Escadron 421

Escadron 421

(La délégation maritime zapatiste)

Avril 2021.

Calendrier ? Un petit matin du quatriĂšme mois. GĂ©ographie ? Les montagnes du Sud-Est mexicain. Un silence soudain s’impose aux grillons, aux aboiements Ă©pars des chiens au loin, Ă l’écho d’une musique de marimba. Ici, dans les entrailles des montagnes, un murmure plutĂŽt qu’un ronflement. Si nous n’étions pas lĂ oĂč nous sommes, on pourrait penser que c’est la rumeur du grand large. Pas les vagues se brisant contre le rivage, la plage ou la falaise dĂ©coupĂ©e par le caprice d’une entaille. Non, quelque chose d’autre. Et puis
 un long gĂ©missement et un tremblement intempestif, bref.

La montagne se dresse. Elle retrousse un peu ses jupons, pudiquement. Non sans difficulté, elle arrache ses pieds de la terre. Elle fait le premier pas avec une grimace de douleur. Maintenant, elle a la plante des pieds qui saigne, cette petite montagne, loin des cartes, des destinations touristiques et des catastrophes. Mais ici tout est complicité, alors une pluie hors saison lui lave les pieds et, avec la boue, soigne ses blessures.

« Prends soin de toi, ma fille », dit la Ceiba mĂšre. « Courage », dit comme pour lui-mĂȘme le huapĂĄc. L’oiseau tapacamino la guide. « Vers l’est, amie, vers l’est », dit-il tout en sautant d’un cĂŽtĂ© Ă l’autre.

HabillĂ©e d’arbres, d’oiseaux et de pierres, la montagne chemine. Et sur son passage, des hommes, des femmes, des personnes qui ne sont ni l’un ni l’autre, des petites filles et des petits garçons endormis s’accrochent aux bords de son jupon. Ils remontent au long de sa blouse, couronnent la pointe de ses seins, suivent ses Ă©paules et, une fois en haut de sa chevelure, s’éveillent.

À l’est, le soleil, pointant Ă peine l’horizon, retient un peu sa ronde quotidienne obstinĂ©e. Il lui a semblĂ© voir marcher une montagne couronnĂ©e d’ĂȘtres humains. Mais au-delĂ du soleil et des nuages gris que la nuit a oubliĂ©s derriĂšre elle, personne ici ne semble surpris.

« De fait, c’est ainsi que c’était Ă©crit », dit le vieil Antonio en affĂ»tant sa machette Ă double tranchant, et Doña Juanita acquiesce avec un soupir.

Le foyer sent le cafĂ© et le maĂŻs cuit. Une cumbia passe sur la radio communautaire. Ses paroles racontent une lĂ©gende impossible : une montagne qui navigue Ă rebrousse-poil de l’histoire.

Sept personnes, sept zapatistes, constituent la section maritime de la dĂ©lĂ©gation qui visitera l’Europe. Quatre sont des femmes, deux sont des hommes et un·e est autre. 4, 2, 1. L’escadron 421 est dĂ©jĂ cantonnĂ© dans ledit « Centre d’entraĂźnement maritime-terrestre zapatiste », situĂ© dans le Semillero Comandanta Ramona dans la zone Tzotz Choj.

Ça n’a pas Ă©tĂ© facile. Et mĂȘme, ça a Ă©tĂ© ardu. Pour arriver Ă ce calendrier, nous avons dĂ» affronter des objections, des conseils, des dĂ©couragements, des appels Ă la retenue et Ă la prudence, des sabotages purs et simples, des mensonges, des mĂ©disances, des Ă©numĂ©rations dĂ©taillĂ©es des difficultĂ©s, des ragots et des insolences, et une phrase rĂ©pĂ©tĂ©e jusqu’à la nausĂ©e : « Ce que vous voulez faire est trĂšs difficile, pour ne pas dire impossible. » Et, bien sĂ»r, tout en nous disant, en nous ordonnant, ce que nous devons faire ou ne pas faire. Cela de ce cĂŽtĂ©-ci et de l’autre cĂŽtĂ© de l’ocĂ©an.

