November 6, 2022

Los recortes presupuestarios y el desprestigio planificado de la educaci贸n tradicional han dado lugar a una revalorizaci贸n de pedagog铆as alternativas, incrementando su demanda por parte de las familias. Aunque este tipo de educaci贸n diferente no es un fen贸meno nuevo es hoy cuando este tipo de escuelas est谩n tomando mayor protagonismo y se ofertan bajo diferentes modelos, como Waldorf o Montessori entre otros, o bien utilizando etiquetas como 芦innovadoras禄, 芦libres禄, 芦democr谩ticas禄, 芦activas禄 o 芦respetuosas禄 entre otras tantas.

Ani P茅rez Rueda acaba de publicar Las falsas alternativas. Pedagog铆a libertaria y nueva educaci贸n (Virus, 2022) donde analiza el negocio de la educaci贸n alternativa e innovadora frente a los dilemas a los que se enfrenta la pedagog铆a libertaria actualmente. Este trabajo destaca por el an谩lisis y cr铆tica que hace de las pedagog铆as alternativas. Para Ani estas est谩n al servicio del neoliberalismo, en tanto que conforman un mercado de servicios educativos y satisfacen la necesidad del poder econ贸mico. No tratan de dar respuestas a la necesidad de emancipaci贸n y mejora de las condiciones materiales de vida, sino formar a las nuevas generaciones de acuerdo a las necesidades de las empresas e inculcarles valores 煤tiles al consumo.

La escuela alternativa trata de diferenciarse de la tradicional mediante conceptos como innovaci贸n educativa, un t茅rmino polis茅mico, y por tanto abierto a diferentes lecturas, que se asocia a novedad, modernidad, actualizaci贸n y adaptaci贸n al sistema capitalista. Estas escuelas utilizan toda clase de estrategias de m谩rquetin donde especulan con el aumento de las posibilidades de empleabilidad del alumnado, entre otros valores. Muchas de ellas se apoyan en las historias de vida de su exestudiante m谩s exitoso para promocionar sus m茅todos. Lo que no se cuenta es que el estatus socioecon贸mico de las familias tienen mucho m谩s peso en el 茅xito de este alumnado que la escuela donde hayan realizado sus estudios. Los art铆culos en diferentes medios de comunicaci贸n, escritos por docentes premiadas o nuevas gur煤s educativas, apoyando los m茅todos de las nuevas pedagog铆as terminan fijando en la mente de muchas familias los beneficios de estas. Sin embargo, bajo sus discursos, se esconde una desafecci贸n a la escuela p煤blica y defienden los m茅todos sobre los contenidos, algo que contenta a las derechas, siempre preocupadas por controlar los temas que se tratan en el aula.

Las escuelas con pedagog铆as alternativas est谩n produciendo diversas pr谩cticas de segregaci贸n escolar. Cuando 茅stas se establecen en barrios populares las familias m谩s privilegiadas las eligen para escolarizar a sus hijos e hijas. Las familias de izquierda acomodada siguen las mismas estrategias educativas que las familias conservadoras al elegir ciertos centros educativos con el fin de mantener su capital cultural y prestigio, seg煤n Rafael Feito, catedr谩tico de Sociolog铆a en la Universidad Complutense de Madrid. La elecci贸n por tanto no tiene que ver con las necesidades educativas de los menores, como todav铆a tratan de convencernos, sino con los deseos y aspiraciones de sus familias. Dicha elecci贸n se disfraza de derecho cuando se trata de un privilegio, pues para poder ejercerlo es necesario contar con los recursos suficientes, ya sean econ贸micos, de tiempo, de facilidad de desplazamiento, o de conocimiento.

Algunos centros educativos p煤blicos muy espec铆ficos ofrecen tambi茅n una educaci贸n diferente e innovadora. Sin ir m谩s lejos, el CEIP Huerta de Santa Marina, situado en el casco antiguo de Sevilla, ofrece planes y programas innovadores, como se refleja en su plan de centro. Entre estos programas se encuentran el de pertenecer a la red de Comunidades de Aprendizaje y la de Ecoescuelas entre otras. Esta etiqueta de centro innovador canaliza la demanda de mayor calidad educativa, sobre todo de familias con capital cultural medio-alto, que representan el 85% del total en este centro seg煤n el mismo. Se produce as铆 una colonizaci贸n, en palabras de Feito, de un centro p煤blico para adaptarlo al gusto de este grupo social. Lo que 茅l llama la beautiful people de la escuela p煤blica. No es un secreto que las familias de la zona consideradas de izquierda progresista eligen esta escuela como forma de mantener cierto prestigio al escolarizar a sus hijos e hijas en un centro p煤blico. Sin embargo, este centro no es cualquier centro p煤blico, es uno que no se parece a los de su alrededor con unos perfiles m谩s populares y donde algunas de estas familias temen que les toque llevar a sus descendientes. El Huerta de Santa Marina es el 煤nico centro educativo del casco antiguo donde la demanda de escolarizaci贸n ha superado a la oferta para el pr贸ximo curso, debido a las solicitudes de familias de distritos colindantes que se pueden permitir elegir servicios educativos de acuerdo a sus deseos. La educaci贸n pasa a ser un objeto de consumo y no un derecho, donde la posibilidad individual de elecci贸n prevalece sobre lo colectivo.

Para Rafael Feito este tipo de escuelas deber铆an abarcar al conjunto de la poblaci贸n para no concentrar estudiantes provenientes de familias con unos valores muy concretos. Para Ani P茅rez esta reflexi贸n dar铆a por verdadero que ofrecen pedagog铆as mejores escondiendo su car谩cter reaccionario. Existe un falso dilema de elecci贸n entre la escuela p煤blica tradicional y otra m谩s innovadora. Ninguna de las dos ofrece una educaci贸n emancipadora, ambas comparten la mayor probabilidad de 茅xito de aquel alumnado m谩s favorecido. No se trata por tanto de defender la educaci贸n p煤blica sin m谩s, sino entender que la escuela est谩 atravesada por las desigualdades sociales. En palabras de Marina Garc茅s: 芦la escuela no hace magia: ni genera igualdad autom谩ticamente, ni hace mejor la democracia porque s铆, ni hace felices a los ni帽os y j贸venes necesariamente禄. La posibilidad de emancipaci贸n se dar谩 siempre que se desarrollen pr谩cticas anticapitalistas y abandonemos la visi贸n t茅cnico-instrumental de la educaci贸n.