Al ser una crisis tr谩gica pero controlable el Covid-19 no hizo colapsar el sistema global capitalista, pero envi贸 a cuidados intensivos a su hijo pr贸digo, el neoliberalismo

El principio del ego铆smo individual como f贸rmula de la prosperidad colectiva de Adam Smith (el dogma m谩s perverso de la historia moderna) ha sido puesto en cuestionamiento, sobre todo con la lent铆sima aceptaci贸n del cambio clim谩tico. Al igual que en la depresi贸n de los a帽os 30, en esta crisis los estados confirmaron su rol de bomberos, no por sus ej茅rcitos sino por sus servicios sociales. La percepci贸n positiva de los sindicatos trep贸 veinte puntos en pocos a帽os y la de los militares cay贸 del 70 en 2018 al 56 por ciento, a煤n antes del fiasco de Afganist谩n.

Al igual que en los a帽os 30, se comienza a reconsiderar el rol de diferentes organizaciones populares, como los demonizados sindicatos. Por un lado, se ha alcanzado un m铆nimo hist贸rico en el n煤mero de afiliados (11 por ciento; seis por ciento en el sector privado) y, por el otro, llegamos a un m谩ximo (desde 1965) de percepci贸n positiva del 68 por ciento, 20 puntos sobre la medici贸n anterior de 2009. Si consideramos el grupo de j贸venes menores de 34 a帽os, la aprobaci贸n llega al 77 por ciento.

Durante esta pandemia, la fortuna de individuos como Jeff Bezos y Elon Musk se multiplic贸, mientras el salario m铆nimo es el mismo desde 2010. Hoy Tesla vale casi tanto como la econom铆a de Australia y Amazon m谩s que toda Canad谩. Pero no se puede inflar un globo por siempre. Los diversos estudios que confirman la existencia de una correlaci贸n entre sindicalizados y la brecha de ingresos entre los ricos y la clase trabajadora han germinado en la conciencia popular. Las nuevas generaciones ser谩n culpadas de la decadencia hegem贸nica de EEUU, pero su percepci贸n es consecuencia de esa misma decadencia que los mantiene atrapados en deudas y falta de perspectivas (algo que tambi茅n los profesores percibimos cada d铆a en nuestros estudiantes).

La sobrevivencia de la cultura esclavista

En 1865 los confederados del sur fueron derrotados por los unionistas de Lincoln pero, a partir de ah铆, comenzaron a ganar m煤ltiples batallas pol铆ticas y culturales que persisten hasta hoy. No s贸lo sus generales fueron indultados por intentar destruir el pa铆s; no solo lo regaron con monumentos a los racistas m谩s radicales de la historia, sino que consolidaron la vieja cultura de la impunidad de la extrema derecha y revirtieron varios logros legales de los negros, de los mestizos y de los pobres con las leyes Jim Crow, con golpes de estado cuando los negros ganaron elecciones, con pol铆ticas de segregaci贸n y exclusion, con la creaci贸n de guetos urbanos para negros a trav茅s del trazado de autopistas, y con la criminalizaci贸n de negros y latinos a trav茅s de excusas, como la m谩s reciente guerra contra las drogas.

Pero hubo una herencia a煤n mayor en el coraz贸n ideol贸gico del pa铆s. No s贸lo le arrancaron Texas y el resto de los estados del Oeste a M茅xico para reinstalar la esclavitud donde era ilegal, sino que aventureros como William Walker la legalizaron apenas se autonombraron presidentes de pa铆ses como Nicaragua, u operaron en diversas 鈥渞ep煤blicas bananeras鈥 sin respetar ninguna ley de las 鈥渞azas inferiores鈥. Luego, de forma deliberada, exportaron el consumismo a su patio trasero para reemplazar la esclavitud legal por la esclavitud asalariada.

Quienes eran minor铆a en EEUU lograron imponer un sistema electoral que persiste hasta hoy para dominar la pol铆tica en Washington. De la misma forma que esos poderosos esclavistas del sur expandieron la esclavitud por generaciones en nombre de la civilizaci贸n y la libertad, luego de la Guerra Civil impusieron la idea de que la libertad y la prosperidad depend铆an de los empresarios millonarios. Amenazar su prosperidad era amenazar la prosperidad y la existencia de toda una naci贸n. La m谩s reciente 鈥淭eor铆a del derrame鈥 no es otra cosa que la continuaci贸n de la teor铆a del amo como benefactor de sus esclavos. La idea de que son los ricos quienes crean empleo y no los trabajadores, no es otra cosa que la continuaci贸n de la sacralizaci贸n de los amos y la demonizaci贸n de los esclavos, convertidos ahora en asalariados.