Bien sĂ»r, tout ça sans compter les obstacles du gouvernement suprĂȘme et de sa bureaucratie ignorante, bornĂ©e et raciste.

Mais de tout ça, je vous parlerai une autre fois. Maintenant je dois vous parler un peu de notre délégation maritime zapatiste toute neuve.

Les quatre femmes, les deux hommes et l@ autre sont des ĂȘtres humains. On leur a appliquĂ© le test de Turing, avec quelques modifications que j’ai jugĂ©es pertinentes, afin d’exclure la possibilitĂ© que l’un·e d’entre elles·eux ou tou·te·s soient un organisme cybernĂ©tique, un robot, capable de danser la Cumbia del Sapito Ă contre-rythme. Par consĂ©quent, les 7 ĂȘtres appartiennent Ă la race humaine.

Les 7 sont nĂ©s sur le continent qu’on appelle « AmĂ©rique », et le fait qu’ils partagent les douleurs et les rages d’autres peuples natifs de ce cĂŽtĂ© de l’ocĂ©an fait d’eux des Latino-AmĂ©ricains. Ils sont aussi mexicains de naissance, descendants des peuples originaires mayas, comme le confirment leurs familles, leurs voisins et leurs connaissances. Ils sont aussi zapatistes, les documents des communes autonomes et des conseils de bon gouvernement en attestent. Ne leur a Ă©tĂ© imputĂ© aucun dĂ©lit qui n’ait Ă©tĂ© sanctionnĂ© en son temps. Ils vivent, ils travaillent, ils tombent malades, ils guĂ©rissent, ils aiment, n’aiment plus, ils rient, ils pleurent, ils se souviennent, ils oublient, ils jouent, ils sont sĂ©rieux, ils prennent des notes, ils cherchent des prĂ©textes, bref, ils vivent dans les montagnes du Sud-Est mexicain, dans le Chiapas, au Mexique, en AmĂ©rique latine, sur le continent amĂ©ricain, sur la PlanĂšte Terre, etc.

Les 7, de plus, se sont portĂ©s volontaires pour faire la traversĂ©e par mer — ce qui ne provoque pas beaucoup d’enthousiasme chez les zapatistes de tous Ăąges et de tous types. Dans quelle mesure la campagne de terreur dĂ©clenchĂ©e par Esperanza et toute la bande de Defensa Zapatista, synthĂ©tisĂ©e dans le fameux algorithme « on va tou·te·s mourir misĂ©rablement », y a-t-elle contribuĂ© ? Je ne sais. Mais le fait d’avoir vaincu les rĂ©seaux sociaux, whatsapp inclus, sans aucun avantage technologique (et mĂȘme pas de signal local de tĂ©lĂ©phone cellulaire) m’a motivĂ© Ă mettre mon grain de sel de mer.

Ainsi, poussĂ© par ma sympathie pour la bande de Defensa Zapatista, j’ai demandĂ© la permission au SubMoy de parler Ă la dĂ©lĂ©gation, qui, entre cris, pleurs et rires d’enfants, se prĂ©parait Ă l’invasion qui n’en est pas une
 enfin, c’en est une, mais c’est quelque chose de, disons, consensuel. Quelque chose comme un internationalisme sadomasochiste qui, bien sĂ»r, ne sera pas bien vu par l’orthodoxie faite avant-garde, laquelle, comme il se doit, est tellement en avance sur les masses qu’on n’arrive pas Ă l’apercevoir.

