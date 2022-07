En el 谩mbito profesional, puede definirse la objeci贸n de conciencia como la negativa a cumplir una tarea alegando razones morales o de conciencia, a pesar de que esa tarea est谩 establecida de manera reglamentaria en las funciones propias del puesto de trabajo. Y aqu铆 hay que aclarar, en primer lugar, que no estamos hablando de un derecho constitucional general, puesto que la Constituci贸n solo lo establece como causa para no hacer el servicio militar obligatorio.

En segundo lugar, no hay que olvidar que la objeci贸n de conciencia tiene un car谩cter individual, puesto que se vincula con valores y juicios personales. No implica necesariamente negar la legitimidad de una ley, sino negarse a cumplirla. Por eso no debe confundirse con la desobediencia civil o la insumisi贸n. En el caso de la objeci贸n de conciencia para no intervenir en una interrupci贸n del embarazo, sin embargo, nos estamos encontrando con profesionales que objetan no por problemas de conciencia para realizar la tarea que les corresponde, sino como medio de presi贸n para modificar la ley.

La objeci贸n de conciencia en la pr谩ctica sanitaria es, como m铆nimo, pol茅mica. Porque establece un conflicto entre algo tan fundamental para la vida de las personas y para la salud p煤blica como es la atenci贸n sanitaria adecuada, y las ideas y valores que el o la profesional tiene respecto a las tareas que implican dicha atenci贸n. Y creemos que estos dos aspectos no pueden ponerse al mismo nivel. La atenci贸n sanitaria de la interrupci贸n del embarazo, no lo olvidemos, garantiza la protecci贸n de la salud, derecho que est谩 recogido en el art铆culo 43 de la Constituci贸n espa帽ola.

De hecho, el lenguaje juega un papel importante aqu铆. Cuando se habla de 鈥渙bjeci贸n de conciencia鈥 se pone el 茅nfasis en los sentimientos y derechos de la persona que no presta la asistencia, y por eso muchas organizaciones sociales prefieren hablar de 鈥渞echazo a la atenci贸n debido a creencias personales鈥, que nos remite a esa atenci贸n sanitaria que queda desatendida.

驴Qu茅 est谩 pasando en Espa帽a con la objeci贸n de conciencia respecto al aborto?

En primer lugar, que se est谩 鈥渆jerciendo鈥 con falta de transparencia. No sabemos en realidad qu茅 profesionales objetan, porque en muchas ocasiones no se explicita en las unidades sanitarias. Esta falta de transparencia hace que, por ejemplo, se pueda dar el caso de una o un profesional que objeta 鈥渃on 谩nimo de lucro鈥, es decir, que no realiza abortos en la sanidad p煤blica pero s铆 en la privada. O que la o el profesional no realice interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) no por objeci贸n de conciencia, sino por otras causas (actuar como el o la jefa dice, no meterse en l铆os鈥). Desafortunadamente, y en buena medida por la falta de voluntad pol铆tica de las Administraciones p煤blicas, muchos/as profesionales no consideran que practicar abortos les proporcione prestigio, y hay una evidente ausencia de transmisi贸n de conocimientos para hacerlo. Muchas veces se utiliza como excusa precisamente la falta de formaci贸n, que es resultado de la forma de entender el aborto. En t茅rminos pr谩cticos estamos ante un procedimiento sencillo que requiere una formaci贸n espec铆fica que no es ni larga ni complicada para un personal sanitario ya especializado. En este sentido, valoramos positivamente que el proyecto de ley que el Gobierno ha presentado para reformar la vigente ley de salud sexual y reproductiva e IVE incluya la formaci贸n espec铆fica de profesionales en salud sexual y salud reproductiva y la pr谩ctica cl铆nica respecto de la interrupci贸n voluntaria del embarazo.

Cuando la objeci贸n de conciencia es expl铆cita, a veces ni siquiera puede ser llamada as铆, sino que es simple y llanamente mala praxis y dejaci贸n de funciones, que en estos casos significa abstenerse de proteger la salud de las mujeres. Es inadmisible, por ejemplo, que no se atienda a una mujer que llega con un sangrado tras un legrado (鈥渜ue la atienda quien le ha interrumpido el embarazo鈥) o que la objeci贸n de conciencia incluya negarse a realizar tareas de enfermer铆a tras la interrupci贸n de un embarazo. Y aqu铆 no queremos dejar de recordar que en varios pa铆ses europeos, como Suecia o Finlandia, no se permite la objeci贸n de conciencia a profesionales del sistema sanitario p煤blico cuando el servicio es parte de sus deberes profesionales. En los 煤ltimos a帽os esto se ha plasmado en sentencias como la de los tribunales de Suecia que dieron la raz贸n al Estado cuando se cancel贸 el contrato a dos matronas que se declararon objetoras.

