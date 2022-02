–

EE. UU. ha perdido la hegemon铆a mundial en muchos aspectos, aunque la mantiene en el 谩mbito ideol贸gico-cultural y en el dominio del complejo comunicacional en la mayor parte del mundo.

Su batalla por contener el declinar de su hegemon铆a pasa por impedir el desarrollo del bloque euroasi谩tico y reforzar su papel como l铆der de 鈥渙ccidente鈥.

En el pasado este liderazgo no era cuestionado, los campos estaban bien delimitados, los escasos v铆nculos con el bloque socialista no creaban espacios de intereses comunes. Pero en los 煤ltimos a帽os, fundamentalmente a trav茅s del comercio y del suministro de gas ruso a Europa, se han establecido relaciones que representan v铆nculos estables. Todos los pa铆ses comercian con China, que es el principal socio comercial de Alemania, y muchos tambi茅n lo hacen con Rusia, que suministra el 40% del gas que consume la UE.

Esto supone un cambio radical, ya que hist贸ricamente Europa Occidental ha intentado someter a Rusia, apropiarse de sus ingentes recursos y constituirse como un continente. Repasando los acontecimientos m谩s destacados, nos encontramos que: en septiembre de1917, dos meses antes del triunfo de la Revoluci贸n Sovi茅tica, el Imperio Brit谩nico organizo un golpe de estado que fracas贸. En 1918, una coalici贸n de 16 pa铆ses, entre los que estaban EE. UU., Canad谩, Inglaterra, Francia e Italia, invadi贸 Rusia en apoyo de las fuerzas zaristas para 鈥渁cabar con los bolcheviques鈥, 250 000 efectivos que se mantuvieron hasta ser derrotados por el Ej茅rcito Rojo, primero en 1920 y definitivamente en 1925. En 1941 la Alemania Nazi inicio la Operaci贸n Barba roja para invadir Rusia, que fue el frente Oriental de la II guerra mundial. En 1945, W. Churchill, organiz贸 la operaci贸n 鈥淚mpensable鈥 para ocupar la URSS, con la idea de 鈥渋mponer a Rusia la voluntad de EE. UU. y del Impero Brit谩nico. En 1947, EE. UU. establece la doctrina de la guerra fr铆a y declara a la URSS como enemigo del mundo. En 1949 se funda la OTAN como una alianza militar contra el bloque socialista.

En tres ocasiones los escenarios de confrontaci贸n se desplazan desde la periferia al centro, siempre en territorio europeo: en 1954 con el ingreso de Alemania Federal en la OTAN, en la d茅cada de los 80 con la crisis de los euromisiles en Centroeuropa y actualmente en Ucrania.

En esta trayectoria cabe preguntarse qu茅 sucedi贸 tras la desaparici贸n del bloque socialista y la disoluci贸n de su organizaci贸n militar, el Pacto de Varsovia. Se presentaba una disyuntiva: Disoluci贸n simultanea de la OTAN y apertura de un periodo de desarme y paz, o aprovechar la desaparici贸n del obst谩culo que imped铆a el dominio del mundo y lanzarse en su conquista. Obviamente fue esta la v铆a que se adopt贸 y que cada d铆a es m谩s evidente.

Entre 1997 y 2020, 13 pa铆ses de Europa del este se incorporaron a la OTAN, conformando un frente que recorre todo el flanco oeste de la Federaci贸n Rusa.

En este momento la OTAN es la alianza militar m谩s poderosa de la Historia, a la que hay que a帽adir 40 pa铆ses m谩s con los que mantiene diferentes v铆nculos militares. Es precisamente en este periodo de expansi贸n cuando inici贸 su fase ofensiva con la guerra en Yugoeslavia y contin煤o en Afganist谩n, Libia y Ucrania, hasta este momento.

A pesar de tan extraordinario crecimiento, la hegemon铆a mundial de su l铆der, los EE. UU., sigue en ca铆da y aparecen s铆ntomas que cuestionan su liderazgo plenipotenciario. Es, desde ese punto de vista, desde donde hemos de analizar la actual situaci贸n en Ucrania.