Je me suis prĂ©sentĂ© Ă l’assemblĂ©e et, affichant mon visage le plus tragique, je leur ai racontĂ© des choses horribles sur la haute mer : les vomissements sans fin ; l’immensitĂ© monotone de l’horizon ; la nourriture pauvre en maĂŻs, sans pop-corn et — horreur ! — sans sauce Valentina ; la claustration pendant plusieurs semaines avec d’autres personnes — avec lesquelles, les premiĂšres heures, on Ă©change des sourires et des attentions, et peu aprĂšs des regards assassins ; j’ai aussi dĂ©crit, avec force dĂ©tails, de terribles tempĂȘtes et des pĂ©rils inconnus ; j’ai parlĂ© du kraken et, par dĂ©formation littĂ©raire, je leur ai parlĂ© d’une gigantesque baleine blanche qui cherchait furieusement Ă qui arracher la jambe, ce qui Ă©viterait Ă la victime un rĂŽle honorable dans la cumbia la plus lente. Ç’a Ă©tĂ© inutile. Et je dois vous avouer, au grand dam de ma fiertĂ© de genre, que ce sont surtout les femmes qui ont dit : « en bateau », lorsqu’on leur proposait de choisir entre le voyage par mer et le voyage en avion.

Ainsi, ce ne sont pas 7, ni 10, ni 15, mais plus de 20 personnes qui se sont inscrites. MĂȘme la petite Veronica, de trois ans, s’est inscrite lorsqu’elle a entendu l’histoire de la baleine assassine. Oui, c’est incomprĂ©hensible. Mais lorsque vous la connaĂźtrez (la petite fille, pas la baleine), vous la plaindrez. Je veux dire, vous plaindrez Moby Dick.

Alors pourquoi seulement 7 ? Eh bien, je peux vous parler des 7 points cardinaux (l’avant, l’arriĂšre, un cĂŽtĂ©, l’autre, le centre, le haut et le bas), des 7 dieux premiers, ceux qui ont donnĂ© naissance au monde, et ainsi de suite. Mais la vĂ©ritĂ© est que, loin des symboles et des allĂ©gories, ce nombre est dĂ» au fait que la plupart d’entre eux n’ont pas obtenu leur passeport et sont encore en train de batailler pour l’obtenir. Je vous raconterai plus tard.

Bon, mais sĂ»rement ces problĂšmes ne vous intĂ©ressent pas. Ce que vous voulez savoir, c’est qui va naviguer sur « La Montagne », traverser l’ocĂ©an Atlantique et envahir
 euh, je veux dire visiter l’Europe. Alors voici leurs photos et une trĂšs brĂšve prĂ©sentation :

Lupita. Dix-neuf ans. Mexicaine de naissance. Tsotsil du Haut Chiapas. Elle parle couramment sa langue maternelle, le tsotsil, et l’espagnol. Elle sait lire et Ă©crire. Elle a Ă©tĂ© coordinatrice locale des jeunes et administratrice locale du travail collectif. Musique qu’elle aime : pop, romantique, cumbias, ballades, Ă©lectronique, rap, hip-hop, musique andine, musique chinoise, rĂ©volutionnaire, classique, rock des annĂ©es 80 (c’est ce qu’on dit), mariachis, musique traditionnelle de son peuple
 et reggaeton (ndlr : si ça, n’est pas « un monde oĂč tiennent plusieurs mondes », je ne sais pas ce qui pourrait l’ĂȘtre. Fin de la note). Couleurs prĂ©fĂ©rĂ©es : noir, rouge, cerise et marron. ExpĂ©rience maritime : enfant, elle a voyagĂ© en barque. S’est prĂ©parĂ©e pendant six mois pour ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e. Volontaire pour voyager en bateau vers l’Europe. Elle reprĂ©sentera assumera les tĂąches de Tercia Compa [1] durant la traversĂ©e en mer.

