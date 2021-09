–

De parte de Arrezafe September 2, 2021 23 puntos de vista

Fragmento

extraído del libro de Néstor Kohan HEGEMONÍA CULTURAL EN

TIEMPOS DE CONTRAINSURGENCIA «SOFT».

Gracias

a Luis López

por revelarnos la existencia de este libro y facilitarnos el enlace

en el que se puede descargar.

●



Sociología

de la cultura e historia intelectual

(A

modo de presentación)

Estas

hipótesis de trabajo, de sociología de la cultura e historia

intelectual, escritas, todas ellas, con una indisimulada intención

polémica, giran en torno a tres problemas centrales.

En

primer lugar, la problemática de la hegemonía y la contrahegemonía.

Una vez más, como en algunos libros y antologías que publicamos

previamente, reaparece en nuestra ayuda la figura de Antonio Gramsci.

No

el Gramsci de la socialdemocracia, el posmodernismo y el

«posmarxismo» (durante los últimos años de moda), sino el pequeño

pero gigante pensador revolucionario de la Internacional Comunista,

discípulo preferido de Lenin y militante clandestino durante muchos

años.

Es

precisamente Gramsci quien nos enseñó que ni el capitalismo ni el

imperialismo pueden sobrevivir exclusivamente por su fuerza

técnico-militar, por más poderosa e impactante que ella sea. Al

mismo tiempo que amenazan y utilizan la fuerza, necesitan recrear,

cotidianamente, su hegemonía. Desmoralizar, fragmentar y dispersar a

sus enemigos. «Meterse en el bolsillo», si es posible, sus

categorías, sus símbolos y sus banderas, resignificadas, por

supuesto, para volverlas funcionales a la dominación capitalista y

la vigilancia imperial. Crear no solo ideas y programas, pulidos en

un escritorio de oficina del Pentágono, la CIA o el Departamento de

Estado, sino estructuras flexibles de sentimientos, sensibilidades e

identificaciones (colectivas e individuales) afines a la dominación

del mercado, el dinero y el capital.

Es

decir, convencer a mucha gente que es imposible vivir de una manera

distinta al capitalismo y, al mismo tiempo, generalizar el triste y

patético american way of life para todo el orbe; ubicando en

la Florida la tierra prometida para la comunidad latinoamericana.

Allí donde se puede ser «norteamericano» sin saber hablar inglés,

jugando al dominó en camiseta y escuchando música de salsa o

reguetón.

Aún

en medio de una crisis humanitaria como la que se vive en el año

2021, que ha regado hasta el mes de marzo con más de medio millón

de muertos la principal potencia de la tierra (superando, incluso,

todos los muertos norteamericanos en ambas guerras mundiales, la de

Vietnam, Irak, Afganistán, etc.).

Mucho

antes de que el noble intelectual estadounidense, antimperialista

sincero, Noam Chomsky empleara la expresión «fabricación

industrial del consenso», Antonio Gramsci se había percatado que un

buen programa ideológico-político nunca podría triunfar si no se

hace carne en la vida cotidiana de las masas populares. Y que esa

tarea jamás se logra por el mero fluir vaporoso de ideas atractivas

y narrativas seductoras (sean falsas o verdaderas). Hacen falta

además instituciones que empujen, presionen —en una u otra

dirección— y faciliten que ciertas concepciones del mundo

abandonen la pulcritud de su torre de marfil para ganar el corazón,

la voluntad e incluso el inconsciente colectivo.

En

el caso concreto de la histórica y legendaria lucha entre David y

Goliat, entre la pequeña Cuba y el gigantesco imperialismo

norteamericano, esas instituciones dedicadas al intento de fabricar

consenso y crear contrahegemonía tienen nombre y apellido. En los

trabajos de este volumen se recorren una por una. Fundación por

fundación, ONG por ONG. Y seguramente nos faltaron abordar varias.

Porque los aparatos de la contrainsurgencia imperialista no se

reducen a la sigla más famosa en el cine de Hollywood que cuenta con

tres letras: CIA.

En

Estados Unidos, según la literatura especializada, existen no menos

de veinte aparatos de inteligencia y contrainteligencia. A ellos se

agregan un elenco interminable de fundaciones paraestatales y

finalmente incontables ONG, que carecen completamente de autonomía.

Ni la persona más crédula, desinformada e ingenua puede a esta

altura aceptar que las ONG que inundan con sus dinerillos, no solo a

Cuba sino el conjunto de nuestro continente, pertenecen a la burbuja

incontaminada de una etérea y virginal «sociedad civil»

globalizada —aquí podemos apreciar un buen ejemplo de cómo el

imperialismo intentó apropiarse de la noción gramsciana de

«sociedad civil» para terminar convirtiéndola en un comodín

completamente funcional a su dominación.

¡Es

un secreto a voces! Esas ONG y las fundaciones que siempre caminan a

su par, son «tapaderas de la CIA», sellos legales para transferir y

blanquear dinero sucio, utilizado en la contrainsurgencia.

Por

eso, el primer problema general que recorre todos los trabajos aquí

reunidos, gira en torno a los intentos imperiales que pretenden minar

la hegemonía socialista de la Revolución Cubana, tratando de crear

artificialmente una jabonosa y falsa «izquierda» —todas las

comillas incluidas—, no revolucionaria, ajena y reacia al legado

inasimilable de Fidel Castro y el Che Guevara. Un intento de

«aproximación indirecta» —como lo hubiera denominado el célebre

estratega y capitán B.H. Liddell Hart— destinado a ganar la guerra

sin combatir, minando la moral del enemigo. Es decir, esforzándose

por construir una opción pretendidamente «democrática» —poner

aquí, igualmente, veinte pares de comillas—, contra el proyecto

comunista, al que se sigue calificando, con escasa originalidad, de

«totalitario» (¿por qué no es original esa descalificación? Pues

porque la cruzada «antitotalitaria» proviene de la guerra fría y

más precisamente del auge del macartismo —¡nacido hace nada menos

que 70 años!—, al que capitularon ideológicamente desde la

erudita y refinada Hannah Arendt hasta el marxista converso Karl

Popper, por no hablar del empleado rentado de la CIA Isaiah Berlin,

escritor de libros a sueldo y biografías por encargo contra Karl

Marx).

Este

supuesto «descubrimiento ultra novedoso», que vendría a rellenar

los presuntos agujeros vacíos del socialismo y el comunismo, donde

las palabras «democracia» y «república» se enarbolan sin nombre

ni apellido, sin referencias de clase ni determinaciones históricas,

sociales ni geopolíticas, no es tan nuevo como se postula.

Quizás

por picardía o, mucho más probablemente por simple ignorancia, se

hace tabla rasa con la historia intelectual de los debates

socialistas y comunistas frente a la tradición liberal.

No

es malo intentar innovar, porque el marxismo no puede quedarse

petrificado en la historia, pero para eso hay que tomarse el trabajo

de conocer en profundidad la historia intelectual de los problemas

que pretenden abordarse (eso que en los estudios académicos suele

denominarse «el estado del arte»). Cuando ese trabajo falta, la

ignorancia, siempre perdonable y comprensible si es inocente y

desprevenida, se transforma en imperdonable altanería y petulancia.

Y si a eso le agregamos el financiamiento de instituciones que de

ningún modo están interesadas en el conocimiento sino, lisa y

llanamente, en derrocar a la Revolución Cubana, perdón, en lograr

«la transición», el problema se complica aún más.