El gobierno se neg贸 a suspender los pagos de la deuda odiosa al organismo internacional y se neg贸 a convocar a la poblaci贸n a movilizarse

Y finalmente lleg贸 el arreglo. El gobierno argentino formaliz贸 un pre-acuerdo en torno al programa econ贸mico que permitir铆a hacer frente a la monumental deuda que el Estado nacional tienen con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un ajuste que no es ajuste, una deuda que sigue siendo eterna, una estafa que se legaliza. 驴Qui茅nes ser谩n los firmantes (y los levantadores de manos) del nuevo pacto de coloniaje? 驴Se acelera un ciclo de resistencia popular?

El viernes 28 de Enero el gobierno argentino y el FMI dieron a conocer las pautas de un “entendimiento” en torno a qu茅 hacer con el mega-endeudamiento que el Estado nacional tiene con el organismo. Todo lo que tenemos por ahora es un breve comunicado publicado por el Fondo, una presentaci贸n grabada del presidente Alberto Fern谩ndez y una conferencia de prensa encabezada por el Ministro de Econom铆a Mart铆n Guzm谩n y el Jefe de Gabinete Juan Manzur, y algunas aclaraciones verbales posteriores del ministro Guzm谩n. Nada firmado.

Sin grandes precisiones, el gobierno present贸 el principio de acuerdo como un gran triunfo que permitir谩 “ordenar el presente y construir un futuro” y “no nos condiciona”. De todas maneras, al mismo tiempo el presidente se帽al贸 que “ten铆amos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer”, c贸mo si el acuerdo firmado fuera una imposici贸n bajo amenaza.

El acuerdo: patear la deuda para 2026

El acuerdo se firmar铆a por dos a帽os y medio, per铆odo en el cual el principal objetivo macroecon贸mico es llevar el d茅ficit fiscal primario (la diferencia entre gastos e ingresos, antes de pagar los intereses de la deuda p煤blica) a cero en 2025. En ese per铆odo, de manera trimestral, una misi贸n del FMI revisar谩 los n煤meros y aprobar谩 o no un desembolso de dinero al Estado nacional.

En t茅rminos financieros el acuerdo significar谩 reemplazar el cr茅dito (firmado en 2018) que vence en 2024 por un cr茅dito de m谩s largo plazo (que vencer谩 hacia 2032). Durante 2022 y 2024, en caso de nota aprobatoria a cada revisi贸n trimestral, el Fondo otorgar谩 un nuevo cr茅dito al Estado argentino. Estos fondos servir谩n para pagar los vencimientos de capital en 2022, 2023 y 2024 por la deuda contra铆da en 2018 y 2019, aun no pagados. A estos montos, se sumar谩 una serie de desembolsos para “devolver” los pagos ya realizados hasta la firma del acuerdo (unos 5 mil millones de d贸lares). Esa devoluci贸n ser谩, en realidad, tambi茅n un nuevo cr茅dito.

En 2024 el Estado argentino tendr谩 aun una deuda de aproximadamente 45 mil millones de d贸lares con el FMI. Sin embargo, el nuevo cr茅dito que recibir谩 la Argentina en el marco del nuevo acuerdo ser谩 devuelto en 12 cuotas semestrales luego de 2025 (seg煤n confirm贸 el representante argentino antre el FMI, Sergio Chodos, en entrevista radial).

En t茅rminos sint茅ticos, lo acordado con el Fondo supone refinanciar el cr茅dito existente. Como contrapartida de esa refinanciaci贸n, el FMI espera que el Estado nacional lleve adelante un ajuste fiscal sostenido. En t茅rminos pol铆ticos y legales, si el Congreso Nacional aprueba el acuerdo al igual que el Directorio del Fondo, el Fondo lograr谩 “lavar” el cr茅dito ilegal de 2018 y reemplazarlo por un nuevo cr茅dito a 10 a帽os (2022-2032). Alberto lo hizo.

El contenido del acuerdo

En 2021 el d茅ficit fiscal fue de 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) incluyendo los ingresos extraordinarios del Impuesto a las Grandes Fortunas, que aport贸 recursos por alrededor de 1% del PBI, y los ingresos record por exportaciones de granos. En 2022 ese impuesto ya no existe, y las exportaciones primarias caer铆an sustancialmente por la sequ铆a y la ca铆da en los precios de la soja.

