Las grietas en los cimientos que sustentan el poder del presidente Recep Tayyip Erdogan han comenzado a hacerse visibles. Las defensas apasionadas, los silencios de quienes callaban, la actuaci贸n 鈥渢odos a una鈥 como un pu帽o firme -porque el que se mov铆a no sal铆a en la foto-, han comenzado a dar paso a sonoras deserciones, cr铆ticas en p煤blico, filtraciones de documentos que comprometen a la familia del hasta ahora todopoderoso l铆der turco y a su formaci贸n islamista. Todo ello en un ambiente de crisis y mala gesti贸n econ贸mica que ha situado al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en m铆nimos hist贸ricos de apoyo tras casi dos d茅cadas gobernando Turqu铆a. Algo que ha llevado a una oposici贸n cada vez m谩s unida a pasar al ataque.

鈥淓xijo que no cumpl谩is las peticiones que se salgan de la ley. No pod茅is escudaros en haber recibido 贸rdenes. Sois honorables funcionarios del Estado, no de la familia Erdogan. (鈥) Es el 煤ltimo aviso: a partir del lunes 18 de octubre, todo el apoyo que deis a este orden ilegal ser谩 vuestra responsabilidad鈥. Este duro mensaje publicado el s谩bado por el habitualmente comedido l铆der de la oposici贸n centroizquierdista, Kemal Kili莽daroglu, ha hecho que el Gobierno montase en c贸lera. El propio Erdogan ha respondido que se trata de un 鈥渄elito鈥 y una 鈥渁menaza鈥 que busca la insubordinaci贸n de los funcionarios.

Lo que ha motivado este paso de la oposici贸n al ataque han sido las revelaciones del 煤ltimo esc谩ndalo que afecta a la familia del presidente. La pasada semana, documentos organizativos de la Fundaci贸n de la Juventud de Turqu铆a (T脺GVA), de la que Bilal Erdogan -hijo del mandatario turco- es uno de sus principales dirigentes, fueron filtrados a la prensa supuestamente por un miembro de la propia organizaci贸n. Los archivos filtrados -a los que ha tenido acceso El Pa铆s鈥 est谩n compuestos por copias de correspondencia con diversas autoridades municipales, provinciales y del Gobierno central, hojas de c谩lculo de ingresos y gastos, registros de propiedad, curr铆culos y listas de miembros de la fundaci贸n a los que se recomienda colocar en diversas instancias del Estado, desde la direcci贸n de escuelas a diversos escalafones de las Fuerzas Armadas y la polic铆a.

El presidente de T脺GVA, Enes Eminoglu, neg贸 en un principio la veracidad de los papeles para, al d铆a siguiente, reconocer que 鈥減odr铆a haber algo de cierto en ellos鈥. La fundaci贸n fue creada en 2014 y r谩pidamente se convirti贸 en una de las que m谩s residencias de estudiantes gestiona en Turqu铆a, en buena medida gracias a que se le transfirieron numerosos inmuebles incautados a los seguidores de Fetul谩 G眉len, tras la ilegalizaci贸n de esta organizaci贸n a ra铆z de su participaci贸n en el intento de golpe de Estado de 2016. De hecho, la oposici贸n acusa a T脺GVA de haberse convertido en una 鈥渆structura de Estado paralela鈥, tal y como eran anta帽o los g眉lenistas, quienes buscaban infiltrar a sus miembros en la administraci贸n para asegurarse un progresivo control de los 贸rganos de decisi贸n.

Entre los papeles hay, adem谩s, varios en los que se anota qu茅 instituciones p煤blicas pagan los gastos de las sedes de la fundaci贸n con el dinero de los contribuyentes y a trav茅s de acuerdos poco transparentes. Seg煤n otros documentos filtrados a otros periodistas, T脺GVA tambi茅n organizaba la participaci贸n de mujeres integrantes de la fundaci贸n o esposas de dirigentes en la versi贸n local del popular concurso 驴Qui茅n quiere ser millonario?, que se emite en una cadena propiedad de un grupo dirigido por el hermano de uno de los yernos de Erdogan.

鈥淓sto es solo la punta del iceberg鈥, ha dicho Tamer 脰zsoy, un antiguo director provincial de T脺GVA, entrevistado por el canal TELE1: 鈥淗ago un llamamiento a los fiscales de Turqu铆a: procesen a todos los responsables, empezando por m铆. Hay que investigar a fondo esta cuesti贸n鈥. Seg煤n el analista Murat Yetkin, estas declaraciones, as铆 como las propias filtraciones, son un modo de 鈥減onerse a salvo鈥. 鈥淟os bur贸cratas de nivel medio-alto suelen ser los primeros en sentir los vientos del cambio, y puede que est茅n buscando conservar sus puestos tras un posible cambio en el poder鈥, escribe en su medio online Yetkinreport.

脰zsoy, de hecho, es hoy parte del Partido del Futuro, una de las dos escisiones del gobernante AKP que se han conformado en nuevos partidos de oposici贸n en los dos 煤ltimos a帽os y que est谩 dirigido por el ex primer ministro Ahmet Davutoglu. La otra es el Partido de la Democracia y el Progreso (DEVA), fundado por el ex ministro de Econom铆a y Exteriores Ali Babacan.

