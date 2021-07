–

Este mi茅rcoles declararon en el s茅ptimo juicio contra genocidas de R铆o Negro y Neuqu茅n los hermanos del desaparecido Miguel 脕ngel Pincheira y del ex preso pol铆tico Pedro Maidana, ambos perseguidos por ser militantes del PRT-ERP y secuestrados en marco de la razia de Cutral Co. Los dos testimonios versaron sobre las formas en las que las torturas se extienden traspasando los l铆mites de lxs cuerpxs de lxs detenidxs, condicionando las vidas de quienes quedan, esperan, buscan.

鈥溍塺amos una burbuja dentro de la sociedad鈥

El primero en declarar, para cerrar el tratamiento del secuestro y desaparici贸n de Miguel 脕ngel Pincheira en el que dio anteriormente testimonio su hijo que ten铆a poco m谩s de un a帽o cuando se llevaron a su pap谩, fue Omar Pincheira. Destac贸 que ayer su hermano hubiera cumplido 68 a帽os.

El hombre record贸 que la noche que se llevaron al desaparecido militante del PRT-ERP golpearon la puerta de la casa de su madre, donde viv铆an todxs lxs hermanxs excepto Miguel 脕ngel, y al abrir se encontraron con personal del ej茅rcito y de civil: 鈥減reguntaban por Miguel y pensaban que era yo, me agarraron a m铆鈥. Afuera hab铆a 鈥渃amionetas y un despliegue de gente del ej茅rcito鈥. Lo sacaron a la vereda, su hermano viv铆a a menos de una cuadra, lo llevaron hasta su casa: 鈥済olpearon la puerta, atiende mi cu帽ada, a m铆 me dejaron afuera, pasan unos minutos y mi cu帽ada trae en brazos a Juan Manuel y la gente del operativo me dice que me vaya鈥.

Omar Pincheira camin贸 hasta lo de su madre con Juan Manuel en brazos. Un rato despu茅s, Juana, la compa帽era de Miguel 脕ngel, lleg贸 y cont贸 que a su hermano se lo hab铆an llevado a la Comisar铆a de Cutral Co. Ella y su madre fueron a la dependencia policial, donde confirmaron que estaba el joven y no les dieron ninguna otra informaci贸n.

El hermano del desaparecido Miguel 脕ngel Pincheira relat贸 que hicieron numerosas gestiones para averiguar qu茅 hab铆an hecho con el militante del PRT-ERP que se hab铆an llevado, y en el camino se fueron encontrando con otrxs famliarxs en la misma b煤squeda. 脡l estaba abocado al trabajo, por lo que las que m谩s se ocupaban de estos tr谩mites eran su madre y Juana, aunque 鈥渕e acuerdo haber venido al Comando y ser atendido por (el genocida Luis Alberto) Far铆as y no tener ninguna respuesta鈥.

鈥淟o volv铆 a ver a mediados de junio cuando lo trajeron a la c谩rcel de Neuqu茅n鈥, record贸 Omar Pincheira: fue el 煤ltimo en entrar a verlo y si bien fue una visita breve, adem谩s de notar que hab铆a perdido much铆simo peso 鈥渕e cont贸 que lo hab铆an torturado y me pregunt贸 por Juan Manuel y por la esposa, porque cuando lo torturaban le dec铆an que ten铆an a la esposa y al hijo鈥. Cont贸 que 鈥渃omo le costaba hablar le pregunt茅 por qu茅 y me dijo que era mucha picana, que le hab铆an puesto picana en los test铆culos y en la lengua, le costaba pronunciar palabras, le costaba la dicci贸n鈥.

Luego, el hermano de Miguel 脕ngel Pincheira fue forzado a ingresar al servicio militar y lo mandaron a Jun铆n de los Andes, destino que no quiso que su familia conociera, por temor, hasta que se enteraron por un compa帽ero de colimba y viajaron a visitarlo, lo que le permiti贸 enterarse que su hermano estaba en la c谩rcel de Rawson, pero no quisieron darle m谩s informaci贸n para protegerlo. Fue lo 煤ltimo que supo de 茅l, antes de su ficticia liberaci贸n.

鈥淭odo el grupo familiar fue afectado, sobre todo su hijo鈥, asegur贸 Omar Pincheira: 鈥渘osotros en ese momento 茅ramos una burbuja dentro de la sociedad, ni siquiera entre nosotros pod铆amos tocar el tema鈥. 脡l, que estudiaba en la escuela nocturna cuando todo esto sucedi贸, no pudo seguir estudiando por temor, y agreg贸 que 鈥渆l temor me condicion贸 la vida鈥. Y no solo el temor: como varixs familiarxs de desaparecidxs contaron en las distintas audiencias, a 茅l tambi茅n lo dejaron sin trabajo en la Municipalidad de Cutral Co a cargo de un militar por ser 鈥渉ermano de un subversivo鈥.

