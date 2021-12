–

De parte de ANRed December 11, 2021 59 puntos de vista

La esposa del perito Marcos Herrero, Andrea Tolosa, habló con FM De la Calle sobre la causa que lo tiene detenido en Mendoza y manifestó que en los casos que intervino el rastreador con sus canes “está implicado el poder político, están interesados en que esto no salga a la luz”. El año pasado tras terminar los últimos rastrillajes con su perro Yatel en la causa Facundo Castro, el perito recibió una carta en el buzón de su casa: ‘Marcos Herrero, o te suicidás o te suicidamos’ con una cruz negra. Y también escrito ‘perro muerto no ladra más’. Por FM de la Calle

Herrero fue imputado por falso testimonio, falsa denuncia, usurpación de títulos y encubrimiento en el marco de la búsqueda de Viviana Luna, una mujer que desaparecida hace cinco años en Potrerillos.

“Marcos como ya se sabe fue detenido y trasladado a Mendoza. Ayer la Fiscalía dio a conocer que Marcos había sido trasladado al penal al no declararse culpable, fue lo que trascendió en los medios. Hoy me entero que no es así y sigue en la Comisaria Tercera donde está en condiciones muy malas, no me dejan comunicarme con él, les pido poder hablar con Marcos para transmitirle tranquilidad porque el estado emocional en el que se encuentra por la presión psicológica que han ejercido sobre él, sigue en condiciones malísimas, durmiendo en el piso, no comiendo, ni siquiera higienizándose”, contó la esposa del perito.

Herrero fue detenido el viernes en Viedma donde su domicilio fue allanado. “El allanamiento fue negativo, ellos buscaban el cuerpo que supuestamente Marcos tiene y que anda plantando por todo el país, plantando huesos para después ofrecerse en todos los casos y que salgan positivo. El allanamiento dio negativo, la causa que se le imputa es excarcelable, como no tenemos acceso al expediente no sabemos por qué Marcos está detenido”.

“Tuvo una audiencia donde le planteaban su condena prácticamente: La Fiscalía ejerció presión sobre él para que se declare culpable, diciéndole que la familia de Viviana Luna y el equipo de búsqueda lo habían denunciado por estafador. De la familia de Viviana se prestaron en la Comisaría Tercera para hacerle saber a Marcos que todo lo que se dice y se transmite en los medios es mentira”.

En relación a la intervención de Herrero en la búsqueda de Viviana Luna, Tolosa dijo que fue convocado por la familia. “Quiero aclarar que no cobró la suma de dinero que están diciendo, cuando estaba en la Policía de Río Negro jamás cobró un peso y al dejar de pertenecer a la policía él aceptaba los casos partir de las donaciones que la familia pudiera darle. Él busca a la víctima pero no sabe a qué se va a exponer cuando va trabajando en el caso. En este encontró restos óseos, en primera instancia le informaron a horas que son restos de un hombre y él presenta en Fiscalía las evidencias que involucrarían al poder político y judicial de Mendoza”.

En ese entonces, al presentar la información y dar su declaración, Herrero “fue detenido durante 12 horas. Le sacaron muestras de ADN, él no se negó, no planto nada, no tiene nada que esconder, presentó videos y fotos con respecto a su trabajo”.

La acusación afirma que los huesos encontrados en Mendoza se corresponden con otros hallados en Santa Cruz durante la búsqueda de Marcela López, desaparecida hace más de 100 días. “En el trabajo que hizo allí y el caso de Mendoza están implicados el poder político, están interesados en que esto no salga a la luz”

Por otra parte, los fiscales mendocinos sostienen que una vecina de Herrero en Viedma denunció que ante el allanamiento arrojaron huesos a su casa. “Me entere ayer por los medios de esto. Retiran los restos óseos supuestos que Marcos tiró, llegan a Mendoza mágicamente el lunes, se hace la muestra de ADN, tienen el resultado en el momento y ven que coindicen. En otros casos como el de Facundo no hay nada resuelto, en otros casos se ha tardado un año para darle información con respecto al ADN. Aprovecho a decirles a la justicia de cada provincia que manden los restos a Mendoza que en horas tienen hecho el ADN. Es de terror como dejan en evidencia que esta es una causa armada contra Marcos”.

Por otro lado, Tolosa comentó que “cuando termina de trabajar en el caso de Facundo empieza la persecución con respecto a la policía que el pertenecía en ese momento, ahora ya no pertenece a la Policía de Río Negro”.