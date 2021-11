–

De parte de SAS Madrid November 16, 2021 81 puntos de vista

El ministro de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones, Jos茅 Luis Escriv谩, espera que la subida de las cotizaciones a empresas y trabajadores acordada hoy con UGT y CCOO permitir谩 que la hucha de los pensiones se recupere hasta alcanzar un colch贸n de unos 50.000 millones de euros.

Escriv谩, que ha comparecido ante la prensa tras conocerse el acuerdo para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, ha recordado que el fondo de reserva de la Seguridad Social lleg贸 a alcanzar los 67.000 millones de euros en 2011. Sin embargo, se fue vaciando a partir de 2012 por el uso del dinero para gastos 鈥渋mpropios鈥 hasta quedarse actualmente en algo m谩s de 2.000 millones.

En ese sentido, de acuerdo con sus c谩lculos, 鈥渃on esta contribuci贸n tendremos hacia 2032 50.000 millones de colch贸n鈥.

El Gobierno ha acordado hoy con CCOO y UGT una subida de 0,6 puntos porcentuales de las cotizaciones a la Seguridad Social para hacer frente a la jubilaci贸n de los 鈥榖aby boomers鈥. La subida, que se repartir谩 en 0,5 puntos a cargo de la empresa y 0,1 a cargo de los trabajadores, entrar谩 en vigor a partir de 2023 y se aplicar谩 durante un per铆odo de diez a帽os.

De acuerdo con Escriv谩, se trata de una subida 鈥渕uy peque帽a鈥, ya que para una pensi贸n media de 2.000 euros supone un aumento de la cotizaci贸n de 12 euros, de los que 2 euros corresponden al trabajador y 10 a la empresa. La intenci贸n es lograr un 鈥渃olch贸n de seguridad鈥 para afrontar las 鈥渄茅cadas m谩s complicadas de los 30 y 40鈥, en las que se jubilar谩n los 鈥榖aby boomers鈥.

El ministro ha asegurado que no sabe por qu茅 la CEOE finalmente no se ha sumado a este acuerdo. 鈥淢e pregunt贸 por qu茅 no lo han hecho鈥, ha se帽alado. 鈥淣o hemos recibido ninguna propuesta sobre c贸mo querr铆an operar鈥.

En todo caso, ha asegurado que en Espa帽a 鈥渘o hay un problema de costes laborales鈥. Seg煤n ha recordado, Espa帽a por debajo de 14 puntos del PIB, mientras que en pa铆ses como Alemania alcanza los 19 puntos y en Francia los 17.

Enlace relacionado ElBoletin.com (15/11/2021).