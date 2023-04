–

No s茅 como hubiera deseado Rodolfo Jorge Walsh 鈥 1927 鈥 1977 鈥 que se narrara su final, es decir, el sentido de su vida. Ca铆do en desigual combate; muerto en una encerrona tendida por el enemigo; asesinado por la Marina en San Juan y Entre R铆os; ultimado mientras militaba contra la dictadura burguesa terrorista. Cada una de estas f贸rmulas esclarece un aspecto de su compleja existencia, y la muerte en tanto 煤ltimo acto de la vida insiste en su intensa peculiaridad: un militante Montonero que nunca hizo mucho m谩s que leer y escribir; un escritor cuyos procedimientos literarios estuvieron al servicio de su actividad pol铆tica; un periodista incapaz de bastardear su oficio, porque el rigor de las palabras daba cuenta de la necesaria verdad que exige la militancia. Entonces, para armar este escorzo biogr谩fico resulta insoslayable inteligir el puente entre esa vida y esta muerte. Entender como el hijo de Dora Gil y Miguel Esteban Walsh termina siendo el escritor maldito del pa铆s burgu茅s.

Es preciso contabilizar al fino traductor de Hachette, sin olvidar el periodista que escribe miscel谩neas en Leo Plan, junto al ant贸logo del policial argentino que tambi茅n compil贸 cuatro tomitos de cuentos extra帽os; conciliar el antiperonista vibrante de 1955, con el peronista revolucionario de 1977; al autor de obras maestras de ingenier铆a literaria, con el militante que descubre en La Habana la clave que permite desentra帽ar hora, d铆a y lugar, de la invasi贸n norteamericana a Bah铆a de los Cochinos, Cuba. Entender su violenta elecci贸n: el socialismo revolucionario, sin abandonar al escritor que busca y encuentra la palaba justa cuando un coronel alcoholizado no suelta prenda. As铆 es como Esa mujer, que jam谩s se nombra, termina siendo para la literatura argentina el ingreso de Eva Per贸n a la otra 篓inmortalidad篓.

Dos novelas permiten aproximarse a Walsh por los extremos: El negro coraz贸n del crimen, de Marcelo Figueras 鈥 Alfaguara, 2017- y El 煤ltimo caso de Rodolfo Walsh, de Elsa Drucaroff 鈥 editada en 2010, reeditada por Interzona el 2017. Figueras ficcionaliza la documentada investigaci贸n de Operaci贸n Masacre, Drucaroff la muerte de Vicky. Un texto abre la zaga que el otro cierra. Entre ambos fechan la existencia p煤blica de Walsh. Mientras Drucaroff trabaja con un hombre que no puede evitar ser quien ya es ni siquiera ante la muerte de su hija, y por tanto investiga, Figueras permite observar en detalle la transformaci贸n de un desinteresado jugador de ajedrez, en interesado investigador que se propone ingresar al periodismo de los grandes diarios mediante una exclusiva restallante; acompa帽a al Walsh que descubre la verdad de los basurales de Jos茅 Le贸n Suarez; verdad que no solo no lo acerca a las redacciones de La Prensa y La Naci贸n, sino que lo termina arrojando a la imprecisa periferia donde medran los militantes sin partido y los periodistas sin redacci贸n; la peripecia de c贸mo un desdibujado gorila platense se transforma en incondicional defensor de fallidos combatientes鈥 peronistas.

Entrega Figueras los pliegues literarios de una praxis viva, constata c贸mo el objeto de la investigaci贸n impone al investigador sus propios t茅rminos. Por eso fusilados vivos permiten desenterrar fusilados muertos, y admiten verificar un proceso inverso: como un 篓revolucionario vacilante篓 鈥 el teniente coronel Desiderio Fern谩ndez Suarez 鈥 para cubrir su deserci贸n termina fusilando testigos. Complotados verbales con el levantamiento del general Valle, que estalla en 1956, mezclados con peronistas que est谩n en el lugar inadecuado en el momento fatal, arman el primer problema de Walsh: el teniente coronel y 茅l, ambos, necesitan cambiar de bando; y al hacerlo rehacen la consabida escena del Mart铆n Fierro.

Quien lea Operaci贸n Masacre a contrapelo repiensa el texto siguiendo las normas del propio Walsh, desentra帽ando la documentada investigaci贸n que hiciera junto Enriqueta Mu帽iz; as铆 puede establecer la relaci贸n entre cambiar de punto de vista para organizar la data (creerle a Livraga), con abandonar la escritura para no seguir con la investigaci贸n (no creerle al fusilado que vive). La pieza que inaugura el non fiction conforma este potente artefacto literario.

Cuenta Ford: 鈥淓n 1973 lo llevamos a la Facultad (de Filosof铆a y Letras, UBA). Ah铆 una alumna le pregunt贸:

鈥 D铆game Walsh鈥 驴Qu茅 ideales lo llevaron a escribir Operaci贸n Masacre?

