–

De parte de CNT May 9, 2021 9 puntos de vista

DOSIER Anarcofeminismo | Vitoria | Ilustraciones de Ana Nan y Mamen Moreu| Extra铆do del cnt n潞 426

Feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad, feminismo cl谩sico, feminismo radical, ecofeminismo, transfeminismo, feminismo negro, feminismo marxista, feminismo decolonial, feminismo rural o lesbofeminismo 隆nos lo quitan de las manos, se帽ora! 隆Hay feminismo para todas! 驴Pero de qu茅 vamos a hablar hoy? Hoy es tiempo de anarcofeminismo.

El anarcofeminismo es el feminismo que no busca y rechaza expl铆citamente la legitimaci贸n de sus ideas, discursos y acciones por parte del Estado. Como es de esperar, mantiene distancia con las estructuras del Estado y sus instituciones, y con la que est谩 cayendo desde que el mundo es mundo, el anarcofeminismo viene pegando fuerte al encontrarse en una posici贸n ideal para identificar las violencias que se ejercen en todos los 谩mbitos habidos y por haber. Entendemos que la misma idea del poder centralizado en un ente, gobiernos y administraciones, es violenta en s铆 misma por fundamentarse en la desigualdad de las personas y en la jerarquizaci贸n de quienes habitamos un determinado territorio. El anarcofeminismo busca la ruptura de esa desigualdad de base, y la creaci贸n de relaciones horizontales capaces de construirse sobre la absoluta igualdad-equidad y respeto a la diferencia. Esta construcci贸n pasa inevitablemente por dinamitar las estructuras econ贸micas creadas por el capitalismo, que se sostienen sobre la explotaci贸n sistem谩tica de las personas categorizadas como mujeres y de otras personas que viven en los m谩rgenes de nuestra sociedad.

El anarcofeminismo es un feminismo radical, un feminismo en estado de alerta continua, que debe percatarse de todas las influencias que buscan controlarnos y dominarnos para mantenernos dentro del redil.

No queremos un feminismo representado en las urnas donde 茅ste ejerza poder sobre el pueblo. El anarcofeminismo practica la acci贸n directa, la autogesti贸n y el apoyo mutuo. Nadie debe decidir por el resto en una sociedad entre iguales. Queremos acabar con las pr谩cticas verticales que se alejan de la lucha por la igualdad, el reparto del trabajo, de la riqueza, la libertad sexual o una educaci贸n libre y cr铆tica. Todas estas luchas quedan en nada cuando es un reducido grupo de la poblaci贸n el que decide y las organiza para que el resto acate. El anarcofeminismo est谩 muy presente y es fuerte. Por eso el propio Estado, o grupos que son favorables a tener un Estado, asumen pr谩cticas anarcofeministas interviniendo en asambleas, para dirigirlas desde afuera, desde arriba, moderar el discurso, las necesidades y las acciones, incluso fomentando la autogesti贸n, aunque el dinero al final salga de estructuras jerarquizadas, para que parezca que damos peque帽os pasitos, cuando debemos derribar a la bestia y empezar de nuevo.

El anarcofeminismo es un feminismo radical, un feminismo en estado de alerta continua, que debe percatarse de todas las influencias que buscan controlarnos y dominarnos para mantenernos dentro del redil. Cuestionamos los discursos del poder corporativo dominante, denunciamos sus hipocres铆as, sus reformas est茅ticas, y sus argumentos aliados con el sistema capital que sigue queriendo mantenernos en un segundo plano y definiendo lo que ellos consideran que es nuestra funci贸n para que el sistema siga su engranaje aprovech谩ndose de nuestra fuerza de trabajo, tanto remunerado como invisibilizado y gratuito.

La educaci贸n de las mujeres, el trabajo y la relaci贸n entre g茅neros en el 谩mbito dom茅stico, son tem谩ticas que las anarcofeministas de anta帽o trataron y a d铆a de hoy nos siguen ocupando. La independencia econ贸mica de las mujeres es fundamental y la integraci贸n de los hombres en los espacios de cuidados atribuidos exclusivamente a las mujeres es imprescindible para poder superar este sistema, desmontar la metodolog铆a hegem贸nica, ideando nuevas formas de organizaci贸n social basadas en los principios de igualdad, solidaridad y apoyo mutuo a trav茅s de la conciliaci贸n. El sindicato debe ser nuestra herramienta y el lugar de conexi贸n para mujeres diversas y sus diferentes problem谩ticas: un lugar donde nos encontremos, podamos hablar, debatir, reflexionar, tener buenas ideas y llevarlas a la pr谩ctica.

Estamos construyendo el feminismo anarquista que necesitamos: el que critica a todos los poderes (insistiendo en identificar claramente al Estado como un aliado m谩s del patriarcado) y el que crea las condiciones para construir un futuro m谩s libre, para todas, todos y todes.