Objeci贸n institucional

En el Estado espa帽ol hay que hablar adem谩s de la llamada 鈥渙bjeci贸n institucional鈥 u 鈥渙bjeci贸n colectiva鈥. Como se ha dicho al comienzo de estas l铆neas, la objeci贸n de conciencia es individual. Sin embargo, la est谩n ejerciendo hospitales enteros, servicios sanitarios enteros, comunidades aut贸nomas enteras, y por tanto tambi茅n se ejerce en una diversidad de funciones: all铆 donde se aplica, objetan las y los ginec贸logos y tambi茅n los y las anestesistas, el personal de enfermer铆a, el de recepci贸n o el de limpieza. El hecho de que un hospital sea un espacio claramente jerarquizado, hace que si quien dirige el servicio declara su intenci贸n de no realizar abortos, el resto de personas del equipo no puedan desmarcarse de esta decisi贸n sin generar un conflicto.

La objeci贸n de conciencia se ha convertido, as铆, en un modo normalizado de poner barreras al acceso a la salud sexual y reproductiva y, en definitiva, en una pr谩ctica para impedir que las mujeres puedan interrumpir el embarazo en muchos centros hospitalarios p煤blicos, cuando estamos hablando de un servicio que est谩 incluido en el sistema sanitario. La objeci贸n de conciencia, adem谩s, se lleva por delante no solo la posibilidad de abortar voluntariamente, sino tambi茅n la posibilidad de que atiendan a una mujer, con un embarazo deseado pero incompatible con la vida del feto, en el mismo centro en el que se ha hecho todo el seguimiento de dicho embarazo. Se somete as铆 a las mujeres a un sufrimiento perfectamente evitable. Un sufrimiento que en nuestro pa铆s est谩 tambi茅n atravesado por la 鈥渓oter铆a鈥 que supone vivir en una o en otra comunidad aut贸noma. Mientras que hay comunidades en las que se realizan abortos en los hospitales p煤blicos, otras llevan a帽os sin registrar un solo aborto (y no es porque las mujeres que viven en esas comunidades no hayan interrumpido el embarazo).

Debe hacerse, y puede hacerse

La objeci贸n de conciencia no puede menoscabar el acceso a los servicios y la calidad de la atenci贸n en un hospital p煤blico. Y ello no es incompatible con que pueda ejercerse el derecho a la objeci贸n de conciencia. Se trata de identificar necesidades en cada 谩rea sanitaria, de modo que se pueda garantizar la interrupci贸n del embarazo en todos los servicios correspondientes. Por eso valoramos positivamente que en el proyecto de ley ya mencionado se proponga crear un registro de personas objetoras, porque solo contando con un registro se podr谩 organizar la prestaci贸n de servicios y por tanto garantizar la atenci贸n a las mujeres. As铆 ocurre en la mayor parte de pa铆ses europeos salvo excepciones, que est谩n motivadas por la existencia de leyes muy restrictivas respecto al aborto, como es el caso de Malta, Irlanda o Andorra.

Porque es fundamental que la objeci贸n sea individual, expl铆citamente comunicada y no sobrevenida, tal y como se dice en el proyecto legislativo, de manera que las mujeres no sean las v铆ctimas de una objeci贸n de conciencia no regulada. El propio Defensor del Pueblo lo ha manifestado, afirmando que 鈥渓a objeci贸n de conciencia se trata de un derecho individual, que debe ejercerse anticipadamente y por escrito, y que no debe afectar al tratamiento y atenci贸n m茅dica adecuada a las mujeres que lo precisen, antes y despu茅s de haberse sometido a una intervenci贸n de interrupci贸n del embarazo鈥. Tenemos que dejar de escuchar la frase 鈥渁qu铆 no realizamos abortos鈥, y hacer que la organizaci贸n de los equipos est茅 al servicio de la protecci贸n de la salud de las mujeres.

Por otra parte, quien manifiesta su objeci贸n de conciencia, lo hace (o deber铆a hacerlo) 煤nicamente para una pr谩ctica concreta, el aborto, y no hacia la mujer que desea o necesita abortar. Eso implica que no pueda negarse al cuidado m茅dico o la colaboraci贸n antes y despu茅s del procedimiento.

Adem谩s, se debe garantizar que todas las comunidades aut贸nomas cumplan la ley a trav茅s de la inspecci贸n sanitaria y de la colaboraci贸n con la Defensor铆a del Pueblo entre otros mecanismos, para que se cumpla la equidad territorial en la atenci贸n de la salud sexual y reproductiva, equidad que se incluye como un objetivo en el proyecto de ley.

En definitiva, creemos que tanto el sistema sanitario como las autoridades pol铆ticas pueden y deben asumir una regulaci贸n del derecho a la objeci贸n de conciencia tanto para cumplir con el derecho constitucional a la protecci贸n de la salud como para cumplir con el sentir de la inmensa mayor铆a de la poblaci贸n, que, como en el caso de la eutanasia, reconoce el derecho a decidir.