. Y si nos fijamos solo en los hombres se eleva hasta el 76,7%. Preocupante, no cabe duda.

Sin embargo, y aqu铆 viene la pol茅mica, los datos indican tambi茅n que a partir de los cuarenta 鈥渦n consumo muy, muy moderado puede tener cierto efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares y diabetes鈥. En esos casos, en lugar de indicarle al paciente tajantemente 鈥渄eje usted de beber鈥, se le puede recomendar 鈥渕antener un consumo muy moderado, optando preferentemente por vino tinto, sin llegar jam谩s a emborracharse, repartido a lo largo de toda la semana y acompa帽ando siempre a las comidas鈥, relata la investigadora. Es decir, lo que los expertos denominan un patr贸n mediterr谩neo del consumo de alcohol.

Informar en el etiquetado como con el tabaco

Bes est谩 implicada en un que aspira a ser el primer estudio en medir de manera objetiva la influencia que la bebida tiene en nuestro organismo, con un ensayo aleatorizado y sin influencia de la industria. Para despejar las dudas sobre los efectos del alcohol de una vez por todas.

Sea cual sea el resultado, si algo tiene claro Maira Bes es que 鈥渟i alguien bebe mucho alcohol, la recomendaci贸n ser谩 siempre que disminuya el consumo, aunque cu谩nto exactamente depender谩 de su edad鈥. Pero 鈥渂ajo ning煤n concepto los expertos en salud podemos recomendarle a un paciente que empiece a beber como medida protectora, eso es una aberraci贸n鈥, insiste la investigadora navarra.

Esto se explica no solo por las implicaciones fisiol贸gicas directas, sino porque el alcohol dispara el riesgo de accidentes de tr谩fico, p茅rdida de autocontrol y depresi贸n. Adem谩s de que se le atribuyen el 22% de las muertes con violencia interpersonal, aumenta el riesgo de contraer tuberculosis y sida.

Parecen motivos de sobra para que la Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a (SEE) reclame que a incorporar en las bebidas alcoh贸licas un etiquetado con informaci贸n nutricional y advertencias sobre los da帽os que produce el consumo de alcohol, de forma similar a lo establecido con los envases de tabaco, como ya han hecho varios pa铆ses europeos.

Este fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias cient铆ficas de la Fundaci贸n Espa帽ola para la Ciencia y la Tecnolog铆a.





