De parte de Nodo50 March 7, 2022 57 puntos de vista

Al final, la Uni贸n Europea no pudo decidir no dejar pasar o repatriar directamente a las personas no ucranianas que huyen de la guerra, pero acord贸 tratar a las personas de forma diferente seg煤n su nacionalidad y estatus legal.

No se ha confirmado la voluntad de algunos Estados miembros 鈥擜ustria, Polonia, Eslovaquia, Hungr铆a鈥 de limitar la aplicaci贸n de la Directiva 55 de 2001, que permite, en situaciones reconocidas de acceso masivo, facilitar la entrada de las personas de pa铆ses no pertenecientes a la Uni贸n Europea sin seguir los procedimientos de las solicitudes de asilo ordinarias y sin las limitaciones del Reglamento de Dubl铆n 鈥攓ue, por ejemplo, bloquea a las personas en el primer pa铆s de entrada, donde tienen que tomarse las huellas dactilares y esperar el resultado del procedimiento de solicitud de asilo鈥. Sin embargo, la posici贸n de este grupo de Estados contribuy贸 a introducir un dispositivo diferencial en la decisi贸n tomada por el Consejo Europeo el 4 de marzo de 2022, por la que se adopta la protecci贸n temporal para las personas que huyen de la guerra en Ucrania.

El texto de la Decisi贸n 382/2022 de 4 de marzo distingue tres tipos de medidas. La primera medida es la que constituye el n煤cleo de la decisi贸n, cuyo objetivo es 鈥渋niciar la protecci贸n temporal para los nacionales ucranianos residentes en Ucrania desplazados desde el 24 de febrero de 2022 en adelante (鈥). Asimismo, debe iniciarse la protecci贸n temporal para los nacionales de terceros pa铆ses distintos de Ucrania (鈥) y que dispon铆an en Ucrania del estatuto de refugiado o de una protecci贸n equivalente鈥.

La segunda medida se refiere a los ap谩tridas y a los nacionales de terceros pa铆ses que resid铆an en Ucrania 鈥渃on un permiso de residencia permanente valido en Ucrania y que no pueden regresar a su pa铆s o regi贸n de origen en condiciones seguras y duraderas鈥. Para estas personas, se prev茅 que 鈥渓os Estados miembros aplicar谩n la presente Decisi贸n o una protecci贸n adecuada en virtud de su Derecho interno鈥.

La tercera medida se refiere a 鈥渢odos los dem谩s ap谩tridas o nacionales de terceros pa铆ses que residen legalmente en Ucrania (es decir, con un permiso de duraci贸n limitada, temporal, como en el caso de los estudiantes y trabajadores) que no pueden regresar con seguridad a su pa铆s o regi贸n de origen鈥. En este caso se prev茅 la posibilidad que sean los Estados miembros a reconocer la protecci贸n temporal. Precisamente, en la Decisi贸n del Consejo Europeo se lee que 鈥渄e conformidad con el art铆culo 7 de la Directiva 2001/55/CE, los Estados miembros podr谩n aplicar asimismo la presente Decisi贸n a otras personas鈥.

En resumen, la forma de conceder la protecci贸n temporal cambia en funci贸n de la nacionalidad 鈥攕er ucraniano o no鈥 y del t铆tulo de residencia 鈥攂eneficiar con la protecci贸n internacional o con un permiso de residencia permanente en Ucrania o solo de un permiso de residencia temporal鈥: la concesi贸n es autom谩tica en el caso de personas ucranianas o ya refugiadas; semiautom谩tica en el caso de personas no ucranianas pero con un permiso permanente; sujeta a la voluntad de cada Estado miembro en el caso de personas no ucranianas con un permiso de residencia temporal/de corta duraci贸n.

La Decisi贸n del Consejo Europeo no identifica la repatriaci贸n como una medida autom谩tica para los no ucranianos y esto es ciertamente un hecho positivo, pero mantiene un tratamiento diferenciado e incoherente con los motivos de la fuga. Al mismo tiempo, excluye cualquier referencia a los extranjeros en situaci贸n irregular, cuyo destino es completamente ignorado por la Decisi贸n del Consejo Europeo.