El suministro del gas Ruso hacia Europa y su trasfondo Europa-OTAN, es la pieza clave del actual conflicto en Ucrania.

En 2015 se inici贸 la construcci贸n de un gaseoducto, denominado Nord Stream 2, que conectara Rusia con Europa, concretamente con Alemania. El inter茅s de este pa铆s era encontrar una energ铆a alternativa a las centrales nucleares y el carb贸n y as铆 cumplir con los acuerdos sobre la reducci贸n del CO2, ya que considera equivalente el gas a las renovables. Una energ铆a limpia con un suministro seguro y a un precio aceptable; en el proyecto participan empresas francesas, austriacas, holandesas y alemanas, es decir, aunque el proyecto no sea europeo, las mayores empresas europeas del sector participan en 茅l. En octubre de 2021, cuando las obras hab铆an finalizado y se consideraba inminente la aprobaci贸n de su certificaci贸n, el ministro de econom铆a alem谩n declar贸 que el NS2 鈥渘o pone en peligro la seguridad del suministro de gas a Alemania y la Uni贸n Europea鈥.

Todo esto constituye un proyecto colaborativo considerado por EE. UU. como una 鈥渁lianza estrat茅gica鈥 que supon铆a el establecimiento de un v铆nculo profundo, sostenido y a largo plazo entre Europa y Rusia, que romp铆a la trayectoria hist贸rica de acoso de occidente a Rusia.

Desde el primer momento, EE. UU. consider贸 este proyecto como una amenaza que pon铆a en peligro su liderazgo y precipitaba a煤n m谩s su p茅rdida de hegemon铆a: 鈥El presidente Biden ha sido muy claro al decir que el gaseoducto ha sido una mala idea, mala para Europa, mala para los EE. UU.鈥. Mala para sus intereses econ贸micos, mala por el fortalecimiento de sus antagonistas y mala por un mayor grado de independencia de sus subordinados europeos.

Desde el inicio, EE. UU. ha llevado a cabo un boicot sistem谩tico a este proyecto, sancionando a las empresas europeas que participaban en 茅l, vulnerando todos los tratados de comercio y el derecho internacional dado que se trata de una obra totalmente leg铆tima y ajustada a derecho. La presidenta de la Comisi贸n Europea 脷rsula Von Der Leyen dijo del boicot estadounidense: 鈥渆s inaceptable鈥.

La Alemania de 脕ngela Merkel no cedi贸 a los chantajes de EE. UU. y defendi贸 la construcci贸n del oleoducto. Meses antes de su retirada de la pol铆tica lleg贸 a un acuerdo con los EE. UU.: el North Stream 2 (NS2) se terminar铆a, pero su funcionamiento depender铆a de que Rusia cumpliera con 鈥渘ormas鈥 que se fijasen conjuntamente. En el comunicado de la reuni贸n entre 脕ngela Merkel y Biden el 15 de julio de 2021 se recoge: 鈥渁segurar que Rusia no hace mal uso del gaseoducto鈥 para lograr beneficios pol铆ticos al usar la energ铆a como arma鈥, y se a帽ad铆a: 鈥渘os comprometemos hoy con hacer frente y parar cualquier agresi贸n o actividad perniciosa Rusa contra Ucrania鈥.

Ucrania no permaneci贸 al margen, su ministro de exteriores advirti贸 que el NS2 creaba una crisis tanto en su pa铆s como en Polonia: 鈥淯crania inicia de forma oficial consultas con la UE sobre el NS2, que amenaza la seguridad de Ucrania鈥. Una vez m谩s hay que preguntar que entienden algunos por seguridad.

Se establece as铆 una relaci贸n directa entre el NS2 y Ucrania, es decir, el gas es el tema, y adem谩s todo queda pendiente de lo que se entienda por 鈥渁ctividad perniciosa鈥.

Las obras se han terminado en septiembre de 2021 con 2 a帽os de retraso debido al boicot estadounidense, y el suministro de gas quedaba pendiente de los tr谩mites de la certificaci贸n que ten铆an que aprobar las autoridades alemanas y posteriormente la UE. Todo ello dentro de un marco estrictamente t茅cnico.