El gobierno decidi贸 que los ricos ya hab铆an hecho suficiente esfuerzo y no cab铆a poner en discusi贸n un impuesto de caracter permanente. La realidad es que el propio Fondo no se opone por principios a algo as铆; a corto plazo s贸lo le interesa cerrar el d茅ficit. La decisi贸n de no aumentar la carga impositiva a los m谩s ricos es pura y exclusiva rensponsabilidad de la fuerza gobernante.

Con esa limitante, el d茅ficit anunciado de 2,5% para este a帽o supone una mejora significativa en la recaudaci贸n fiscal por la aceleraci贸n del crecimiento o un ajuste mayor en el gasto primario (es decir, el gasto sin incluir los pagos de intereses de la deuda). Seg煤n Claudio Lozano (director del Banco Naci贸n) el ajuste necesario en 2022 ser谩 de alrededor de 9 mil millones de d贸lares.

Sectores protegidos y el centro del ajuste

La declaraci贸n del equipo negociador del FMI (encabezado por Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misi贸n para Argentina) plantea que el ajuste dejar谩 de lado (a) el gasto en infraestructura, (b) en ciencia y tecnolog铆a, y (c) proteger谩 programas sociales focalizados.

Empecemos por el punto (c). El 茅nfasis del acuerdo alcanzado es proteger los programas sociales “focalizados”. Por ahora, esto es bastante vago, por decir lo menos. El acuerdo firmado en 2018 tambi茅n inclu铆a “medidas para fortalecer los programas de transferencias para la poblaci贸n con menores recursos y evitar un incremento del desempleo en los sectores m谩s vulnerables del mercado laboral” (ver ac谩, p谩gina 364), y ya sabemos c贸mo termin贸 eso. S贸lo se proteger铆an los programas focalizados; por si quedaba duda (no hab铆a muchas) se cierra la puerta a cualquier iniciativa de salario b谩sico universal o similar.

La declaraci贸n no hace referencia alguna a la protecci贸n de los beneficios previsionales o salarios. El Ministro Guzm谩n se帽al贸 que “se mantendr谩n todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas”, pero la declaraci贸n del Fondo nada dice de eso. Tal vez no sea una preocupaci贸n inmediata del FMI en la medida en que la f贸rmula previsional aprobada en el gobierno del presidente Fern谩ndez desenganch贸 los beneficios de la inflaci贸n y viene garantizando un ajuste general en los mismos: entre 2020 y 2021 el gasto en jubilaciones y pensiones cay贸 1,5 puntos del PBI mientras el gasto social total se reduj贸 en 3,3 puntos porcentuales del mismo.

El punto (b) remarca -impl铆citamente- que se cumplir谩 la ley de financiamiento del sistema cient铆fico que fuera aprobada en 2021. Dicha ley proyecta un incremento progresivo del gasto p煤blico en Ciencia y Tecnolog铆a (CyT), pasando del actual 0,3% del PBI a 1% en 2030. Desde el punto de vista fiscal es un rubro menor. Por otro lado, la ley vigente ni siquiera garantiza recuperar las remuneraciones del personal de CyT que han visto caer sus salarios un 30% en relaci贸n a 2015. Adem谩s, la orientanci贸n general del financiamiento al CyT ha sido crecientemente dirigida a las necesidades de las grandes transnacionales y los proyectos vinculados al extractivismo.

Finalmente, (a). La mayor parte de las obras de infraestructuras pendientes, en desarrollo y proyectadas est谩n vinculadas a la producci贸n de las condiciones para garantizar el saqueo de nuestras riquezas naturales. Proyectos vinculados al fracking de gas y petr贸leo en Vaca Muerta, obras vinculadas a la IIRSA (Iniciativa para la Integraci贸n de la Infraestructura Regional Suramericana), el desarrollo de la megaminer铆a y otras obras conexas, son el centro de este rubro. Una fracci贸n marginal se destinar铆a a las obras de desarrollo urbano, comunitario, y socio-productivo para el conjunto de la poblaci贸n. Poco y nada se destina a obras sanitarias o educativas, para el deserrollo de proyectos de la econom铆a popular u otras iniciativas que proyecten un cambio en la matriz socio-productiva fuera del capitalismo dependiente. No hay una palabra en la declaraci贸n del FMI y lo que se帽alan los funcionarios gubernamentales no se basa en la realidad de las proyecciones del presupuesto 2021 ni del presupuesto rechazado en Diciembre para 2022.

