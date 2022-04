–

1- Eugenia Almeida dice que se escribe con el cuerpo, no se trata de una actividad mental sino que se hace con la espalda, las manos, los ojos, la nuca, las piernas. Cuerpos que escriben y cuerpos que se hacen en la escritura. Un lenguaje hecho de m煤sculos que se tensan y ceden a la amabilidad o la crueldad de las palabras. Cobijo corporal frente a la herida. Palabras que salvan de la des-existencia. La relaci贸n entre escritura y cuerpo es la relaci贸n m谩s primaria, si aceptamos que tambi茅n se escribe cuando la mirada roza otro cuerpo, lo descubre y le hace saber que hay algo que merece ser nombrado, que hay historia, que hay verdad. La lengua materna se aprende por gestos, tonalidades del habla, por el afecto que circula a trav茅s de ella y es la 煤nica lengua en que podemos hablar de lo m谩s 铆ntimo. Escribir es tambi茅n entrar en una atm贸sfera de intimidad, no privada, sino abierta al encuentro de todxs quienes hablan a trav茅s nuestro.

2- Rosa Luxemburgo escribi贸 cartas. Cartas de amor y pol铆tica, de su vida cotidiana, de la c谩rcel, del amor por las plantas, los libros, la pintura. Escrib铆a con fervor a sus amantes y compa帽eros de militancia y cuando se lee, se tiene la sensaci贸n de transitar el territorio del afecto, de la pasi贸n amorosa y de la pol铆tica, sin fronteras precisas. Le dice a Paul Levi, su abogado defensor y luego amante Dulce se帽or, t煤 y la gloriosa noche todav铆a tiemblan en mis extremidades, y mi ocupaci贸n m谩s importante aqu铆 es cavar a trav茅s de los recuerdos con dedos lentos, como en una canasta de flores. Siempre veo tu carita y tus ojos oscuros frente a m铆, muy de cerca como entonces. (Kurt) Rosenfeld me dio la mala noticia de que Karski (Marchlewski) ha sido arrestado por su art铆culo en el Kieler Blatt, en el que insulta al ministro de Guerra. La escritura es una intensidad o -m谩s bien- un modo de intensificaci贸n.

3- No solo se escribe con el cuerpo, sino que tambi茅n se escribe en otros cuerpos. En la reciente presentaci贸n de un libro , una mujer que estaba entre el p煤blico dijo no todxs pueden seguir leyendo cuando sucede una tragedia. Tambi茅n hay quienes no pueden seguir escribiendo, quienes no pueden hablar o no pueden recordar. Escribirse en otrxs puede ser el modo en que alguien recupere el habla, la voz o la palabra. Ser 鈥 en ese sentido 鈥 la lengua del/a otrx, su lengua interrumpida por el dolor. Narrar un cuerpo como si se dejara un testimonio. Buscar las palabras, encontrar los detalles, trazarle un contorno. Un cuerpo que ante todo calla, pero que no enmudece. Un cuerpo que todav铆a cree. Escribir es armar un refugio humano frente al dolor.

4- Extra帽a criatura del lenguaje, la escritura es capaz de hacer temblar de terror o de goce, produce una herida en quienes tratan a las palabras como cosas y no como la potencia incalculable que as铆 como nos arma nos destroza. El silencio 驴no muestra 鈥 acaso- eso mismo? Cuando se instala como un monstruo impotente que por ausencia nos deja desoladxs, pero tambi茅n cuando se posa, como un cuerpo desnudo, liviano, frente al ruido de un mundo que se vuelve cada vez m谩s hostil? Silencio de las noche pobladas de insectos y las ma帽anas pobladas de p谩jaros. Silencio de las voces carro帽eras. Si no existiera el silencio ser铆a imposible la escritura. Entre otras cosas, porque para escribir antes que nada se necesita escuchar.

5- Escribir como movimiento que torna precario un equilibrio cualquiera. Precariedad de saber que todo puede de un momento a otro desaparecer, perder su forma, incluso su forma precaria. Incomodidad frente al desequilibrio, dejarse estar ah铆, sostener la fragilidad. Intuiciones buscando el cauce como una huella, descubrir que la huella no est谩, dejarse seguir perdida, retroceder. Desplegar una estrategia de inmersi贸n, ahogarse, buscar la orilla, ser arrastrada por la fuerza centr铆fuga de un oc茅ano, dejar de luchar en contra pero no rendirse. Por fin respirar. Respirar. Respirar. El aire de la escritura.

6- La escritura, respiraci贸n com煤n, gracia de lo que vive, clamor de lo que se resiste a morir, gesto de supervivencia. Una m煤sica familiar como la voz un ni帽o. Todo lo que se hace para afirmarse en la tierra y distinguir lo verdadero de lo que no lo es, o 鈥 dicho de otro modo 鈥 distinguir belleza de la falsedad. Escribir es otra forma de mirar.

7- Escribir siempre con otrxs, entre otrxs, expulsadx de s铆. Escribirse a s铆 misma, para entender e inmediatamente olvidar lo que se entendi贸, volver a buscar. Insatisfacci贸n frente a las palabras cuando no consiguen tocar las v铆sceras, los huesos, los nervios. Las palabras sin boca.

8- Si es verdad aquello de que estamos hechas de las palabras que nos nombran 驴d贸nde habr铆a que buscarlas? 驴En qu茅 paisajes? 驴La lengua madre? 驴La geograf铆a de origen? Cuando me preguntan de d贸nde soy siento que podr铆a responder 鈥soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada鈥 aunque donde me cri茅 no hay r铆o. Soy del litoral, ese paisaje me describe, est谩 en m铆 y si pienso en la escritura, desear铆a que tuviera la sonoridad del agua.

* Intervenci贸n en el ciclo: La escritura. Inscripci贸n y deconstrucci贸n de los cuerpos. Organizado por el Colectivo Kayros. C贸rdoba.

