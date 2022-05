–

De parte de Todo Por Hacer May 1, 2022 210 puntos de vista

芦Confiamos siempre en el pueblo. Negaremos siempre f贸rmulas dadas. Afirmamos siempre que tenemos que cambiar junto a 茅l, y no s贸lo ofrecerle datos. Experimentamos m茅todos, t茅cnicas, procesos de comunicaci贸n. Superamos procedimientos. Nunca abandonamos la convicci贸n, que siempre tuvimos, de que s贸lo en las bases populares, y con ellas, podr铆amos realizar algo serio y aut茅ntico. De ah铆 que jam谩s admiti茅ramos que la democratizaci贸n de la cultura sea su vulgarizaci贸n, ni tampoco que sea algo fabricado en nuestra biblioteca y entregado luego al pueblo como prescripci贸n a ser cumplida禄.

鈥 Paulo Freire. La educaci贸n como pr谩ctica de la libertad

Todo por Hacer (TxH): En el camino hacia el 50 aniversario de la Escuela Popular La Prospe el pr贸ximo a帽o, queremos realizaros tres preguntas sobre pasado, presente y futuro de un espacio de referencia en el barrio de Prosperidad en Madrid:

驴C贸mo y cu谩ndo surge la iniciativa de la Escuela Popular? 驴Cu谩l ha sido su recorrido durante estas d茅cadas y qu茅 etapas u objetivos se han ido cumpliendo?

La Prospe (LP): En los a帽os setenta surgen las escuelas populares como respuesta a una determinada situaci贸n sociopol铆tica de este pa铆s: por un lado, el largo abandono de la educaci贸n permanente de personas adultas por parte del Estado franquista; por otro, el irresistible resurgir por doquier de movimientos sociales, culturales, sindicales y pol铆ticos. En ese contexto hace ya casi 50 a帽os que se abrieron las puertas de la Escuela Popular de Personas Adultas de Prosperidad, La Prospe.

La Prospe nace por la inquietud de algunas j贸venes que pretenden dar respuesta a las necesidades culturales y educativas de su barrio. Posiblemente fueran mayoritarios los miembros del Ateneo Libertario del barrio, pero entre los promotores se encontraba una variada gama ideol贸gica de personas que abarcaba desde cristianos de base hasta marxistas en todas sus variopintas corrientes. En cuanto al alumnado, a grandes rasgos, se compon铆a mayoritariamente de mujeres del servicio dom茅stico, vecinas del barrio y algunos trabajadores y trabajadoras del n煤cleo industrial cercano.

Desde un comienzo, la Prospe opt贸 por un funcionamiento autogestionario, y tuvo en la asamblea de todos sus integrantes el centro organizativo y decisorio de la vida escolar. Nuestra actividad se desarrolla al margen de cualquier partido pol铆tico o secta religiosa.

La Escuela comenz贸 impartiendo cursos de alfabetizaci贸n y graduado escolar. Adem谩s, organizaba cursos no reglados, actividades culturales, excursiones o foros de debate.

TxH: 驴Cu谩l es el presente de la Escuela Popular, es decir, qu茅 actividades se vienen realizando y cu谩les son las necesidades del barrio actualmente?

LP: Durante los a帽os 90 el barrio sufri贸 una profunda transformaci贸n social, y de ser un barrio muy popular se fue transformando en un barrio de clase media, aunque a煤n queden importantes reductos de las antiguas casas bajitas que lo caracterizaban. Una de las consecuencias fue la casi desaparici贸n de la demanda de graduado escolar, al tiempo que aparec铆a una nueva: la de castellano para personas migrantes y refugiadas, que se convirti贸 en la principal actividad de la Escuela hasta la actualidad. Por otra parte en esos a帽os se inicio la experiencia de los Grupos de Aprendizaje Colectivo (GAC), cuyo fundamento pedag贸gico e importancia no hay espacio para desarrollaren este art铆culo, grupos como: Comunicaci贸n Popular, G茅nero, Tertulias dial贸gicas, Colaboratorio de bicicletas Bikestein, Alternativas energ茅ticas, Econonuestra, Ver, o铆r y no tragar, etc.

Pedag贸gicamente La Prospe es una escuela para aprender a leer en el sentido m谩s amplio de la palabra, al modo que propon铆a Paulo Freire: aprender a leer es aprender a leer el mundo, y leer el mundo es comprender lo que provocan las palabras, lo que pasa antes de las palabras, lo que est谩 detr谩s de ellas. Aprendemos a leer para entender la realidad, para cambiar el mundo y nuestras vidas. La revoluci贸n no es un acto puntual que se dar谩 en un tiempo futuro; es un proceso continuo que se empieza a construir d铆a a d铆a, desde hoy mismo, y continuar谩, m谩s all谩 de ese acto puntual, en un permanente proceso dial茅ctico de reflexi贸n y acci贸n. Desde luego no habr谩 un cambio profundo y definitivo sin una revuelta social que modifique radicalmente las estructuras sociales y las relaciones de poder, pero todos los d铆as podemos empezar a construir, a nuestra escala, un mundo diferente que anticipe y anuncie un mundo globalmente mejor, y que nos prepare a la mayor铆a para esa revuelta social. Aprender es tambi茅n aprender a cuestionar y reflexionar sobre nuestras formas de consumir, nuestros h谩bitos de vida, nuestro ocio, nuestros deseos, nuestras relaciones sociales y afectivas. Actuamos localmente para poder pensar globalmente.

Nuestro proceso pedag贸gico lo podr铆amos sintetizar en ese diagrama:

Aprendizaje -> Reflexi贸n -> Acci贸n transformadora

Por tanto, como no pod铆a ser de otra forma, nuestra actividad est谩 muy ligada a la acci贸n e intervenci贸n social. Desde los inicios siempre hemos cooperado con numerosos colectivos y campa帽as: comit茅s antiOTAN, insumisi贸n, defensa de los espacios sociales y culturales, okupaci贸n, etc.

Adem谩s, damos alojamiento a otros grupos activistas, en general del barrio, tales como StopDesahucios de la Prospe, la PAH Madrid, un banco de alimentos, y grupos de consumos agroecol贸gico como el BAH y la RAC.

TxH: 驴De qu茅 manera proyect谩is el futuro de la Escuela Popular y c贸mo imagin谩is que el espacio puede forjar nuevos caminos en un sentido de apoyo mutuo y empoderamiento colectivo?

LP: El planteamiento para los pr贸ximos a帽os es seguir atendiendo las necesidades educativas y sociales del barrio. Algunas como el espa帽ol y la alfabetizaci贸n inform谩tica parece que permanecer谩n. Pero la educaci贸n cr铆tica a lo largo de la vida no es solo para las personas m谩s desfavorecidas cultural y econ贸micamente. Sino a todas aquellas personas que quieren aprender cr铆ticamente sobre cualquier aspecto de la realidad. Los cambios en la estructura de nuestro barrio, en donde una parte importante son profesionales, nos est谩n llevando a lanzar proyectos como talleres de divulgaci贸n cient铆fica, de historia social de la ciencia y del arte, etc., desarrollados como discursos antagonistas al sistema dominante.