M谩s all谩 de los sectores que ser铆a protegidos ante el ajuste fiscal quedan algunos frentes abiertos muy precisos: los subsidios energ茅ticos, los salarios en el sector p煤blico y el gasto corriente en general (en educaci贸n, salud, administraci贸n p煤blica, servicios sociales, etc.).

Ni el Fondo ni el gobierno nombra explicitamente a las remuneraciones de las y los trabajadorxs del Estado, o les trabajadores en general, y sus condiciones de trabajo como centro de las necesidades del programa acordado. Recuperar la ca铆da salarial sostenida por m谩s de un quinque帽o y enfrentar el creciente deterioro de las condiciones laborales quedan exclu铆das como objetivos de la negociaci贸n. Cierto es que el ministro Guzm谩n ha dicho que buscar谩n “garantizar que el salario real tambi茅n crezca”, aunque no se ha explicitado el c贸mo. Lo 煤nico que hay es una esperanza general en que el crecimiento econ贸mico favorezca una lenta recuperaci贸n salarial, algo que no ocurri贸 en 2021.

En este contexto se entiende por qu茅 tampoco aparece (aun) la reforma laboral como pieza de negociaci贸n: la reforma laboral se est谩 dando de hecho y a cuentagotas (o borbotones) de manera descentralizada y bajo cuerda, con la mirada c贸mplice del Ministerio de Trabajo liderado por Claudio Moroni. El presidente Fern谩ndez fue claro: el acuerdo “no nos obliga a una reforma laboral”. No necesitan que nadie los obligue; la est谩n llevando adelante de hecho.

Lo que s铆 es abierto y expl铆cito es poner en el centro del ajuste los subsidios a las tarifas energ茅ticas, que hoy representan cerca de 2,3% del PBI. Eufem铆sticamente, el Fondo inidica que “acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energ铆a de manera progresiva ser谩 fundamental para mejorar la composici贸n del gasto p煤blico”. En una jugada discursiva magistral, transforman en “progresiva” una reducci贸n de subsidios a millones de personas, para favorecer los intereses de los acreedores privados y al Fondo. Uno de los principales objetivos del ajuste fiscal es garantizar la disponibilidad de recursos para el pago de la deuda p煤blica, no precisamente algo progresivo.

Es cierto que el esquema de subsidios a la energ铆a es imperfecto. Es cierto que una parte de los subsidios son destinadxs a unos pocos con piletas climatizadas. Sin embargo, la soluci贸n a esa debilidad no es perjudicar a millones de trabajadorxs con una suba de tarifas que superar谩 varias veces la inflaci贸n esperada. Los d茅ficits de la pol铆tica energ茅tica deben buscarse en la privatizaci贸n general de la infraestructura de producci贸n y distribuci贸n, la orientaci贸n del sistema a la producci贸n de energ铆a para la exportaci贸n o para favorecer los intereses de las transnacionales del saqueo (Vaca Muerta, o el reciente proyecto de hidr贸geno verde), y una pol铆tica de inversiones p煤blicas que no favorece el desarrollo de estrategias alternativas de producci贸n y consumo de la energ铆a por fuera de los intereses de los grandes capitales (como el extractivismo del litio para exportaci贸n). Adem谩s, la principales desigualdades en el sistema energ茅tico a nivel del consumo masivo son causadas por la falta de inversiones que provocan falta de acceso (por ejemplo, servicio de gas natural) o servicio deficiente (por ejemplo, cortes de luz), o la posibilidad de acceder a medidios de consumo m谩s eficientes como electrodom茅sticos o mejores medios de transporte p煤blico (desde medios colectivos a bicicletas).