鈥 驴Ideales? Yo quer铆a ser famoso鈥 ganar el Pulizer鈥 tener dinero鈥[1]

Famoso y ganar dinero pueden ir juntos. Ahora ganar el Pulitzer en la Argentina resulta imposible, salvo que te traduzcan al ingl茅s. Dif铆cil que un trabajo 鈥減eriod铆stico鈥 tenga esa suerte, pero 驴una novela? Entonces, por qu茅 no una novela en lugar de Operaci贸n Masacre. Walsh lo explica a su manera: 鈥淟a historia me pareci贸 cinematogr谩fica, apta para todos los ejercicios de la incredulidad. (La misma impresi贸n caus贸 a muchos, y eso fue una desgracia. Un oficial de las fuerzas armadas, por ejemplo, a quien relat茅 los hechos antes de publicarlos, los calific贸 con toda buena fe de 鈥渘ovela por entregas鈥).

Esta, sin embargo, puede ser apenas la m谩scara de la sabidur铆a[2]鈥.

Historia apta para la incredulidad, una desgracia que adquiere 鈥渓a m谩scara de la sabidur铆a鈥. Para alcanzarla se impone la conclusi贸n de Piglia: 鈥淓l uso pol铆tico de la literatura debe prescindir de la ficci贸n. Esa es la gran ense帽anza de Walsh[3]鈥. As铆 se explica el procedimiento literario; procedimiento que Piglia filia 鈥搗olviendo a seguir al propio Walsh- en el Facundo de Sarmiento. Entiendo la idea, la matizo con otra del mismo Piglia: 鈥淪armiento nos da la realidad bajo su forma juzgada. De ese modo defini贸 gran parte de la pol铆tica argentina. Digamos que defini贸 la tradici贸n de los vencedores. Sarmiento fundo el campo metaf贸rico de las clases dominantes. Lo que no es poco m茅rito para un escritor[4]鈥. Ambos, Sarmiento y Walsh, se ven obligados a desfondar modelos narrativos: uno organiza 鈥渓a tradici贸n de los vencedores鈥; el otro, la de los vencidos. El campo sem谩ntico de las clases dominantes, contra el de las dominadas. Esa es la historia de la tradici贸n del procedimiento literario: falta entender el complejo motivo que impide ganar el Pulitzer.

De los diez cuentos policiales de 1953, a su opus magnum, el 鈥渃entro de gravedad del sistema literario鈥, sostiene Vi帽as, se desliza del 鈥減redominio de la tercera persona del singular a la primera[5]鈥. Escribir una novela en la primera del singular no es nada f谩cil, pero tampoco imposible. La primera del singular es particularmente adecuada para el testimonio: distancia sint谩ctica que Walsh recorre as铆: 鈥淩ecuerdo como salimos en tropel los jugadores de ajedrez鈥 y como a medida que nos acerc谩bamos a la Plaza San Mart铆n nos 铆bamos poniendo serios y 茅ramos cada vez menos, y al fin, cuando cruce la plaza, me vi solo鈥.

Walsh mira, se ve solo, en el preciso momento en que Borges queda literalmente ciego: hist贸rica, pol铆tica y literariamente ciego. 鈥淎 rain of blood has blinded my eyes鈥, menta el texto en el ep铆grafe que lo encabeza durante las dos primeras ediciones; la ceguera de la contundente formula de T.S. Eliot excede lo personal. Por tanto, atribuirla a Borges resulta excesivo, puesto que estamos en presencia de una 鈥渂lood has blinded my eyes鈥 de car谩cter inminentemente social. Igual que la literaria en Borges.

Todav铆a es preciso aclarar un punto: la sangre 驴impide? ver (los fusilamientos obvio), pero sobre todo obtura la mirada sobre el peronismo popular. A帽os antes Walsh hab铆a publicado en Vea y Lea[6]鈥滾os ojos del traidor鈥; un relato fant谩stico donde trasplantan los ojos del fusilado a un ciego de nacimiento; ese trasplante permite registrar la escena del frio amanecer del fusilamiento. El tema del fusilado que vive en la memoria de los otros, junto a la ceguera resulta literariamente anticipado. El geist de ese tiempo contiene ambas posibilidades. Despu茅s de todo, la mujer de Walsh dirige una escuela para ciegos enfrente del cuartel del II Cuerpo de Ej茅rcito, donde ambos viven en La Plata. Y que es Operaci贸n Masacre sino un texto para reeducar la ceguera voluntaria de una sociedad gorila.

Es la brutalidad de los fusilamientos del 56, su car谩cter manifiestamente ilegal, el que pone en jaque moral al poder militar. Walsh se ve obligado en literalidad a levantar la vista del tablero para salir en 鈥渢ropel鈥 con otros 鈥渏ugadores de ajedrez鈥. Muchos se levantan, solo Walsh cruza 鈥渓a plaza鈥. Reci茅n entonces se descubre sin acompa帽antes. El escritor brinda testimonio sobre un peronismo invisibilizado, mediante la amalgama de dos g茅neros: ficci贸n y periodismo. Sostiene Bocchino: 鈥淒esde el punto de vista estructural, las diferencias entre los dos tipos de textos est谩n radicadas, esto es obvio, en la expansi贸n de los n煤cleos en el caso testimonial frente a la condensaci贸n en los cuentos[7]鈥. Con esa tensi贸n exasperante juega Walsh.

