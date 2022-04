–

Si Dios ha muerto, 驴qu茅 es lo que le ha sustituido? Ante esta consideraci贸n, el propio Nietzsche nos hablar铆a de que el 芦Superhombre禄 es lo que ha sustituido a Dios. La 鈥樷楽uperaci贸n del Hombre鈥欌: el 鈥樷榟ombre鈥欌 (enti茅ndase 鈥樷榣o humano (1)鈥欌), ya en calidad de 芦Humanidad Trascendida禄, ha desarrollado herramientas suficientes para transformar y escribir su futuro desde el presente conforme a su propia voluntad de poder. No obstante, 驴es esta la situaci贸n en la que nos encontramos? 驴Es esta la realidad que hay tras la muerte de Dios? 驴Tras la superaci贸n del dogma? 驴Tras el ir m谩s all谩 de un 芦humanismo禄 que te habla de Derechos Humanos mientras los vulnera en pr谩cticamente todas las partes de este mundo?

Por desgracia para todos nosotros, nada m谩s alejado de la realidad. El 芦Superhombre禄, la 芦Superaci贸n del Hombre禄, que no es ni m谩s ni menos que la 芦Superaci贸n de la Humanidad禄 radica en la toma de conciencia del querer hacer todo cuanto estamos preparados para hacer. De adquirir la propia virtud humana de Ser Humanos: M谩s all谩 de nuestro humanismo.

Ante esta realidad, mi buen colega y camarada Lusberth, en una de nuestras conversaciones aleatorias sobre cuestiones varias me dec铆a 芦una cosa es la religi贸n, otra cosa es la espiritualidad禄. Y aqu铆 es adonde quer铆a llegar: 驴hasta qu茅 punto la propia espiritualidad m谩s all谩 del dogma acaso no ofrece un entendimiento interno, profundo y satisfactorio, de la voluntad de poder? 驴Hasta qu茅 punto la 芦Superaci贸n de la Humanidad禄, la 芦Superhumanidad禄 si me permiten el atrevimiento, no es capaz de transgredir sus propios l铆mites e ir m谩s all谩 hacia la construcci贸n y consecuci贸n de un Mundo Nuevo?

Mundos como estos los vemos hoy tanto en M茅xico (concretamente Chiapas) donde actualmente el EZLN (2) 芦resiste todav铆a y siempre al invasor禄 o en el propio Kurdist谩n Sirio (concretamente Rojava) donde se est谩 llevando a cabo una revoluci贸n del siglo XXI gracias a las herramientas de resistencia que concede el Confederalismo Democr谩tico. Todo ello, y en ambos casos, al igual que en muchos otros tantos casos que nos son m谩s cercanos (3), o incluso que ignoramos porque nos son totalmente desconocidos; protagonizados por Entidades Heroicas y An贸nimas, nos muestran que un nuevo mundo es posible hoy. Que un ma帽ana desde el ayer se est谩 construyendo en el ahora.

Claro est谩 que la propia construcci贸n de una realidad nueva y mejor siempre va a ir impl铆cita a buenos y malos momentos, aciertos y errores, a una serie de contradicciones internas que m谩s all谩 del momento en el que se den deben superarse. Para un franc茅s o francesa de finales del siglo XVIII hacer la Revoluci贸n y tomar la Bastilla en 1789 tambi茅n marcaba todo un tr谩nsito de incertidumbre e 芦irrealidad禄 ba帽ada por un 芦驴y ahora qu茅?禄 constante, por multitud de contradicciones y gobiernos con tiranos desp贸ticos y reaccionarios contra los que hubo que volver a rebelarse. Todo ello forma parte de ese gran ser viviente que es la revoluci贸n, eso sin duda.

Pero no obstante, tanto en las actuales como en las pasadas (hablaremos de Rusia en su debido momento) encontramos ejemplos ya no solo de pr谩cticas completamente revolucionarias (4) sino tambi茅n de elementos tradicionalmente considerados como 芦reaccionarios禄 que brindan sus servicios al pueblo. Me refiero en este caso al lugar que ocupan ciertos miembros de estamentos religiosos o vinculados a la propia religi贸n (considerada por aquel Gran Barbudo como El Opio del Pueblo) que saben cu谩l es su lugar en la Revoluci贸n (5). Me remito aqu铆 a dos casos citados por George Woodcock en su texto Albores del Anarquismo (6): el de Winstanley y el de Roux. Ambos religiosos, el 煤ltimo tambi茅n sacerdote. Dec铆a Winstanley, ac茅rrimo luchador del movimiento Digger durante la Revoluci贸n Inglesa:

鈥樷楧ios no es otra cosa que el esp铆ritu incomprensible de la raz贸n. 驴D贸nde reside la raz贸n? Reside en el fondo de toda criatura de acuerdo a la naturaleza y modo de ser de la criatura misma, pero supremamente en el hombre. Por lo tanto el hombre es una criatura racional (鈥). Esto es el reino de Dios dentro del hombre鈥欌.