Por lo dem谩s, las desigualdades sociales que se expresan tambi茅n en el consumo dispar de energ铆a pueden atenderse aumentando (o fiscalizando) la carga impositiva sobre los sectores m谩s acomodados, con mejor acceso no s贸lo a la energ铆a sino a toda una serie de bienes y servicios de provisi贸n p煤blica o privada. En lugar de buscar en la pol铆tica energ茅tica un chivo expiatorio para el ajuste fiscal, podr铆a dirigirse la mirada a un sistema de producci贸n y apropiaci贸n de riqueza que produce y reproduce la desigualdad social. Hoy el problema en la Argentina es no tanto la posible “privatizaci贸n” de empresas p煤blicas (algo que la declaraci贸n conjunta no propone pero el gobierno enfatiza que no ocurrir谩), sino la necesaria desprivatizaci贸n de amplios sectores estrat茅gicos de la producci贸n social. Esta cuesti贸n est谩 claramente fuera de la agenda oficial.

La inflaci贸n, el ajuste y el extractivismo

En el discurso del Fondo y en el endendimiento firmado, el ajuste fiscal est谩 directamente ligado a la pol铆tica anti-inflacionaria. M谩s all谩 de la ret贸rica oficial en torno a que “la inflaci贸n es un fen贸meno multicausal”, est谩 claro que la reducci贸n del d茅ficit fiscal tiene como contracara el recorte en la emisi贸n de dinero para financiarlo y su supuesta contraparte inflacionaria.

El acuerdo es taxativo en reducir a cero el “financimiento monetario” del gasto p煤blico hacia 2024, un a帽o antes que el d茅ficit cero. En 2 a帽os, el gasto p煤blico deber铆a financiarse enteramente con impuestos o endeudamiento (interno o externo). Lament谩blemente, como se帽alamos, no aparece en el proyecto ninguna propuesta de aumentar la carga de impuestos sobre los m谩s ricos, sea para financiar el d茅ficit o -aunque m谩s no sea- para redistribuir progresivamente la riqueza social. La obsesi贸n oficial ampliar el endeudamiento p煤blico tanto en el mercado internacional (hoy pr谩cticamente cerrado) y local.

El 茅nfasis en la reducci贸n a cero de la emisi贸n de dinero se combina con la decisi贸n de llevar las tasa de inter茅s a valores “reales positivos”. Esto significa, ni m谩s ni menos, que abandonar la pol铆tica de tasas bajas que favorecen la recuperaci贸n econ贸mica. Ya hace unas semanas, el Banco Central -comandado por Miguel 脕ngel Pesce- comenz贸 el camino de aumentar las tasa de interes de referencia con el fin de llevarlas progresivamente a superar la inflaci贸n (es decir, pasar de tasas de inter茅s reales negativas a tasas reales positivas).

La combinaci贸n de tasas altas y restricci贸n monetaria (reducci贸n de la emisi贸n) est谩 en el centro de la ortodoxia como estrategia para reducir la inflaci贸n. La hip贸tesis compartida es que la inflaci贸n es un fen贸meno centralmente monetario producto de la emisi贸n excesiva de dinero. En tal sentido, la reducci贸n del d茅ficit recortar铆a el exceso de emisi贸n mientras que las tasas de inter茅s reales positivas inducir铆an a que los excedentes monetarios se dirijan a inversiones financieras en pesos en vez de concentrarse en el d贸lar. No muy distinto de lo que hizo (m谩s brutalmente) el ministro Dujovne.

Por otra parte, el gobierno enfatiza la necesidad de enfrentar la “restricci贸n externa” ya que la demanda excedente de d贸lares pone presi贸n sobre los precios. En el discurso oficial, esa presi贸n est谩 ligada directamente al crecimiento econ贸mico que aumenta la necesidad de d贸lares para importar insumos, maquinaria y medios de consumo. Guzm谩n se帽ala pues que ser谩 necesario aumentar las exportaciones, y esto es parte del acuerdo con el FMI. Si bien el ministro se帽al贸 en una entrevista reciente que “lo que Argentina necesita para dejar atr谩s la inflaci贸n, es ir cambiando su perfil productivo y poder tener una canasta exportadora diferente para que no haya problemas de falta de d贸lares”, la pol铆tica p煤blica concentra sus esfuerzos en ratificar el perfil extractivista del comercio exterior. Nada se dice del peso que tiene la deuda externa creciente, la fuga de capitales, el consumo suntuario y la extranjerizaci贸n de la econom铆a en la demanda excesiva de d贸lares.

驴C贸mo llegamos ac谩 y c贸mo seguimos?

