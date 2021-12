Los poderes mundiales quieren que esta situaci贸n se haga permanente. Un mundo en estado de choque mental como 鈥渙portunidad鈥 para seguir haciendo negocio,

Las 茅lites mundiales han previsto escenarios alternativos a las guerras masivas, regionales o mundiales, destinadas a 鈥渜uemar michelines鈥, es decir, guerras hechas para destruir una plusval铆a mundial excedente, imposible de realizaci贸n. Ni el gasto suntuario ni la reinversi贸n en nuevas ramas de la producci贸n, son v铆as aptas para proseguir sin freno en la carrera loca y autodestructiva que se denomina 鈥渃apitalismo鈥. De ah铆 que las guerras, las cat谩strofes, las turbulencias sociales creadas artificialmente por epidemias ps铆quicas (nacionalismo violento, integrismo religioso) o causadas por agentes biocidas contagiosos (la peste, el coronavirus, etc.), tengan o no etiolog铆a deliberada, hayan servido siempre para 鈥渞esetear鈥.

Son calamidades que en la historia resultan aptas para hacer tabla rasa con un pasado inmediato y, por medio de arteros y contundentes golpes en el tablero mundial, reescribir las reglas del juego. Un juego en el que masas no participan, en donde ya no hay 鈥減ueblos鈥 ni 鈥渘aciones鈥, sino simplemente siervos que obedecen y, si cabe, esclavos que han de mostrar conformidad varias veces al d铆a por medio de sus deditos alzados, su 鈥渓ike鈥 a la Voz de su Amo y su 鈥渇ollow鈥 al Gran Hermano vigilante.

Para que nosotros, miembros de la masa informe y atomizada, otorguemos nuestro consentimiento al Amo y unamos nuestra voz al Coro de voces 煤nicas y autorizadas, es de todo punto imprescindible que hagamos dejaci贸n expresa (incluso firmada por triplicado) de nuestras responsabilidades civiles y hasta humanas. El paradigma de nuestra posici贸n en el mundo como 鈥渃iudadanos鈥, no es ya el del sujeto liberal, depositario de derechos inalienables proporcionados y conectados a obligaciones y responsabilidades sociales, as铆 en los negocios, as铆 en el negocio de los negocios llamado 鈥減ol铆tica鈥. Nada de eso.

El paradigma de la nueva servidumbre lo ofrece el usuario de internet, un 鈥渋nform谩voro鈥 o embudo que traga y absorbe millones de consignas en un a帽o, miles en un d铆a, cientos en una hora. El sujeto tragaderas de la red de redes, con cientos de clics de rat贸n por hora, va dando su visto bueno a las 鈥渃ookies鈥 y consigna otros 鈥渃onsentimientos informados鈥 en los que 煤nicamente una fe bobalicona puede creer lo que un carbonero de anta帽o nunca creer铆a: que sus datos personales ser谩n tratados masivamente, de forma an贸nima, con 谩nimo exclusivamente comercial y con meros fines de investigaci贸n mercadot茅cnica鈥

El usuario que no da un paso en la red sin 鈥渃onsentir鈥 es el paradigma del esclavo de la nueva Roma globalista. Al esclavo antiguo se le pon铆an cadenas, grilletes, marcas al fuego o cadenitas identificativas. Al esclavo de la era tecnol贸gica se le hace firmar, todo 鈥渓egalmente鈥, un consentimiento de p茅rdida de privacidad, un 鈥渟铆 quiero鈥 a la esclavitud y un 鈥渁cepto鈥 y 鈥渕e gusta鈥 a la hipervigilancia global.

Venga de donde venga el 鈥渂ichito鈥 maldito del Coronavirus, y sean o no provocadas a posta sus numerosas variantes, mutaciones y reca铆das, me est谩 claro lo que pretenden los poderes mundiales. Quieren que esta situaci贸n se haga permanente. Un mundo en estado de choque mental permanente como 鈥渙portunidad鈥 para seguir haciendo negocio, llev谩ndose por delante las arcaicas libertades 鈥渃iudadanas鈥.

