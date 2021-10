–

路 El aluvi贸n de proyectos renovables, que se suma a la falta de planificaci贸n rigurosa y vinculante y de instrumentos de selecci贸n de emplazamientos adecuados, est谩 generando la ocupaci贸n y la fragmentaci贸n de numerosos h谩bitats.

路 Tambi茅n provoca graves impactos en numerosas especies cuando las ubicaciones de los proyectos renovables son incompatibles o sus dimensiones excesivas.

路 Con ello surge el descontento de muchas poblaciones, que ven c贸mo algunos proyectos supondr谩n un importante impacto en su territorio.

La manifestaci贸n 鈥淩enovables s铆, pero no as铆鈥 surge, seg煤n sus organizadores, 鈥減ara hacer o铆r su propuesta de un modelo de transici贸n distribuido y justo, que no se limite a reemplazar los combustibles f贸siles por fuentes de generaci贸n renovable a gran escala, sino que aproveche esta oportunidad hist贸rica para democratizar el acceso a la energ铆a, reducir su impacto en el medio ambiente y evitar que los beneficios de estas tecnolog铆as, impulsadas por los fondos europeos con miles de millones de euros, se queden en manos de las grandes empresas del sector que controlan los precios del mercado, con el dram谩tico resultado que estamos viviendo este verano鈥.

Ecologistas en Acci贸n afirma que otro modelo sin energ铆as f贸siles ni nucleares y en manos de la ciudadan铆a es posible y necesario. Por ello, la organizaci贸n ecologista defiende muchos de los principios de la movilizaci贸n del 16 de octubre y manifiesta su apoyo a la convocatoria, pues comparte que 鈥渘ing煤n modelo ser谩 justo social y ambientalmente si se contin煤a manteniendo un sistema econ贸mico insaciable de recursos, que encuentra en las poderosas empresas energ茅ticas y en sus grandes proyectos insostenibles la forma de perpetuar sus beneficios, aunque ello conlleve la degradaci贸n planetaria鈥.

Unas demandas que han sido trasladadas en numerosas ocasiones a la administraci贸n estatal y que siguen ignor谩ndose. La organizaci贸n ecologista recuerda que 鈥渁nte la ausencia de una gobernanza adecuada por parte de las administraciones, son las empresas promotoras las que est谩n haciendo esa selecci贸n de emplazamientos, no solo por la disponibilidad del recurso e贸lico o solar, sino tambi茅n en base al menor coste del suelo y a la menor resistencia social鈥.

Unas tensiones que no se reparten por igual sino que se centran en los territorios rurales, lo que, en algunas ocasiones, supone una amenaza adicional a un modo de vida que lleva d茅cadas sometido a la despoblaci贸n y al abandono institucional. Es f谩cil comprobar que regiones como Arag贸n, Extremadura, Galicia, Castilla y Le贸n o Castilla-La Mancha est谩n produciendo mayores cantidades de energ铆a de la que necesitan en su territorio, mientras grandes n煤cleos de poblaci贸n como la ciudad de Madrid y su 谩rea metropolitana no reducen el consumo, y apenas llegan a producir una m铆nima parte de su demanda el茅ctrica. Esta descompensaci贸n territorial, que se da tambi茅n entre 谩reas rurales y metropolitanas, no solo tiene un impacto en las regiones productoras, sino que genera p茅rdidas en el transporte de esta energ铆a.

Descarbonizar la econom铆a es uno de los retos m谩s urgentes, como se帽alaba el IPCC en su 煤ltimo informe de septiembre. Apenas queda tiempo para actuar. Los objetivos planteados por el PNIEC son insuficientes en cuanto a nueva potencia renovable, mientras que las solicitudes a red el茅ctrica de nuevas conexiones sobrepasan la necesidad real de potencia renovable necesaria. Es urgente racionalizar estas solicitudes y descartar a la mayor brevedad posible todas aquellas que no garanticen una adecuada conservaci贸n de la biodiversidad, o compitan con otros usos del territorio como el alimentario. Del mismo modo, parece sensato no conceder m谩s autorizaciones sobre nodos el茅ctricos o territorios saturados de proyectos.