El gobierno asume que lleg贸 al pacto con el Fondo con “la soga al cuello”. Sin embargo, olvida decir que a la situaci贸n dif铆cil producto del elevado endeudamiento y crisis transicional del capitalismo dependiente, se sumaron varios “tiros en el pie”. Las tibias amenazas iniciales de investigaci贸n y puesta en cuesti贸n de un endeudamiento con el FMI claramente ilegal e ileg铆timo, fueron sucedidas por casi dos a帽os de conversaciones amistosas sin avances para el gobierno.

El gobierno llev贸 adelante una estrategia incomprensible desde una mirada de cambio social, pero totalmente l贸gica desde el punto de vista de una coalici贸n que se plantea s贸lo administrar la crisis (un gobierno de “transici贸n”) sin decisi贸n alguna de avanzar en las m铆nimas reformas estructurales en favor del pueblo: ni expropiar Vicent铆n, ni recuperar el control del Paran谩, ni siquiera apoyar los proyectos de Ley de Protecci贸n de Humedales y de Ley de Acceso a la Tierra (que volvieron a perder estado parlamentario).

En lugar de aprovechar un contexto global de pandemia, sobre-endeudamiento general a escala global, y de excesiva exposici贸n del Fondo frente a la Argentina, el gobierno pag贸 a pie juntillas. De esa manera, gast贸 m谩s de 5000 millones de d贸lares en vencimientos de capital e intereses sobre del cr茅dito con el FMI perdiendo en el camino “poder de fuego” frente al capital financiero. Se entiende as铆 que, seg煤n cont贸 Alejandro Bercovich el jueves 27 de enero, el presidente del Banco Central le hubiera informado al presidente Fern谩ndez la imposibilidad de enfrentar los efectos inmediatos de un “no acuerdo” durante Febrero. Las amenazas de una corrida cambiaria, un aumento especulativo en el d贸lar paralelo y la presi贸n sobre los precios, no podr铆an ser ya contenidas, dentro de las regulaciones existentes.

La estrategia gubernamental que buscaba convencer al equipo negociador de un Fondo que es igual a s铆 mismo (y no distinto), result贸 una derrota para todes nosotrxs. El gobierno se neg贸 a suspender los pagos al organismo internacional hasta clarificar la validez del cr茅dito y se neg贸 a convocar a la poblaci贸n a movilizarse masivamente contra una nueva avanzada colonial. Decidi贸 as铆 seguir jugando en el terreno de los enemigos del Pueblo.

Dime quien saluda el consenso con el FMI (el Diario La Naci贸n y el CEO de Syngenta Argentina -Antonio Acre-, entre otres) y te dir茅 para quien gobiernas. De un Fondo demonizado a nuestro mejor amigo. No pod铆a esperarse otra cosa del presidente que trabaj贸 para la campa帽a de Domingo Cavallo en 2000, poco antes de que el economista volviera al Ministerio de Econom铆a con De la R煤a.

Si el Congreso aprueba el consenso alcanzado con el Fondo, y si el Directorio del organismo lo ratifica, enfrentaremos dos a帽os y medio de supervisi贸n con lupa. El gobierno electo en 2019 cogobernar谩 con el FMI. La posibilidad de que rechace los n煤meros del Ministerio de Econom铆a en cada revisi贸n trimestral, se convierte en una amenaza permanente de corrida cambiaria y crisis inflacionaria. Un Banco Central exhausto (sin reservas disponibles) y un gobierno indeciso en campa帽a electoral, abren un per铆odo donde ya no quedan medias tintas.

El gobierno de Fern谩ndez construy贸 para s铆 mismo una estrategia clara. Si no logramos construir alternativas pol铆ticas desde abajo y a la izquierda para enfrentarlos, ser谩n ellxs (el Frente de Todos) o aquellxs (Juntos por el Cambio) quienes conducir谩n el ajuste por la pr贸xima d茅cada. Las cartas est谩n echadas pero el camino no est谩 cerrado para un cambio de rumbo: como propone la Autoconvocatoria por la Suspenci贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda, es necesario multiplicar la movilizaci贸n popular para frenar un acuerdo que sin aprobaci贸n parlamentaria y del directorio del Fondo, a煤n no est谩 perfeccionado.