Las t茅cnicas de ingenier铆a social, de control mental de las masas, de preparaci贸n e incubaci贸n de actitudes en las poblaciones, son realidades que est谩n ah铆. Se han perfeccionado mucho en las 煤ltimas d茅cadas. Los expertos en psicolog铆a y neurociencias, as铆 como en sociolog铆a de masas, cuentan hoy con herramientas de inteligencia artificial, t茅cnicas de guerra h铆brida y terrorismo medi谩tico. La premisa es f谩cil de entender: las gentes aceptan p茅rdidas sensibles de su privacidad, autonom铆a, margen de decisi贸n, en suma, p茅rdidas irreversibles de libertad, cuando 茅stas mismas gentes pasan miedo y adem谩s a ellas se les dice que nunca van a volver al estado anterior, puesto que el peligro ya va a estar ah铆 para siempre (鈥淗emos de convivir con ello鈥, dicen los pol铆ticos c贸mplices).

Ya durante nuestro confinamiento total comenz贸 a hablarse de una esperanza, entonces algo remota, la esperanza de alcanzar una 鈥渋nmunidad de reba帽o鈥. Se nos llam贸 鈥渞eba帽o鈥 con una franqueza pavorosa. Las 茅lites no ven en el 鈥減arque humano鈥 otra cosa que un enorme reba帽o, en el cual las operaciones de identificaci贸n, rastreo, marcaje, etiquetado, empaquetado, en fin, todas las operaciones imaginables de la industria c谩rnica o de otra industria cualquiera, son las que se van a emplear a fondo con nosotros, con las masas. No estar谩 lejos el d铆a en que nos marquen la piel, el cerebro, incluso el ADN, para hacer de nosotros mercanc铆a perfectamente manejable.

Es la 鈥溍歭tima Guerra鈥. La Guerra final del capitalismo contra el Hombre. Siempre que oigan ustedes hablar de 脷ltima Guerra (siguiendo a Schmitt), p贸nganse a recaudo. Porque se trata de la m谩s asquerosa guerra, la menos noble y la m谩s desigual. Aquella que llevar谩 al fin de todo. Aun cuando existen premisas justificadas para hacer la guerra (la que supuestamente se cerr贸 en 1945 era la premisa de acabar con el totalitarismo hitleriano y japon茅s), su car谩cter de 鈥溍簂tima鈥 remite a una trascendencia de la propia guerra concreta, esto es, la implantaci贸n de una 鈥淕obernanza Mundial鈥 en el que las dictaduras vencidas, si ya terribles, ser谩n sustituida por la Dictadura Total y definitiva, la cual es por tanto la peor.

Las masas no podemos dejar de saber que somos masas cada vez que entregamos papeles con nuestro 鈥渃onsentimiento鈥 al marcaje de nuestros cuerpos y mentes, a la comercializaci贸n de nuestros yos, a la renuncia pseudovoluntaria a nuestra libertad de movimientos. El esclavo de la era digital lleva un 鈥淥K鈥 en la frente y un c贸digo cibern茅tico con el que ya se observa el residuo p谩lido de lo que fue un alma humana que se ha vendido a los demonios. Les dir茅 qui茅nes son los demonios: la BigPharma, los GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), los fondos financieros saqueadores, y todos sus montajes 鈥渕undiales鈥 (aunque privados), como la OMS, la ONU, etc., para la Gobernanza Mundial.

Hasta d贸nde van a llegar. Ya no me aterra nuestra p茅rdida actual de libertad, poder adquisitivo, dignidad. Me aterra el mundo que heredar谩n nuestros hijos y nietos, y sobre todo, me aterra el 鈥渉asta d贸nde鈥. Los campos de concentraci贸n no son m谩s que versiones locales y limitadas de un Planeta concentracionario 茅l mismo. El Pan贸ptico de Jeremy Bentham, donde nadie hace nada sin ver visto, ya lo tenemos aqu铆 y ahora en proceso de implantaci贸n. Un bichito les ha dado la oportunidad de hacer el 煤ltimo y gran Negocio. Adem谩s, estos capitalistas psic贸patas saben que no tienen otra alternativa: o Capitalismo o G茅nero Humano. Y han elegido obviamente lo primero.

La Haine