Carolina. Vingt-six ans. Mexicaine de naissance. Originellement tsotsil du Haut Chiapas, Ă prĂ©sent tseltal de la selva Lacandone. Elle parle couramment sa langue maternelle, le tsotsil, ainsi que le tseltal et l’espagnol. Elle sait lire et Ă©crire. MĂšre cĂ©libataire d’une petite fille de six ans. Sa mĂšre l’aide Ă s’occuper de l’enfant. Elle a Ă©tĂ© la coordinatrice de « Como mujeres que somos » [« Comme les femmes que nous sommes »] et a suivi des cours de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire. Elle est actuellement commandante Ă la direction politico-organisationnelle zapatiste. Musique qu’elle aime : pop, romantique, cumbias, rock des annĂ©es 80 (c’est ce qu’on dit), musiques de groupes et rĂ©volutionnaires. Couleurs prĂ©fĂ©rĂ©es : crĂšme, noir et cerise. ExpĂ©rience maritime : une fois en barque. S’est prĂ©parĂ©e pendant six mois pour ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e. Volontaire pour voyager en bateau vers l’Europe.

Ximena. Vingt-cinq ans. Mexicaine de naissance. Cho’ol du nord du Chiapas. Elle parle couramment sa langue maternelle, le cho’ol, et l’espagnol. Elle sait lire et Ă©crire. MĂšre cĂ©libataire d’une petite fille de six ans. Sa mĂšre la soutient en s’occupant de l’enfant. Elle a Ă©tĂ© coordinatrice des jeunes et est actuellement commandante Ă la direction politico-organisationnelle zapatiste. Musique qu’elle aime : cumbias, tropicale, romantique, rĂ©volutionnaire, rock des annĂ©es 80 (c’est ce qu’on dit), Ă©lectronique et rancheras. Couleurs prĂ©fĂ©rĂ©es : violet, noir et rouge. ExpĂ©rience maritime : une fois en barque. S’est prĂ©parĂ©e pendant six mois pour ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e. Volontaire pour voyager en bateau vers l’Europe. Commandante en second de la dĂ©lĂ©gation maritime, aprĂšs Dario.

Yuli. Trente-sept ans. Elle aura trente-huit ans en mai, en mer. Originellement tojolabal de la selva frontaliĂšre, Ă prĂ©sent tseltal de la selva Lacandone. Elle parle couramment l’espagnol. Elle sait lire et Ă©crire. MĂšre de deux enfants : une fille de douze ans et un garçon de six ans. Son compagnon la soutient en s’occupant des enfants. Son compagnon est tseltal, alors ils s’aiment, se disputent et s’aiment Ă nouveau en espagnol. Elle a Ă©tĂ© promotrice d’éducation, formatrice en Ă©ducation (personne qui forme les promoteurs et promotrices d’éducation) et coordinatrice d’un collectif local. Musique qu’elle aime : romantique, groupes, cumbia, vallenato, rĂ©volutionnaire, tropicale, pop, marimba, rancheras et rock des annĂ©es 80 (c’est ce qu’on dit). Couleurs prĂ©fĂ©rĂ©es : noir, marron et rouge. ExpĂ©rience maritime : aucune. S’est prĂ©parĂ©e pendant six mois pour ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e. Volontaire pour voyager en bateau vers l’Europe.

Bernal. Cinquante-sept ans. Tojolabal de la zone de la selva frontaliĂšre. Il parle couramment sa langue maternelle, le tojolabal, et l’espagnol. Il sait lire et Ă©crire. PĂšre de onze enfants : l’aĂźnĂ© de trente ans et la plus jeune de six ans. Sa famille le soutient en s’occupant des enfants. Il a Ă©tĂ© milicien, responsable local, enseignant de la Escuelita zapatista [2] et membre du conseil de bon gouvernement. Musique qu’il aime : rancheras, cumbias, huichol musical, marimba et rĂ©volutionnaire. Couleurs prĂ©fĂ©rĂ©es : bleu, noir, gris et marron. ExpĂ©rience maritime : canoĂ« et barque. S’est prĂ©parĂ© pendant six mois pour ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©. Volontaire pour voyager en bateau vers l’Europe.

