De parte de Indymedia Argentina April 18, 2022 166 puntos de vista

En diciembre pasado, la Corte Suprema lo hab铆a establecido como condici贸n. Hab铆a condicionado al Congreso a que sancionara una nueva ley: no hay antecedentes de una intromisi贸n tal de un poder sobre otro.

Por N茅stor Esp贸sito @nestoresposito

La Corte Suprema ratific贸 que a partir de hoy el Consejo de la Magistratura funcionar谩 bajo la presidencia de Horacio Rosatti porque se venci贸 el plazo de 120 d铆as corridos que le impuso al Congreso para que sancionara una nueva ley y no lo hizo. No hay antecedentes de una intromisi贸n de un poder de la Constituci贸n sobre otro, emplaz谩ndolo a hacer determinada acci贸n que depende de su propia autonom铆a e independencia. Y menos a煤n lo hay con plazos tan exiguos.

La Corte, adem谩s, se reinterpret贸 a s铆 misma de manera tal que el Consejo comenzar谩 a funcionar aun cuando no tenga completa la formaci贸n de 20 miembros que el mismo fallo del alto tribunal de diciembre pasado estableci贸 como condici贸n.

La Corte determin贸 el 16 de diciembre pasado que los siete consejeros que restan para completar la formaci贸n de 20 deb铆an asumir 鈥渄e manera conjunta y simult谩nea鈥. Pero la semana pasada un juez de Entre R铆os hizo lugar a una medida cautelar y le prohibi贸 a la C谩mara de Diputados y a la de Senadores la designaci贸n de un representante cada una, por lo cual hoy no hay siete consejeros listos para asumir sus funciones.

Entonces, el m谩ximo tribunal (con las firmas de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) hizo una ex茅gesis de la expresi贸n 鈥渄e manera conjunta y simult谩nea鈥 y reescribi贸 su significado mediante una explicaci贸n en la que poco menos que se consider贸 burlada en su buena fe institucional.

鈥淭al condici贸n tuvo como presupuesto que los estamentos que deb铆an designar a sus respectivos representantes cumplieran con esa obligaci贸n legal dentro del plazo de 120 d铆as fijado a tal fin. En ese entendimiento, la asunci贸n conjunta y simult谩nea de todos los nuevos miembros estaba prevista para la hip贸tesis de que la designaci贸n de tales consejeros ocurriese de manera escalonada antes del vencimiento del plazo se帽alado o de la sanci贸n de una nueva ley, y operaba como un reaseguro para evitar que alguno o algunos de ellos se incorporaran al cuerpo antes que otros y, de ese modo, se pudiese generar 鈥攅ventualmente y en ese 铆nterin鈥 un nuevo desequilibrio en su composici贸n鈥.

鈥淯na vez vencido aquel plazo, resultar铆a inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos 鈥揷ualquiera fuera el motivo鈥 pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un 贸rgano de rango constitucional. Resultar铆a il贸gico, adem谩s, todo razonamiento que colocara a un estamento en posici贸n de condicionar o impedir la participaci贸n de los otros que hubieran cumplido con el mandato legal de nombrar sus representantes鈥, reescribi贸 la Corte, que no previ贸 tal situaci贸n en aquel fallo de diciembre.

Ese escenario de eventual desequilibrio, que ahora escribi贸 y que seg煤n sus propias palabras pretend铆a evitar en diciembre pasado, es hoy perfectamente plausible. De hecho, El Consejo comenzar谩 a funcionar en su nuevo formato con 18 consejeros, en lugar de los 20 que orden贸 el fallo de la propia Corte.

鈥淣o debe perderse de vista que todos los estamentos que deb铆an designar a sus nuevos representantes se encontraban en condiciones de hacerlo a partir de la notificaci贸n de la sentencia鈥, subrayaron los tres jueces que decidieron otra vez sobre una cuesti贸n que les ata帽e directamente.

Ricardo Lorenzetti, el cuarto integrante del tribunal, no vot贸. 鈥淓st谩 de licencia鈥, explicaron en la Corte. De todos modos, la tecnolog铆a le hubiera permitido participar desde M茅xico, donde interviene en un seminario. Prefiri贸 no hacerlo. Ya hab铆a votado en disidencia en diciembre y ahora entendi贸 que no hab铆a forma de parar la avanzada.

Los tres jueces que firmaron el fallo est谩n convencidos de haber frenado el intento de demorar el desembarco de Rosatti como presidente del Consejo. En la construcci贸n de poder en la que no ha cejado desde que desembarc贸 en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, un fallo de un juez de Paran谩 no parec铆a un obst谩culo de fuste. Y, de hecho, no lo fue.

La Corte pidi贸 esta ma帽ana al juez Daniel Alonso el expediente en el que prohibi贸 la designaci贸n de los consejeros legisladores. Parece la antesala de un nuevo per saltum para voltear esa medida y forzar a las dos C谩maras a enviar a los dos representantes que a煤n faltan.

鈥淎 partir del dictado de la presente decisi贸n, el Consejo de la Magistratura de la Naci贸n deber谩 continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho seg煤n las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021, de modo que ser谩 presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n鈥, sostiene el fallo.

Comienza una nueva etapa. De futuro incierto.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/politica/con-rosatti-como-presidente-el-consejo-de-la-magistratura-funcionara-sin-su-formacion-de-20-miembros/