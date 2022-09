–

El art.29 del Estatuto de los Trabajadores obliga a que las empresas usen el modelo oficial de n贸mina. Salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo alternativo que contenga, con la debida claridad y separaci贸n, las diferentes percepciones del trabajador, as铆 como las deducciones que legalmente procedan. Pero son muy pocos los convenios/acuerdos que establecen un modelo alternativo, por lo que en la gran o inmensa mayor铆a de empresas se tiene que usar obligatoriamente el modelo oficial de n贸mina. Dicho de otra forma: solo pueder ser legal usar el modelo de n贸mina que diga el convenio o acuerdo o bien el oficial, como segunda opci贸n, pero es ilegal y sancionable usar un modelo de n贸mina “propio” y diferente que se haya inventado la empresa o la asesor铆a de la empresa.

El modelo de n贸mina no influye en lo que la empresa tiene que pagar, por lo que podr铆as preguntarte por qu茅 tu empresa no usa el modelo legal de n贸mina, sin obtener con ello ninguna ventaja o beneficio. Pues quiz谩 porque tu empresa sea v铆ctima de la incompetencia de una 鈥渁sesor铆a Pepe鈥.

Un empresario no es lo mismo que un empresario y una asesor铆a no es lo mismo que una 鈥渁sesor铆a Pepe鈥. Las asesor铆as competentes usan el modelo obligatorio; pero las 鈥渁sesor铆as Pepe鈥 puede que ni siquiera sepan que existe la obligaci贸n, que lleva vigente casi 30 a帽os, o que no se hayan molestado en comprobar el convenio o acuerdo o simplemente que les importe tres pitos y cuatro oboes. Las “asesor铆as Pepe” podr铆an usar su modelo propio de n贸mina porque usar otro modelo, por muy obligatorio que fuera, ser铆a complicarse la vida en vez de seguir haciendo lo de siempre, como todo el mundo seg煤n ellas. Pero sobre todo porque consideraran que ser铆an los clientes de las “asesor铆as Pepe” quienes pagar铆an las consecuencias en caso de sanci贸n y/o reclamaci贸n econ贸mica de los trabajadores de los clientes.

Aparte de que el modelo sea o no el legal, a煤n encima hay n贸minas que son un emplasto ininteligible que no cuadra por ning煤n sitio y menos a煤n con la ley. En el servicio de consultas laborales privadas de Laboro hemos visto de todo. Por ejemplo, poner como cotizables conceptos que no son cotizables, caus谩ndole gastos a la empresa. O a煤n peor: poner como no cotizables conceptos que s铆 que son cotizables, perjudicando al trabajador y exponiendo a la empresa a una grave sanci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo. O meter las horas extras en cualquier sitio menos en el correcto, retener menos IRPF del correcto para que el trabajador se crea que cobra m谩s, no poner conceptos obligatorios del convenio o calcularlos mal, usar tablas salariales 鈥渃aducadas鈥, poner puestos de trabajo totalmente inventados que no est谩n en el convenio鈥 No os perd谩is la nueva pel铆cula 鈥淟as n贸minas inventadas鈥 y el libro 鈥淐alcule n贸minas con montones de piedras鈥; de los mismos creadores de los contratos temporales sin firmar, del “derecho” de las empresas a acogerse a un convenio seg煤n c贸mo se llame, de los finiquitos por excedencia, de las reducciones voluntarias de jornada como contratos a tiempo parcial鈥 Una gran saga de obras imprescindibles sin la que no puede entenderse la Espa帽ist谩n del siglo XXI鈥 o algo as铆.

Afortunadamente para ti como trabajador, pero no para las empresas clientes de las 鈥渁sesor铆as Pepe鈥, no importan las anormalidades que digan sus n贸minas. No es imprescindible que entiendas las n贸minas perpetradas por las 鈥渁sesor铆as Pepe鈥 ni que las “corrijas”. Solo necesitas saber lo que te tiene que pagar realmente la empresa seg煤n tu convenio correcto y tu clasificaci贸n profesional correcta, tanto por conceptos salariales como extrasalariales. Sabiendo cu谩nto tienes que cobrar legalmente, puedes presentar demanda de reclamaci贸n de cantidad pidiendo la diferencia respecto a lo que has cobrado en total con las n贸minas ininteligibles de la 鈥渁sesor铆a Pepe鈥. Puedes pedir esa diferencia no solo en adelante, sino tambi茅n 12 meses hacia atr谩s y con intereses moratorios del 10% sobre el salario. En algunos casos hay que ser algo m谩s preciso, pero en la mayor铆a de casos basta con esta forma resumida para calcular la deuda.

Por ejemplo: supongamos que las n贸minas de la 鈥渁sesor铆a Pepe鈥 dicen que te han pagado un total 1.200鈧 de salario cada mes, separado en conceptos que nadie entiende; pero el convenio dice que te tienen que pagar 1.500鈧 de salario y aparte un plus de transporte de 90鈧. En este caso ser铆a una sencill铆sima demanda de cantidad en la que pedir铆as 390鈧 de diferencias de cada mes. De nuevo hay que recordar que no es obligatorio contratar abogado para casos laborales.