DarĂ­o. Quarante-sept ans. Cho’ol du nord du Chiapas. Il parle couramment sa langue maternelle, le cho’ol, et l’espagnol. Il sait lire et Ă©crire. PĂšre de trois enfants : un garçon de vingt-deux ans, une fille de neuf ans et la plus jeune de trois ans. Le garçon et la fille partent avec leur mĂšre en Europe par avion en juillet. Il a Ă©tĂ© milicien, responsable local, responsable rĂ©gional, et est actuellement commandant Ă la direction politico-organisationnelle zapatiste. Musique qu’il aime : rancheras de BertĂ­n et Lalo, musique tropicale, marimba, musique rĂ©gionale et rĂ©volutionnaire. Couleurs prĂ©fĂ©rĂ©es : noir et gris. ExpĂ©rience maritime : canoĂ«. S’est prĂ©parĂ© pendant six mois pour ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©. Volontaire pour voyager en bateau vers l’Europe. Il sera le coordinateur de la dĂ©lĂ©gation maritime zapatiste.

Marijose. Trente-neuf ans. Tojolabal de la zone de la selva frontaliĂšre. Elle parle couramment l’espagnol. Elle sait lire et Ă©crire. Elle a Ă©tĂ© milicienne, promotrice de santĂ©, promotrice d’éducation et formatrice en Ă©ducation. Musique qu’elle aime : cumbias, romantique, rancheras, pop, Ă©lectronique, rock des annĂ©es 80 (c’est ce qu’on dit), marimba et rĂ©volutionnaire. Couleurs prĂ©fĂ©rĂ©es : noir, bleu et rouge. ExpĂ©rience maritime : canoĂ« et barque. S’est prĂ©paré·e pendant six mois pour ĂȘtre dĂ©lĂ©gué·e. Volontaire pour voyager en bateau vers l’Europe. A Ă©tĂ© dĂ©signé·e comme l@ premier·premiĂšre zapatiste Ă dĂ©barquer et c’est avec il·elle que commencera l’invasion
 enfin, la visite en Europe.

Ainsi, le premier pied Ă se poser sur le sol europĂ©en (bien sĂ»r, si on nous laisse dĂ©barquer) ne sera pas celui d’un homme ni d’une femme. Ce sera celui d’un·e autre.

Dans ce que feu le SupMarcos aurait décrit comme « une claque avec un bas noir pour toute la gauche hétéropatriarcale », il a été décidé que la premiÚre personne à débarquer sera Marijose.

DĂšs qu’elle·il aura posĂ© les deux pieds sur le sol europĂ©en et se sera remise du mal de mer, Marijose criera :

« Rendez-vous, visages pùles hétéropatriarcaux qui persécutez ce qui est différent ! »

Nan, je plaisante. Mais ça ne serait bien qu’elle le dise, non ?

Non, en descendant à terre, l@ compa zapatiste Marijose dira d’une voix solennelle :

« Au nom des femmes, des enfants, des hommes, des anciens et, bien sĂ»r, des zapatistes autres, je dĂ©clare que le nom de cette terre, que ses naturels appellent aujourd’hui “Europe”, s’appellera dĂ©sormais : SLUMIL K’AJXEMK’OP, ce qui signifie “Terre insoumise”, ou “Terre qui ne se rĂ©signe pas, qui ne dĂ©faille pas”. Et c’est ainsi qu’elle sera connue des habitants et des Ă©trangers tant qu’il y aura ici quelqu’un qui n’abandonnera pas, qui ne se vendra pas et qui ne capitulera pas. »

Dont acte.

SupGaleano.

Avril 2021.

(À suivre
Notes

[1] L@s Terci@s Comp@s sont des groupes de vidéastes zapatistes.

[2] La Escuelita zapatista : Ă©cole Ă laquelle chacun·e a Ă©tĂ© invité·e Ă connaĂźtre le mode de vie zapatiste d’aoĂ»t 2013 Ă janvier 2014.