Esa certificaci贸n deber铆a haberse aprobado en noviembre de 2021 pero los tr谩mites se paralizaron bajo la presi贸n de EE. UU.. Los criterios t茅cnicos pasaron a ser mandatos pol铆ticos.

La Alemania de Scholz no es la Alemania de Merkel: su sucesor al mando del gobierno es particularmente sumiso a los intereses de EE. UU. y cuenta en el gobierno tripartito de coalici贸n con los Verdes, grupo que, en defensa de su visi贸n sobre el medio ambiente, los sit煤a contra el proyecto del gaseoducto, aun cuando de este modo secunde los intereses norteamericanos y la geoestrategia imperialista en la zona.

EE. UU. tiene en perspectiva cortar todo el suministro de gas ruso a Europa y acabar con esa colaboraci贸n que acelera su declive. Ya ha conseguido paralizar el NS2 y ha creado un conflicto en Ucrania, a lo que hay que a帽adir el reciente esperpento de un supuesto ataque ruso desde Bielorrusia a Polonia, que ten铆a como pretexto la presencia de algunos centenares de emigrantes en la frontera entre esos pa铆ses.

Se ha descrito que c贸mo era posible que unos centenares de personas totalmente desvalidas pusieran en jaque a un pa铆s de 38 millones de habitantes mientras su ej茅rcito custodiaba la frontera, para terminar reclamando ayuda europea para su defensa y la construcci贸n de un muro a semejanza del de Donald Trump en M茅xico.

Tanta histeria y la creaci贸n de tantas tensiones tienen que ver con el oleoducto Yamal que conecta Rusia con Alemania, atravesando Bielorrusia y Polonia.

Estas acciones deb铆an justificarse sobre una base que permitiera camuflarlos como una necesidad imperiosa. La amenaza de una invasi贸n rusa a Ucrania aportaba el horror necesario para justificar la paralizaci贸n de un proyecto de esa envergadura, la creaci贸n de un perverso y criminal enemigo, un motivo para cercenar cualquier v铆nculo entre Rusia y Europa.

Nadie en su sano juicio podr铆a pensar que en el momento de iniciarse una alianza que supondr铆a una soluci贸n definitiva a la energ铆a en Europa, el principal beneficiario de ese proyecto desencadenara un conflicto de car谩cter militar que echar铆a por tierra el primer proyecto colaborativo de esa magnitud y que ser铆a una pieza clave para la construcci贸n de una Europa como continente.

Para hacer cre铆ble este disparate se necesitaba la combinaci贸n de provocaciones que crearan el ambiente necesario y una acci贸n decidida del complejo medi谩tico y la colaboraci贸n de partidos, instituciones y dirigentes occidentales. El mismo mecanismo que le dio sost茅n a las armas de destrucci贸n masiva en Iraq o a las matanzas de Gadafi en Libia. Si en estos casos y en otros la estrategia ha tenido 茅xito, hay que esperar que tambi茅n lo tenga en esta ocasi贸n y si eso no es suficiente, una vez m谩s, se recurrir谩 a las acciones de falsa bandera.

En junio de 2021 un buque de guerra del Reino Unido invadi贸 aguas jurisdiccionales rusas en Crimea, vulnerando todos los protocolos de seguridad acordados entre estos dos pa铆ses. Este acto fue descrito por las autoridades brit谩nicas as铆: 鈥渆l buque de la Royal Navy estaba realizando un paso inocente por aguas territoriales ucranianas鈥. 15 d铆as m谩s tarde, la OTAN y Ucrania realizaron un 鈥渟imulacro鈥, tambi茅n en el mar Negro, en el que participaron 30 buques y 40 aeronaves. El Comandante en Jefe de las fuerzas ucranianas las justifico como necesarias para 鈥渕antener la paz y la seguridad en nuestra regi贸n鈥. Hay que se帽alar que Ucrania no es miembro de la OTAN pero realizan maniobras conjuntas frecuentemente.