Pero no son los 煤nicos que han dejado el barco de Gobierno en los 煤ltimos meses. El ministro de Educaci贸n, Ziya Sel莽uk, pidi贸 ser relevado de su cargo el pasado agosto -presuntamente molesto por la influencia de fundaciones y cofrad铆as religiosas en su cartera-, y dos vicegobernadores del Banco Central fueron despedidos tras negarse a participar junto a su jefe en una reuni贸n con inversores. Ambos se hab铆an opuesto a la pol铆tica de recorte de tipos de inter茅s ordenada a la instituci贸n monetaria por Erdogan, que ha provocado una nueva depreciaci贸n de la lira y dificulta luchar contra la galopante inflaci贸n con la que tiene que lidiar la poblaci贸n.

Tras a帽os de silencio, los grandes empresarios tambi茅n han empezado a dar la cara. El viernes abri贸 la veda 脰mer Ko莽, presidente del consejo de uno de los mayores conglomerados del pa铆s, con una cr铆tica a la gesti贸n econ贸mica. Este martes, los dirigentes de la principal patronal, T脺SIAD, cargaron contra la falta de independencia del Banco Central, la escasa separaci贸n de poderes y la salida de Turqu铆a del Convenio de Estambul contra la violencia machista. 鈥淓s interesante que grupos empresariales se sientan con ganas de hablar p煤blicamente. 驴Ser谩 un nuevo signo de confianza en la oposici贸n?鈥, se pregunta el analista econ贸mico Timothy Ash.

Al mismo tiempo, organizaciones de izquierda y sindicatos han convocado una manifestaci贸n unitaria en defensa del empleo para este pr贸ximo domingo. En medio de una situaci贸n econ贸mica cada vez m谩s cr铆tica para la mayor parte de la poblaci贸n, los esc谩ndalos de corrupci贸n, las im谩genes de despilfarro y la ostentaci贸n de algunos dirigentes (que reciben varios salarios p煤blicos a la vez) est谩n haciendo mella en el apoyo a Erdogan y su partido. Los sondeos se帽alan que la intenci贸n de voto del AKP ha ca铆do en dos a帽os del 40 % hasta el 30% (por debajo del apoyo recibido en sus primeras elecciones en 2002), y tambi茅n sus socios de extrema derecha pierden votos. Aquella mitad del pa铆s que amaba a Erdogan es cada vez m谩s reducida.

Incluso, empresas demosc贸picas anta帽o firmemente apegadas al AKP critican en p煤blico las presiones del partido. 鈥淎yer publicamos una encuesta. Como no daba los resultados que el AKP esperaba, nos llamaron de la direcci贸n del partido y nos acusaron de no respetar criterios cient铆ficos ni 茅ticos. No nos sorprendi贸鈥, denunci贸 en Twitter Mehmet P枚steki, director general de la empresa ORC, para quien una de las razones de la p茅rdida de apoyo del AKP se debe precisamente a que sus dirigentes se niegan a aceptar la realidad, sino que se dedican a 鈥渄esacreditar a quienes no les dan lo que quieren鈥.

Negociaciones de la oposici贸n

Una de las ventajas con las que hasta ahora hab铆a jugado Erdogan era la fragmentaci贸n de la oposici贸n, pero desde que la colaboraci贸n de varias formaciones arrebat贸 al AKP importantes alcald铆as del pa铆s, la oposici贸n parece haber dado con la f贸rmula. Desde inicios de octubre, delegaciones de seis partidos de oposici贸n negocian una hoja de ruta para sustituir el actual sistema presidencialista aprobado en 2017 en un ajustado refer茅ndum por un r茅gimen parlamentario que garantice una efectiva separaci贸n de poderes.

De entre los principales partidos de la oposici贸n, el 煤nico que no participa en estas negociaciones es el prokurdo HDP, aunque probablemente se trata de un acuerdo t谩cito para evitar que el Gobierno pueda criticar a la oposici贸n por aliarse con una formaci贸n que mantiene lazos con el grupo armado PKK. Con todo, el HDP s铆 est谩 manteniendo reuniones bilaterales con los restantes partidos de oposici贸n y se ha mostrado de acuerdo con las l铆neas generales pactadas por estos. Por su parte, el principal partido opositor, el centroizquierdista y nacionalista turco CHP ha lanzado una propuesta para negociar una soluci贸n pac铆fica del conflicto kurdo en el Parlamento, con el HDP como interlocutor principal.

La oposici贸n turca, cada vez m谩s segura de s铆 misma, ya no habla de c贸mo vencer electoralmente a Erdogan, sino de lo que har谩 cuando le venza. Lo m谩s llamativo es, quiz谩s, que la poblaci贸n se lo ha empezado a creer: seg煤n el bar贸metro de la empresa Metropoll, por primera vez son m谩s quienes piensan que Erdogan perder铆a hoy unas elecciones (50%) que quienes creen que las ganar铆a (44 %).

FUENTE: Andr茅s Mourenza / El Pa铆s