Al hablar de anarcofeminismo y conectando con este proceso en el que las compa帽eras anarcosindicalistas nos encontramos compartiendo, nutriendo y empujando para que el feminismo cobre la importancia que tiene en nuestro entorno y se integre de manera transversal en nuestra lucha social y sindical, no podemos olvidar la interseccionalidad. En nuestro proceso personal de ir tomando conciencia de c贸mo esto nos atraviesa a nosotras mismas, y a su vez atraviesa y estructura el mundo, hemos ido conectando con lo necesario que se hace visibilizar(nos) y trabajar(nos) en todos los ejes de opresi贸n que vivimos. A muchas de nosotras, esto nos lleva a reflexionar sobre que, al militar en la CNT, nos encontramos con que es habitual que entre lxs compa帽erxs del sindicato se haya hecho o se est茅 haciendo un constante trabajo interno de revisi贸n, autocr铆tica y rebeli贸n respecto a opresiones en las que hemos sido construidxs y tenemos interiorizadas, como los anteriormente mencionados capitalismo o Estado (asumiendo inevitablemente tambi茅n nuestras contradicciones y malestares) estando, por ello, ambos muy presentes en el discurso y en las pr谩cticas sindicales de nuestra organizaci贸n. Sin embargo, la sensaci贸n generalizada de las compa帽eras, es que desgraciadamente, por ahora, a煤n quedan otros ejes de opresi贸n m谩s cogidos con pinzas, invisibilizados, restados de importancia o 芦dados por sentado禄, estando entre ellos el patriarcado y el machismo. Y este punto ciego, sin maldad-premeditaci贸n-nocturnidad ni alevos铆a, sino por torpeza, puede llevarnos a que quiz谩s se est茅n dando relaciones de poder y tensiones internas en nuestra lucha, al mismo tiempo que se est谩n dando fuera.

Es un hecho que la experiencia 铆ntima del poder ha hecho al feminismo poderoso, rabioso y revolucionario, pero, al mismo tiempo, al se帽alar de manera clara nuestros propios 芦egos禄 y 芦jerarqu铆as禄, a veces se ha convertido en 芦peligroso禄 o 芦sospechoso禄 para nuestra organizaci贸n. Esta realidad va cambiando, y estamos construyendo el feminismo anarquista que necesitamos: el que critica a todos los poderes (insistiendo en identificar claramente al Estado como un aliado m谩s del patriarcado, que dir铆a Segato) y el que crea las condiciones para construir un futuro m谩s libre, para todas, todos y todes. Se tratar铆a de un feminismo verdaderamente revolucionario que siguiera la estela dejada por nuestras antepasadas y al mismo tiempo la reactualizara para situaciones, colectivos y problemas de hoy por hoy.

Merece la pena pararnos a pensar sobre por qu茅 ha sido necesario que dentro del anarquismo haya surgido la necesidad de nombrar el feminismo y por qu茅 dentro del feminismo hemos visto importante subrayar el anarquismo. Reflexionemos sobre por qu茅 las anarquistas y las feministas no hemos sentido que ninguna de las dos categor铆as nos representara plenamente, sin matices. Ambos anhelos, el feminista y el anarquista, pasan por una sociedad igualitaria y horizontal. Sin embargo, el anarquismo ha estado atravesado por un fuerte pensamiento patriarcal (aunque resulte una realidad muy inc贸moda para algunos compa帽eros) y al ser parte del movimiento feminista hemos encontrado claras jerarqu铆as (aunque resulte una realidad inc贸moda para algunas compa帽eras). Por ello, a muchas, nos ha sido necesario nombrarnos anarcofeministas para estar en las diferentes luchas siendo coherentes.

Nadie debe decidir por el resto en una sociedad entre iguales. Queremos acabar con las pr谩cticas verticales que se alejan de la lucha por la igualdad, el reparto del trabajo, de la riqueza, la libertad sexual o una educaci贸n libre y cr铆tica.

Encajar las ideas anarcofeministas en el mundo en el que vivimos de forma real y coherente no es tarea f谩cil, y de eso seguro que saben mucho nuestras compa帽eras de Mujeres Libres. No lo es tampoco en el momento actual y desde luego no parece que vaya a serlo en un futuro pr贸ximo. Vivimos en sociedades claramente jerarquizadas, atravesadas por herramientas de poder tan fuertes como el patriarcado, el capitalismo y la moral cat贸lica. Existe un complicado engranaje mediante el que el Estado interviene y legitima, o no, todas nuestras decisiones: qu茅 consumimos, qu茅 producimos, a qui茅n amamos, con qui茅n vivimos, a qui茅n cuidamos, a qui茅n elegimos para que nos cuide, c贸mo nos relacionamos con el resto etc.

Nuestro devenir como personas que viven dentro de esta sociedad patriarcal y capitalista est谩 en continuo choque con nuestras ideas anarcofeministas, generando contradicciones forzosas y diferentes malestares, y reafirm谩ndonos en nuestros deseos de construir un mundo realmente anarcofeminista cada vez que vemos la miseria que el capitalismo genera y que el Estado legitima.

Por todo ello, compromet谩monos a dedicar tiempo a honrar, interesarnos, replantearnos, aprender cuidar e implementar el anarcofeminismo. Esto ser谩 lo que mejore el anarcosindicalismo que como venimos diciendo hace tiempo, ser谩 anarcofeminista, o definitivamente, no ser谩. Porque como dice el dicho 芦hay que elegir entre la verdad y el descanso禄, y nosotras, sin lugar a duda, ya hemos elegido: es tiempo de anarcofeminismo anarcosindicalista.