El Acuerdo de Asociaci贸n entre la Uni贸n Europea y Ucrania firmado en 2014, que promueve la movilidad de las personas ucranianas, les permite entrar en los Estados europeos sin visado para estancias no superiores a 90 d铆as

Hay que recordar que, desde el punto de vista t茅cnico, esta decisi贸n se vio facilitada por el Acuerdo de Asociaci贸n entre la Uni贸n Europea y Ucrania 鈥攆irmado en 2014鈥, que promueve la movilidad de las personas ucranianas, que pueden entrar en los Estados europeos sin visado para estancias no superiores a 90 d铆as. Esta condici贸n jur铆dica 鈥攋unto con la no aplicaci贸n de las limitaciones del Reglamento de Dubl铆n y el Enfoque Hotspot鈥 deber铆a, en las hip贸tesis expl铆citas del Consejo Europeo, permitir a los ciudadanos ucranianos circular libremente por la Uni贸n, aunque por un periodo temporal limitado. Esta libertad deber铆a animarlos a elegir el Estado miembro en el que disfrutar de los derechos vinculados a la protecci贸n temporal y aprovechar las redes familiares y de amistad de los compatriotas que ya est谩n en Europa. De este modo, seg煤n el Consejo, se 鈥渇acilitar谩 un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros, reduciendo as铆 la presi贸n sobre los sistemas de acogida nacionales鈥.

As铆, en el drama actual, los ucranianos en fuga se ven favorecidos por las relaciones institucionales y sociales con los pa铆ses y sociedades de la UE, mientras que los no ucranianos se ven menos favorecidos por la falta de dichas relaciones, pero tambi茅n por el hecho de que chocan con el car谩cter estructural de las pol铆ticas migratorias europeas. Estas pol铆ticas, desde sus or铆genes en la d茅cada de 1980, se han mostrado como dispositivos para diferenciar a las poblaciones que huyen (migrantes o potenciales solicitantes de asilo y refugiados) en base a factores que var铆an en el tiempo, pero todos unidos por la voluntad de luchar contra un enemigo, identificado en la figura del inmigrante irregular 鈥攕istem谩tica y dram谩ticamente ignorado por las instituciones europeas en la posibilidad de huir de Ucrania鈥.

Este car谩cter de selecci贸n de la movilidad de las personas sobre la base de valoraciones a priori y generalizadas de su peligrosidad o indeseabilidad no cede, ni siquiera ante la guerra actual. Ciertamente, en este caso concreto, las medidas adoptadas tambi茅n est谩n motivadas por razones y valoraciones geopol铆ticas, pero 茅stas no hacen m谩s que reforzar el funcionamiento estructuralmente selectivo de las pol铆ticas migratorias europeas: un funcionamiento que tiene una l贸gica selectiva implementada por los cuerpos policiales desplegados en las fronteras exteriores de la Uni贸n Europea. Los comportamientos violentos y racistas de la polic铆a polaca 鈥攜 ucraniana鈥 contra las personas no blancas que llegaron a la frontera en la primera semana de su fuga de la guerra son la 煤ltima manifestaci贸n de ello. Pero estos comportamientos se repiten desde hace tiempo, como han demostrado los acontecimientos de los 煤ltimos cuatro meses en la frontera con Bielorrusia.

Por lo tanto, incluso en medio de una tragedia como la que estamos viviendo, cuya posible evoluci贸n en el futuro inmediato parece dram谩ticamente incierta para todos nosotros, las instituciones de la Uni贸n Europea, y tambi茅n las polic铆as de fronteras (especialmente la polaca), no han conseguido cambiar su forma de actuar, pensar y gobernar el derecho de las personas a escapar a la altura de la situaci贸n, a帽adiendo a la barbarie de la guerra la separaci贸n jer谩rquica de las personas sobre una base racial.