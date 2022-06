–

Nueva propuesta del Ministerio de la Seguridad Social a los aut贸nomos sobre la reforma para cotizar seg煤n sus ingresos. El departamento de Jos茅 Luis Escriv谩 discute con los agentes sociales y las organizaciones de aut贸nomos las cuotas de este nuevo sistema para los pr贸ximos tres a帽os, entre 2023 y 2025, a falta de que se complete la transformaci贸n 铆ntegra del sistema en la pr贸xima d茅cada. El 煤ltimo documento facilitado por el Ministerio a los negociadores, al que ha tenido acceso elDiario.es, incluye una cuota m铆nima de 250 euros al mes y la m谩s elevada, para los trabajadores con mayores ganancias, se sit煤a en los 550 euros mensuales.

El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha compartido en Twitter la tabla propuesta por el Ministerio, que se reproduce a continuaci贸n. Incluye los 13 tramos de ingresos y las cuotas que plantea la Seguridad Social para cada uno de ellos.

Seg煤n fuentes de la negociaci贸n, la propuesta a煤n no es firme sobre si estas cuotas se aplicar铆an ya desde 2023 o si se alcanzar铆an de manera progresiva en los pr贸ximos tres a帽os.

Tras una negociaci贸n muy compleja, el Ministerio se ha centrado en intentar acordar solo los tres primeros a帽os de transici贸n al sistema de cuotas seg煤n los “ingresos reales”, para que el resto se aborde m谩s adelante. El objetivo es que los aut贸nomos coticen en funci贸n de sus ganancias, como los asalariados. En la actualidad, los aut贸nomos eligen por cu谩nto cotizar, lo que hace que el 85% lo haga por la m铆nima posible y eso se traduce en una menor protecci贸n social (bajas, pensiones) del colectivo.

La cuota m谩s baja ahora es de 294 euros al mes

En 2022, la cuota m谩s reducida que pueden pagar los aut贸nomos a la Seguridad Social roza los 300 euros al mes, en concreto los 294 euros en 2022, mientras que la cuota m铆nima de aquellos que son aut贸nomos societarios alcanza los 377,87 euros mensuales.

As铆, en caso de pagar por la cuota m铆nima de 294 euros al mes, las cantidades de esta 煤ltima oferta del Ministerio supondr铆an una rebaja en la cotizaci贸n para los trabajadores con ganancias inferiores a los 1.300 euros al mes.

La aportaci贸n se mantendr铆a igual para los aut贸nomos con ganancias entre los 1.300 euros y 1.700 euros mensuales y supondr铆a un aumento en la cuota que pagan los trabajadores por cuenta propia con mayores ganancias, por encima de esos 1.700 euros al mes.

No hay consenso a煤n: la negociaci贸n contin煤a

Hay que insistir en que la negociaci贸n contin煤a y en que estas cifras no est谩n cerradas, ni generan consenso en estos momentos. En ATA, organizaci贸n de aut贸nomos vinculada a la CEOE, responden a elDiario.es que no van a hacer declaraciones sobre la propuesta. “M谩s all谩 de que no aceptamos”, indican en la organizaci贸n presidida por Lorenzo Amor.

Desde UATAE, asociaci贸n de aut贸nomos vinculada a CCOO, insisten en que siguen “esperando que la nueva propuesta que planteen desde Seguridad Social refuerce la protecci贸n social del conjunto del colectivo”. Tambi茅n que trabajan para que “que los tramos bajos disminuyan m谩s su cuota”, responden en la entidad liderada por M陋 Jos茅 Landaburu.

En UPTA, organizaci贸n de aut贸nomos ligada a UGT, gusta m谩s la propuesta. “A falta de que se concreten temas complementarios, se adecua bastante a nuestras pretensiones”, indica a este medio su secretario general, Eduardo Abad, que considera que el Ejecutivo debe “adecuar” tambi茅n en esta negociaci贸n la prestaci贸n de cese de actividad del colectivo, el llamado ‘paro de los aut贸nomos’. “El Gobierno debe tomar decisiones ya”, considera Abad, que destaca que esta oferta supondr铆a “bajar la cotizaci贸n a 2,4 millones de aut贸nomos”.

El pr贸ximo lunes 6 de junio, las partes est谩n emplazadas de nuevo a una reuni贸n en la mesa de negociaci贸n. El Gobierno se hab铆a comprometido con Bruselas en tener aprobada esta reforma “en el primer semestre de 2022”, con un “despliegue gradual a partir de esa fecha”. El plazo se va a incumplir, algo a lo que el Ministerio de Escriv谩 han quitado importancia a preguntas de los medios, insistiendo en la mayor importancia del di谩logo social sobre este cambio y en la falta de acuerdo hasta el momento entre los diferentes interlocutores.