Escribe amigablemente Garc铆a Lupo: 鈥淧ara los periodistas de su generaci贸n, los que nacieron antes de 1930, reci茅n fue conocido cuando sus investigaciones se publicaron bajo la forma de libro[8]鈥. Pero no es la editorial Hachette, con el prestigio de su nombre y el poder de la circulaci贸n comercial, sino una constituida ad hoc. Antes el frondicismo a trav茅s de No茅 Jitrik y Osiris Troiani considera publicar el libro; al parecer el propio Arturo Frondizi lee los art铆culos, pero finalmente ni la revista desarrollista Que, ni los dinerillos de ese origen facilitaron nada[9]. Una cosa era acordar votos con Per贸n, otra atacar a la Libertadora en el centro de su ignominia. Solo una editorial marginal 鈥 propiedad de Marcelo S谩nchez Sorondo- publica a un periodista marginal, que todav铆a cree en la Revoluci贸n Libertadora e intenta corregir su endiablado curso. Frondizi siempre supo que se trataba de una peligrosa ingenuidad, y por tanto no se compromete.

Escribe Walsh: 鈥淪uspicacias que preveo me obligan a declarar que no soy peronista, no lo he sido ni tengo intenci贸n de serlo. Si lo fuera, lo dir铆a. No creo que ello comprometiese m谩s mi comodidad o mi tranquilidad personal que esta publicaci贸n.

Tampoco soy ya un partidario de la revoluci贸n que 鈥揷omo tantos 鈥 cre铆 libertadora[10]鈥. Conviene leer con atenci贸n, un peronista silente 鈥 como millones de ese entonces- soporta menos inconvenientes que Walsh. Pero el 鈥渢ampoco soy ya un partidario鈥 de la libertadora con min煤scula, debe leerse he sido un partidario; no cualquier partidario, uno que de ning煤n modo esperaba semejante comportamiento, un 鈥渓onardista[11]鈥. Cuando aparece el libro 驴ya cambio de bando?

Escribe Walsh: 鈥淓n los 煤ltimos meses he debido ponerme por primera vez en contacto con esos temibles seres 鈥搇os peronistas activos- que inquietan los titulares de los diarios. Y he llegado a una conclusi贸n (tan trivial que me asombra no verla compartida) de que, por muy equivocados que est茅n, son seres humanos y debe trat谩rselos como tales. Sobre todo no debe d谩rseles motivos para que persistan en el error. Los fusilamientos, las torturas y las persecuciones son motivos tan fuertes que en determinado momento pueden convertir el error en verdad.

M谩s que nada temo al momento en que los humillados y ofendidos empiecen a tener raz贸n[12]鈥.

La Libertadora fabrica otros peronistas, convierte el 鈥渆rror en verdad鈥, otro peronismo: el de la resistencia. La ruptura con el primero resulta obvia. Ya no existen los oficiales amigos, la Libertadora organiza militarmente el enemigo de clase. A ese peronismo resulta sensible Walsh. Reci茅n entonces, con ese balance compartido, un grupo de militantes nacionalistas levanta los ojos 鈥 en 1959 鈥 hacia la Revoluci贸n Cubana. Abandonan la Libertadora para referenciarse en el naciente guevarismo.

Jorge Masetti los convoca para organizar Prensa Latina, y tanto Walsh como Rogelio Garc铆a Lupo se suman. Y en el 鈥減rimer territorio libre de Am茅rica鈥, tras descubrir la clave de la invasi贸n norteamericana, queda a la vista 鈥 a su vista- el sentido de la transformaci贸n que arranca en la detenida observaci贸n de los basurales de Jos茅 Le贸n Suarez. No se trata de sus lecturas de Marx, sino de la experiencia directa de la revoluci贸n. Tampoco de una idealizaci贸n ingenua de lo que sucede en la isla, despu茅s de todo se marcha en silencio; y cuando cuenta en la revista uruguaya Marcha la peripecia de Bah铆a de los Cochinos, los cubanos no la festejan precisamente. Pero el impacto de la revoluci贸n cambia la mirada de todos. Incluso la de los peronistas, incluso la del propio Per贸n, sobre el peronismo, sobre su significaci贸n circunstanciada. Ahora s铆, el jugador platense de ajedrez devino el militante guerrillero que con una 22 enfrenta la emboscada de los sicarios de Masera. Y otra vez descubre, desde la empiria brutal de los hechos, que lo han vuelto a dejar solo.

Alejandro Horowicz

Publicado en Le monde diplomatique. El atlas del peronismo. Historia de una pasi贸n argentina