A煤n con todo lo anterior, Ecologistas en Acci贸n no contempla una paralizaci贸n temporal del despliegue de energ铆as renovables, ya que podr铆a dar continuidad a la generaci贸n f贸sil y nuclear, con peores efectos clim谩ticos, econ贸micos y sobre la biodiversidad. Para la organizaci贸n ecologista, 鈥渦n sistema el茅ctrico sostenible y eficiente deber铆a estar basado en la reducci贸n de consumos innecesarios y en un conjunto equilibrado de tecnolog铆as de generaci贸n renovable, junto con sistemas de almacenamiento adecuados y sistemas de previsi贸n y gesti贸n de la demanda, que sean capaces de adaptar generaci贸n y demanda en funci贸n de las condiciones climatol贸gicas de cada momento鈥. En este sistema, tecnolog铆as como la solar ayudan a la descentralizaci贸n de la producci贸n. Para Ecologistas en Acci贸n, 鈥 si cada terreno tiene que tener un saldo 0 de consumo-producci贸n, ser铆a justo que cada territorio tenga una producci贸n dimensionada a su consumo鈥.

Ecologistas en Acci贸n considera fundamental establecer garant铆as para la correcta evaluaci贸n de los impactos en la tramitaci贸n de las declaraciones de impacto ambiental, a trav茅s de una correcta evaluaci贸n de todos las afecciones sobre la fauna y la flora, los recursos hidrol贸gicos, la biolog铆a, los sistemas alimentarios, la econom铆a local, el patrimonio arqueol贸gico, el paisaje y el valor cultural. Se debe asegurar la minimizaci贸n de impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas, teniendo en cuenta los efectos acumulativos de los diferentes proyectos que se dan en un mismo territorio. Del mismo modo, se hace imprescindible abordar el necesario decrecimiento de consumos energ茅ticos netos y la disponibilidad real de materiales como los minerales, ya que, de no ser as铆, se estar谩n comprometiendo recursos necesarios en el futuro para satisfacer los intereses de grandes empresas y apuntalar un sistema de producci贸n y consumo insostenible e inviable. El cumplimiento escrupuloso de estos principios deber铆a concluir con el rechazo de muchos de los proyectos actualmente en tramitaci贸n debido a inasumibles impactos, as铆 como favorecer la penetraci贸n de aquellos proyectos que est茅n en consonancia con los valores ambientales, sociales y culturales de los territorios.

Por 煤ltimo, Ecologistas en Acci贸n sigue denunciando c贸mo act煤an las empresas del oligopolio energ茅tico, que son las que han dictado las normas del mercado el茅ctrico y de su desarrollo. Empresas que juegan tambi茅n con el sector de las energ铆as renovables repitiendo los errores que han llevado a la crisis planetaria actual. Ante esta realidad, resulta urgente establecer f贸rmulas que favorezcan los consumos energ茅ticos y el茅ctricos con beneficios a la comunidad y penalicen los privativos y acaparadores, mediante, por ejemplo, el impulso a la gesti贸n de la electricidad desde la econom铆a social y solidaria, eliminando o reduciendo significativamente la tributaci贸n de los proyectos energ茅ticos generados desde esta 贸ptica no lucrativa. Se necesita m谩s ambici贸n en este sentido y potenciar esas peque帽as y medianas instalaciones de poca potencia instalada, y que nada pueden hacer en el mecanismo de subastas. Estas instalaciones, de iniciativa municipal, de comunidades energ茅ticas o de cooperativas, cubrir铆an demandas locales y se perder铆a poca energ铆a en el transporte.

Ecologistas en Acci贸n es una confederaci贸n de m谩s de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producci贸n y consumo cada vez m谩s globalizado, del que derivan tambi茅n otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecol贸gica.

