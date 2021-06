–

Un a帽o m谩s la CGT abre su Escuela Libertaria de Verano un espacio de encuentro y discusi贸n, de aprendizaje y esparcimiento, en el que todas podamos aportar nuestras experiencias y saberes para enriquecernos mutuamente.

Este a帽o, entre el 2 al 4 de julio, nos encontraremos en Ruesta bajo el lema:

Memoria y Represi贸n

Este a帽o la Escuela libertaria dar谩 a conocer a algunas de nosotras y, revivir谩 para otras, lo que las escuelas no ense帽an en la asignatura de Historia sobre lo acontecido en los a帽os comprometidos entre la guerra civil espa帽ola y los siguientes al vencimiento del fascismo.

Consideramos necesario el conocimiento de la afiliaci贸n y la militancia de CGT de la lucha llevada a cabo por anarquista, republican@s y antifascistas y de la represi贸n sufrida durante esa lucha y despu茅s de ser vencidas.

En los 煤ltimos a帽os estamos asistiendo a un auge de la extrema derecha y grupos fascistas, racistas y xen贸fobas que ponen en peligro la estabilidad pol铆tica y social.

La CGT est谩 comprometida con la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica y con la lucha para que se haga justicia con todas las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas y represaliadas durante la dictadura franquista.

Os adjuntamos el programa de actividades a realizar durante las jornadas y la hoja de inscripci贸n. Y como este a帽o, por las restricciones por el Covid-19, las plazas ser谩n limitadas y se adjudicaran por orden de inscripci贸n, as铆 mismo os informamos que por estas mismas restricciones y la ocupaci贸n hasta el d铆a 1 de julio del albergue por parte de un grupo de ni帽as y ni帽os de un colegio no podremos hacer uso de las instalaciones hasta el d铆a 2 de julio, por lo que no la noche del jueves no se podr谩 pernoctar en Ruesta.