Record贸 un episodio en que viaj贸 junto a su sobrino Juan Manuel y reci茅n ah铆, frente al lago Huenchulafquen, pudieron hablar de Miguel 脕ngel. Con su madre hab铆a hablado Pedro Maidana despu茅s de recuperar su libertad, a quien 茅l mismo hab铆a reconocido en la Comisar铆a 14 de Cutral Co cuando fue a buscar a su hermano 鈥渃on la cabeza ensangrentada鈥. Pero ninguno de los dos se anim贸 a preguntarle qu茅 le hab铆a contado.

Su madre falleci贸 hace algunos a帽os 鈥渟in ni siquiera llegar a enterarse que hab铆a un juicio abierto por su hijo鈥.

鈥淓sto para nosotros es muy doloroso鈥, concluy贸 Omar Pincheira: 鈥渓o que yo pretendo es que si mi sobrino tuvo que estar averiguando qui茅n fue su pap谩 y qu茅 pas贸, quede bien reflejado en los fallos de la justicia鈥.

鈥淣o pude hacer una vida normal, el dolor se volvi贸 permanente鈥

Juan Carlos Maidana inici贸 su testimonio se帽alando que la noche del secuestro fue 45 a帽os y 15 d铆as atr谩s y que era lunes. Estaban en su casa de Cutral Co su abuela, su mam谩 y tres hermanxs menores, Roberto, N茅lida y Beatriz. Pedro estaba en la escuela. Eran las 19 aproximadamente cuando 鈥渋rrumpieron en la vivienda unas seis personas encapuchadas, de las cuales tres de ellas estaban vestidas de civil y tres de militar鈥. A 茅l lo sacaron del lugar, lo metieron en una camioneta del ej茅rcito y siguieron revisando la casa. Despu茅s sabr铆a que, adem谩s de revisar todo mientras sus hermanas lloraban bajo la mesa, a su peque帽o hermano de 14 a帽os lo llevaron al fondo del terreno y lo golpearon con un cinto exigi茅ndole que dijera d贸nde estaban las armas.

鈥淢e llevaron en una camioneta Ford f100 carrozada, color verde, que dec铆a en su puerta E.A., por las siglas del ej茅rcito argentino鈥, precis贸: 鈥渃erca hab铆a dos veh铆culos m谩s que eran del ej茅rcito y otro veh铆culo militar con gente que estaba con armamento en la esquina鈥. En la camioneta en la que lo subieron hab铆a tres personas m谩s, todas del ej茅rcito. Narr贸 que 鈥渆l que conduc铆a dijo 鈥榲amos a la escuela buscar a Pedro鈥, me preguntaron d贸nde era la escuela y fuimos hasta Plaza Huincul鈥. Cuando llegaron a la ENET N掳1 de Plaza Huincul, a Pedro ya se lo hab铆an llevado.

Volvieron a Cutral Co y al llegar a la Comisar铆a 14 le pusieron una capucha y le ataron las manos, antes de bajar del veh铆culo. 鈥淪er铆an las 21 horas y me dejan en contra de una pared en el ingreso, aparecieron otras personas al lado m铆o; una gritaba y de a tres le pegaban, m谩s all谩 estaba el Pato M茅ndez (Octavio Omar, de 15 a帽os, hermano del desaparecido Jos茅 Delineo M茅ndez) y al lado otro se帽or M茅ndez (Sergio M茅ndez Saavedra)鈥. Record贸 que pasada la medianoche, el 鈥淧ato鈥 M茅ndez ped铆a comida, ped铆a agua y ped铆a ir al ba帽o, pero solo recib铆a golpes como respuestas, hasta que se orin贸 ah铆 mismo: 鈥渃uando sollozaba ven铆an y le pegaban en la espalda para que se callara鈥.

Ya se hab铆an llevado a sus dos compa帽eros, cuando alrededor de la una de la ma帽ana lo vinieron a buscar a 茅l: 鈥渕e llevaron encapuchado y a los cinco metros me hace chocar contra la pared, me golpeo la cara, me desata y me dice que voy a tener que seguir agachado porque iba a pasar por un t煤nel. Maidana asegur贸 que conoc铆a la comisar铆a y no hab铆a ning煤n t煤nel: 鈥渓a persona iba al costado m铆o a pie y me hac铆a ir a m铆 agachado鈥.

Llegaron a una oficina en la que hab铆a al menos diez personas. Lo sentaron en el piso y lo hicieron cruzar las piernas. Comenzaron a interrogarlo por la existencia de armas en su casa y ante su negativa le pusieron un arma en las manos y lo obligaron a tocarla. Mientras tanto, le gatillaron en la cabeza. 鈥溌縀sa es el arma que ten铆a en tu casa Pedro?鈥, le insistieron sin terminar de entender 茅l qu茅 era conveniente responder. Dijo que no lo sab铆a.