Por supuesto no es el 煤nico caso: en julio de ese mismo a帽o, la OTAN, Azerbaiy谩n, Ucrania y Georgia llevaron a cabo maniobras militares en este 煤ltimo pa铆s para desarrollar la 鈥渋nteroperatividad鈥, que un mando estadounidense califico as铆: 鈥estoy seguro, con lo que hemos hecho hoy, de que podemos desplegar y reunir poder de combate en cualquier lugar del mundo鈥. Un aut茅ntico mensaje de paz y esperanza para todo el planeta.

Ucrania, la protagonista del momento, no ha quedado al margen de la escalada belicista: el 22 de enero recib铆a un cargamento de 200 toneladas de armas, suministradas por EE. UU., un adelanto urgente de los 60 millones de d贸lares comprometidos. Biden hablaba de 鈥渆star revitalizando la asociaci贸n estrat茅gica de nuestras naciones鈥, pero consciente del car谩cter abiertamente filo nazi de este socio, a帽ad铆a que las ayudas econ贸micas contribuir铆an a 鈥渁vanzar su agenda de reformas democr谩ticas鈥.

El corte del gas Ruso a Europa no es una especulaci贸n ni una elucubraci贸n calenturienta. El 6 de septiembre se reunieron el Secretario de Estado estadounidense y el Emir de Qatar para sentar las bases de un acuerdo para el suministro de gas Qatar铆 a Europa y poder prescindir del gas Ruso. Los problemas radican en que Qatar tiene contratos con Jap贸n y Corea del Sur y que no podr铆a aumentar su producci贸n en los pr贸ximos 5 a帽os. No obstante, est谩 prevista una reuni贸n ente los presidentes de EE. UU. y Qatar para solventar estas dificultades. Por otra parte, nada se ha dicho sobre el sobrecoste que esta alternativa supondr铆a, pero cabe pensar que Alemania trasladar铆a las cargas a la periferia Europea, algo que no es nada nuevo.

Otro factor a tener en cuenta es la situaci贸n interna de EE. UU. y particularmente de su presidente. El pa铆s sufre las tensiones de la radicalizaci贸n de los conservadores seguidores de Trump, campa帽as contra el aborto y el voto afrodescendiente, auge del supremacismo y la violencia policial que no cesa, entre otras, a lo que hay que sumar la criminal gesti贸n de la pandemia y el aumento de la inflaci贸n. Todo ello ha hecho que la popularidad del presidente este en m铆nimos hist贸ricos, un 42%, el m谩s bajo de un presidente en ejercicio en los ultimos70 a帽os, a excepci贸n de Trump que llego al 39%.

Es bien conocido que el recurso al shock es habitual y da buenos resultados, y es verdad que las declaraciones incendiarias de Biden sobre una supuesta invasi贸n Rusa a Ucrania y la publicaci贸n de los sondeos coinciden en el tiempo.

El Reino de Espa帽a, al igual que hizo con la fallida constituci贸n europea, ha sido de los primeros en alinearse, enviando aviones de combate a Bulgaria y una fragata al Mar Negro. Se lo han tomado con tanto entusiasmo que el presidente Pedro S谩nchez ha amenazado a Rusia con 鈥渃onsecuencias masivas鈥, sin aclarar cu谩l ser铆a el papel del Estado Espa帽ol en el cumplimiento de tal amenaza. Seg煤n algunos expertos, las consecuencias para el Estado Espa帽ol de un conflicto de estas caracter铆sticas serian desastrosas; aumento de la deuda y del d茅ficit, subida de los tipos de inter茅s, mayores cargas fiscales, entre otros, sin perder de vista que el Canciller alem谩n ha declarado recientemente que duda de la solvencia espa帽ola.

Tampoco el presidente de EE. UU. Joe Biden parece muy conmovido por los gestos de nuestro gobierno. A finales de enero Biden convoc贸 una videoconferencia de presidentes y primeros ministros, ministros de la Comisi贸n europea y otros, de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia鈥 pesar de las gestiones, el Estado Espa帽ol no fue invitado.

En toda esta estrategia conviene resaltar que el papel de la OTAN no se ci帽e al 谩mbito militar. La Alianza es un sistema multifuncional que opera en la econom铆a y las finanzas a trav茅s del complejo industrial militar, en la academia por los programas de investigaci贸n, forma parte del complejo comunicacional y en la pol铆tica, interviniendo directamente en la toma de decisiones.