En el caso de Roux, sacerdote y miembro de los Enrag茅s durante la Revoluci贸n Francesa, vemos que (7):

鈥樷楢ntes de dejar la prisi贸n, Luis [Luis XVI], viendo que Roux era un sacerdote, le pregunt贸 si pod铆a confiarle su testamento, Roux replic贸 fr铆amente: 鈥淵o estoy aqu铆 solamente para llevarte al pat铆bulo鈥. Y, sin embargo, el hombre que mir贸 con satisfacci贸n la ejecuci贸n del rey como viva manifestaci贸n de la autoridad, ten铆a que protestar m谩s tarde desde su propia celda de la prisi贸n contra las brutalidades que el Terror infling铆a a hombres y mujeres cuyo 煤nico crimen consist铆a en el rango a que pertenec铆an por su nacimiento. (鈥) Roux fue llevado ante el tribunal revolucionario, y, convencido de que su muerte era inevitable, se burl贸 de la guillotina suicid谩ndose penosamente. 鈥淣o me quejo del tribunal 鈥攄ijo antes de morir鈥; ha actuado de acuerdo con la ley. Pero yo he actuado de acuerdo con mi libertad鈥. Morir colocando la libertad por sobre la ley fue la muerte de un anarquista鈥欌.

Y es as铆, tanto ayer como hoy hay 芦siervos de Dios禄 que al comprender el mensaje de Cristo, el mensaje del Cor谩n (8), el mensaje de cualquier texto sagrado (y revolucionario) que se precie se ponen al servicio de la Revoluci贸n para con los suyos: 芦Un pastor debe estar con su reba帽o禄. Es as铆 como quienes guardan un esp铆ritu fuerte: disciplinado, autodisciplinado, organizado y consecuente, son quienes est谩n junto a su pueblo. Hablo de los Creyentes de Base de hoy (9), de aquellos p谩rrocos zapatistas que en la d茅cada de 1990 se pusieron al servicio del pueblo chiapaneco, de aquellos musulmanes que en Rojava est谩n combatiendo a la reacci贸n junto a los suyos, junto a su pueblo. Hablo aqu铆 del ejemplo de tantas entidades heroicas y an贸nimas que m谩s que saber desconozco, pero que est谩n constantemente ah铆; batiendo el cobre, contra viento y marea, cual nav铆o impert茅rrito.

A esos me refiero, esa gente es la m铆a, ellas son mi gente. Y son a los que quiero tener a mi lado el d铆a de la Revoluci贸n. Porque son personas que verdaderamente han comprendido lo que supone la Superaci贸n Humana m谩s all谩 de cualquier dogma e instituci贸n cuya doctrina m谩s que liberar oprime. Que han entendido cual es el mensaje, que lo han asimilado, calado y profundizado. Estas personas son mis hermanos y mis hermanas y junto a ellas nos queda todo el quehacer de la Revoluci贸n.

Estas palabras las escribe alguien agn贸stico, que duda de la existencia de Dios, que es incapaz de ver un Dios de rostro humano en el cielo porque ya lo ve en cada instante, en cada detalle. Dentro de m铆 y en todas partes. Dios lo es Todo, omnipotente y omnipresente, y quiz谩s sea algo tan simple y a la vez complejo de entender que incluso todav铆a hoy no comprendemos. En el esp铆ritu mora la voluntad de poder y la voluntad de poder mora en el esp铆ritu. En nuestro esp铆ritu: Porque llevamos un Mundo Nuevo en nuestros corazones, y ese mundo est谩 creciendo ahora mismo. En este preciso instante.

No hay que temerle a las ruinas, pues siempre son los cimientos de algo nuevo: Todav铆a por construir.

Static-Week

Notas:

1 Nos referimos tambi茅n a la mujer, a cualquier persona en calidad humana. Debemos saber que los autores generalmente hablan dentro de los l铆mites hist贸rico-sociales de su tiempo.

2 Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional.

3 Como es el ejemplo de la FAGC (Federaci贸n Anarquista de Gran Canaria).

4 Y cuando hablo de Revoluci贸n hablo de Libertad, tambi茅n de Igualdad y Fraternidad.

5 Podr铆a hablar aqu铆 de otros ejemplos poco estudiados. Entre ellos se aprecia a primera vista un a ntecedente medieval interesante en Dulcino. V茅ase como un acercamiento audiovisual: https://bit.ly/3O25aca

6 Texto completo en: https://bit.ly/35ISKEA

7 George Woodcock, Albores del Anarquismo, pp.20-22

8 Salvador G贸mez Nogales, 鈥樷楽abidur铆a Oriental y Filosof铆a 脕rabe鈥欌, en Andr茅s Mart铆nez Lorca (Coord.), Ensayos sobre la Filosof铆a en Al Andalus (2017), pp.162-163: 鈥樷(鈥) El texto de nuestro compatriota musulm谩n Ibn士Arab墨, que nos puede servir de recapitulaci贸n de todo lo dicho: Hubo un tiempo en que yo reprochaba a mi pr贸jimo si su religi贸n no estaba cercana a la m铆a. Pero mi coraz贸n es capaz de convertirse en todas las formas: es una pradera para las gacelas, el claustro de un monje cristiano, un templo para los 铆dolos, las tablas de la Ley mosaica, el volumen del Cor谩n. Yo profeso la religi贸n del amor. Y sea cual fuere la direcci贸n que tome la cabalgadura, el amor es mi credo y mi fe鈥欌.

9 Quienes siguen las ense帽anzas m谩s puras (y por tanto sin adulterar, menos instrumentalizadas) de la fe.

Bibliograf铆a:

G贸mez Nogales, S. 芦Sabidur铆a Oriental y Filosof铆a 脕rabe禄, en Andr茅s Mart铆nez Lorca (Coord.), Ensayos sobre la Filosofza en Al Andalus (2017), pp. 143-165

Woodcock, G. Albores del anarquismo.