Lo devolvieron al mismo lugar en el que hab铆a estado y lo mantuvieron parado toda la noche: 鈥減asaban y me pegaban en la punta de los pies o en la espalda鈥, dijo Juan Carlos Maidana. Entre las 7 y 8 de la ma帽ana lo sacaron a la calle, mirando hacia el lado de la plaza, lo desencapucharon y desataron y le dijeron que no pod铆a mirar atr谩s, que volviera a su casa caminando. Pero tras caminar un poco gir贸 y vio 鈥渆l despliegue militar que hab铆a en esa comisar铆a鈥.

鈥淟legu茅 a mi casa y la situaci贸n era bastante desagradable, mi mam谩 y mi abuela dec铆an que no hab铆a que hablar ni decir nada y que mi mam谩 se iba a ocupar de averiguar鈥, y as铆 fue, la mujer fue a la comisar铆a 14, fue al ej茅rcito, fue hasta a la escuela de la que Pedro Maidana hab铆a sido secuestrado, sin obtener ninguna respuesta.

Cuando todo esto sucedi贸, Juan Carlos Maidana ten铆a 17 a帽os y estaba haciendo el secundario. Inmediatamente despu茅s se lo llevaron a hacer el servicio militar y cuando volvi贸 se enter贸 de que su hermano estaba detenido en Rawson y de ah铆 lo llevaron a Caseros, entonces decidi贸 mudarse a Buenos Aires para poder iniciar tr谩mites por su liberaci贸n y para sacarlo del pa铆s; busc贸 un trabajo de noche as铆 podr铆a avanzar con esas gestiones y visitar al militante detenido. Pero pas贸 un a帽o y lo volvieron a llevar a Rawson, entonces 茅l volvi贸 a Cutral Co frustrado por ya no poder ayudarlo.

Poco tiempo despu茅s, Pedro Maidana obtuvo la 鈥渓ibertad vigilada鈥.

鈥淢i hermano estuvo detenido 5 a帽os鈥, relat贸 Maidana: 鈥渃uando recuper贸 su libertad no quer铆a contar nada, fue muy doloroso el silencio; con charlas con otros compa帽eros me fui enterando lo que le pudo haber sucedido鈥. Asegur贸 que ni siquiera en la actualidad los hermanos pudieron charlar a fondo lo que sucedi贸 y que 茅l se va enterando a trav茅s de los juicios y de lo que cuentan otrxs compa帽erxs: 鈥溍﹍ volvi贸 destruido, queriendo olvidar, no repetir, para protegerse o para proteger al resto鈥.

鈥淓sta situaci贸n a m铆 me marc贸 mucho y no me fue f谩cil poder estudiar o hacer una vida normal鈥, asegur贸 frente a los jueces. 鈥淓s muy dif铆cil de explicar, existe un dolor permanente que es peor que el dolor f铆sico, son dolores que no se van鈥, dijo: 鈥渟e destruy贸 una familia y cada uno llev贸 su peso a las familias que fuimos formando y tratando de no trasladarles el dolor鈥.

En relaci贸n al silencio como otra forma de tormento, una extensi贸n, Juan Carlos Maidana dijo tras la audiencia en declaraciones a la prensa que 鈥渢enemos una formaci贸n patriarcal de reserva en relaci贸n a hechos que no son muy bien recibidos por la sociedad, entonces cuando existe una especie de condena social esa situaci贸n se oculta y no se permite dentro de lo que es la familia y el entorno un di谩logo para poder saber m谩s鈥.

Tambi茅n resalt贸: 鈥渕e parece un absurdo que la justicia despu茅s de 45 a帽os todav铆a est茅 bregando por situaciones en las cuales somos las mismas personas que fuimos v铆ctimas en una situaci贸n hace tiempo y vemos pasar los diferentes jueces y tenemos que volver a contar lo que pas贸 y fue tan doloroso鈥 y pidi贸 celeridad. Finaliz贸 diciendo que 鈥渆l terrorismo de estado no dej贸 de existir de un d铆a para el otro鈥 y que 鈥渓os servicios siguen existiendo鈥, confirmando que lo siguieron tanto en Buenos Aires como en Neuqu茅n.

El mi茅rcoles 7 de julio declarar谩 el ex militante del PRT-ERP y ex preso pol铆tico que integra la Red de Medios Alternativos, Pedro Maidana. Tambi茅n lo har谩n los testigos El铆as Monjes y Ram贸n Jes煤s Le贸n.

#NiOlvidoNiPerd贸nNiReconciliaci贸n

#FueGenocidio

隆30.400 compa帽erxs detenidxs desaparecidxs PRESENTES!

Fuente: https://rnma.org.ar/2021/06/30/declararon-los-hermanos-de-miguel-angel-pincheira-y-pedro-maidana/