La Uni贸n Europea ha declarado que 鈥渘o impone a sus miembros obligaci贸n de asistencia mutua鈥, a pesar de que el art铆culo 42.7 del Tratado de la Uni贸n Europea contempla una cl谩usula de asistencia mutua de acuerdo con el art铆culo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En cualquier caso, la OTAN si contempla la obligaci贸n de una respuesta conjunta: en los estatutos figura la obligaci贸n de defender a cualquier miembro ante un ataque de otro pa铆s. Lo que no exija la UE por motivos pol铆ticos lo puede hacer la OTAN 鈥渕anu militari鈥

No hay duda de que la OTAN es una formidable fuerza militar pero a su vez es un mecanismo que unifica y somete al mando estadounidense al 90% de los pa铆ses de la Uni贸n Europea; esa es la raz贸n por la que la OTAN es omnipresente en todos los actos de la pol铆tica exterior de la Uni贸n Europea. Una vez m谩s, hay que preguntarse qu茅 papel ocupa EE. UU. en un conflicto que es estrictamente europeo, y hay que tener en cuenta que el territorio de EE. UU., una vez m谩s, est谩 fuera de la zona de conflicto. De nuevo, si hay una guerra, la mayor铆a de los muertos no ser谩n norteamericanos. Hay que recalcar que es el presidente de EE. UU. quien nombra al comandante en jefe de la OTAN y por tanto de la pr谩ctica totalidad de los pa铆ses europeos.

EN CONCLUSION

Desde el triunfo de la revoluci贸n rusa en 1917, Occidente ha mantenido de forma sistem谩tica un acoso a Rusia con el fin de imponer su voluntad a ese pa铆s y apropiarse de sus recursos.

La OTAN, desde su creaci贸n en 1949, ha mantenido un crecimiento constante, acelerado tras la ca铆da del bloque socialista. Hoy d铆a cuenta con 30 pa铆ses miembros y 40 asociados en todo el mundo. El principal 谩mbito de expansi贸n ha sido Europa del este: 13 pa铆ses ingresaron entre 1997 y 2020 conformando un 鈥渂loque frontera鈥 para reactivar el acoso a Rusia.

En el mundo actual las relaciones comerciales se han extendido universalmente y bloques antag贸nicos comparten espacios y establecen v铆nculos. El suministro de gas ruso a Europa es uno de los m谩s significativos.

La construcci贸n del gaseoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania significa el establecimiento de un v铆nculo cooperativo, firme y estable, que EE. UU. considera una amenaza para su liderazgo y que contribuye a su p茅rdida de hegemon铆a.

Desde su inicio EE. UU. ha boicoteado su construcci贸n por todos los medios a su alcance, vulnerando el Derecho Internacional y las normas del comercio, sancionando a las empresas europeas que participan en el proyecto.

En 2021, estando pr贸xima su terminaci贸n, EE. UU. ha desatado una violent铆sima campa帽a para impedir, por cualquier medio, incluido el militar, el funcionamiento de los gaseoductos rusos hacia Europa, no solo del NS2, sino de todo el suministro de gas Ruso a Europa. Ha parado la certificaci贸n del NS2, ha negociado con Qatar un posible suministro alternativo, ha realizado maniobras militares de acoso en Georgia y el Mar Negro, ha puesto en pie de guerra a toda la OTAN, ha enviado toneladas de armas a Ucrania y ha provocado a Rusia acelerando la entrada de ese pa铆s en la OTAN.

Ucrania es un resultado exitoso de las 鈥渞evoluciones de colores鈥 que entroniz贸 en el poder a las corrientes nazis preexistentes en el pa铆s. Ocupa un lugar geoestrat茅gico excepcional, en el flanco sur-oeste de Rusia, en el mismo meridiano que Mosc煤. Una lanza en el coraz贸n de Rusia que este pa铆s no puede permitir.

Una jugada m谩s de la Guerra Mundo por el dominio de occidente sobre el planeta, el imperialismo en estado puro, una hegemon铆a que se agota y un sistema que morir谩 matando. Algo que no se puede consentir, contra lo que debemos luchar con todas nuestras fuerzas.