A dos d茅cadas de la derrota de 1865, se evit贸 recordar la masacre de Chicago celebrando el 鈥淒铆a de los trabajadores鈥; se lo reemplaz贸 con un d铆a abstracto, el 鈥淒铆a del trabajo鈥, justo cuando los sindicatos de obreros eran fuertes en los estados del norte. No por casualidad, cuando en 1935 F. D. Roosevelt promovi贸 la Ley Wagner para apoyar a los sindicatos en un Nuevo Contrato Social que sacar铆a al pa铆s de su mayor crisis econ贸mica, en los estados que antes conformaron la Confederaci贸n casi no hubo sindicalizaci贸n.

En la historia nada se crea ni se destruye completamente. Todo se transforma. El 鈥淒estino manifiesto鈥 se continu贸 con la ret贸rica del liderazgo de 鈥淟a raza/el mundo libre鈥. La obsesi贸n anglosajona de tener todo bajo control, sobre todo a las razas inferiores que no sab铆an gobernarse, se continu贸 con la excusa de la guerra contra el comunismo durante la Guerra Fr铆a鈥 y m谩s all谩. El zar de la prensa William Hearst fue un millonario progresista (mientras sus clientes fueron trabajadores) hasta que Franklin Roosevelt promovi贸, con nuevas leyes, el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Entonces se convirti贸 en el primer McCarthy antes de la Guerra Fr铆a.

Hearst fue uno de los inventores de la prensa amarilla y de la Guerra contra Espa帽a (junto con el venerado Pulitzer) que le secuestr贸 la revoluci贸n a los cubanos en 1898. Tres d茅cadas despu茅s, atendiendo a sus intereses econ贸micos, lanz贸 una campa帽a medi谩tica identificando a Roosevelt y los sindicatos con el comunismo, como antes se identific贸 a los negros con el caos y con una imaginaria violacion colectiva de las hijas rubias. Su coqueteo con el nazismo (como el de tantos otros millonarios de este lado) ten铆a todo de la tradici贸n del Sur esclavista: la raza superior, la clase dominante es la salvaci贸n de la civilizaci贸n, la libertad y el progreso.

Sindicatos en EEUU hoy

No pocos esclavos apoyaron la esclavitud. No pocos asalariados apoyaron a millonarios poderosos como Herbst. En abril 2021 los trabajadores de Amazon en Alabama votaron (1798 a 738) contra el establecimiento de un sindicato, a pesar de sus paup茅rrimas condiciones de trabajo, lo que demuestra que los mitos nacionales (si los millonarios sufren, se acaba el mundo) son m谩s fuertes que las necesidades personales. Una moraleja reproducida por asalariados y empresarios que venden en la calle se hizo viral entre los hispanos de Florida: 鈥淟os ricos madrugan como pobres y los pobres duermen como ricos鈥.

Pero hay otras razones: Amazon acos贸 a sus trabajadores de Alabama por email y con reuniones individuales para que votaran en contra. Pr谩ctica que luego llam贸 鈥渆ducaci贸n鈥. La vieja tradici贸n esclavista de educar a los de abajo para que apoyen los intereses de los de arriba.

Seg煤n un proyecto de ley del nuevo gobierno, conocido como Protecting the Right to Organize, estas pr谩cticas de acoso podr铆an ser penalizadas con 50.000 d贸lares. Una propina para Walmart o Amazon, pero algo es algo. A煤n as铆, es probable que el partido Republicano lo boicotee en el senado.

Estamos marchando a un escenario similar al de la Segunda Rep煤blica espa帽ola un siglo despu茅s. Por un lado las organizaciones sindicales con su utop铆a y, por el otro, la derecha nacionalista refugiada en el pasado. Alg煤n d铆a, tal vez dentro de unas d茅cadas, los historiadores ver谩n nuestro tiempo como la culminaci贸n de un absurdo: un pu帽ado de familias acaparando casi toda la riqueza del mundo y defendida por el resto, como los esclavos defend铆an a sus amos.

La Haine