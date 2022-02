–

Una sobrina me ha regalado un libro. Es una intelectual posmoderna (lo cual me enorgullece, aunque yo no tenga ni idea), y afirma que es una verg眉enza que un hombre como yo, que soy una potencia mental, un cerebro privilegiado, un estratega fundamental en el conflicto, un analista destacado de cualquier situaci贸n que ocurra en la escalera, una buena persona mejor que Antonio Machado, tenga como referentes te贸ricos en materia de amor y mujeres, la telenovela de “Pasi贸n de Gavilanes”, y en concreto siga a pies juntillas las ideas de Juan Reyes, su protagonista. 驴Qu茅 le voy a hacer si a m铆 los ensayos pol铆ticos me duermen? En fin, que prefiero como hero铆na en materia de personajes de ficci贸n, a Buffy, la cazadora de vampiros, que al Ch茅 Guevara, ah铆 va. As铆 soy yo.

Bueno, como digo, me ha regalado una sobrina un libro de la editorial Traficantes de Sue帽os. Tras comprobar que esa editorial no difunde ideas de extraterrestres e illuminatis, me he centrado en la autora. La autora es Carla Lonzi, una profesora de los a帽os setenta. He sido capaz de terminar las 25 p谩ginas de su ensayo “Escupamos sobre Hegel”. No tengo el menor problema en escupir, y en cagarme sobre Hegel si hace falta, as铆 que me anim茅 a la tarea.

Carla Lonzi (1931-1982) fue una mujer que se educ贸 en instituciones burguesas, rompi贸 con su familia, se afili贸 al PCI y se abri贸 camino como cr铆tica de arte, y luego como militante feminista, En 1970 fund贸 en Roma junto con Elvira Banotti y Carla Accardi, el grupo Rivolta Femminile鈥 Y voy al ensayo sobre Hegel.

Venga pues. Carla Lonzi ofrece unas cuantas ideas interesantes que os detallo. La primera que me llama poderosamente la atenci贸n, es la de que mientras que los hombres se parten los cuernos por conquistar el poder, las mujeres jam谩s se han afanado por poseerlo ni por gestionarlo. Estoy muy de acuerdo. No hay partido de las mujeres para toma del poder. Urrr谩aaa. O Uzs谩aaa que dir铆a Catalina la Grande.

Otra idea: la igualdad de sexos es el ropaje en el que se disfraza hoy la inferioridad de la mujer. To-ma Cas-ta-帽a. Tambi茅n es muy cierto: la igualdad es un principio jur铆dico que busca insertar mujeres en el organigrama de instituciones de poder creadas por los hombres. Es el a帽o de 1970, 驴eh?

Tercera idea: mientras que Hegel y la dial茅ctica establecen el di谩logo, la oposici贸n, o lo que sea entre amo-esclavo, la dial茅ctica no se ocupa del problema hombre-mujer. O sea, que para la mujer 鈥搒eg煤n Lenin y otros鈥 no hay soluci贸n que no pase por la eliminaci贸n de la contradicci贸n entre amos y esclavos. Y, por lo tanto, las mujeres se tienen que fastidiar hasta que llegue la revoluci贸n, el socialismo y sus jodidos muertos en vinagre. Eso es. Carla Lonzi afirma que esto es una gilipollez como la copa de un pino, poniendo as铆 en solfa a Marx, a Lenin, a Trotsky y a Stalin.

M谩s a煤n: el sistema patriarcal ha de ser abolido mediante la disoluci贸n de la Familia por obra de la mujer. Eso ser谩 el fin de la guerra. 隆Finalizar con la misi贸n de continuar la especie! La mujer no tiene que dar hijos al mundo, ni al Estado, ni a las empresas, ni a la Familia, ni al hombre. 隆A la mierda! 隆Claro que s铆! Y esta ant铆tesis se muestra (lo pongo porque s铆) en que el hombre se ha ocupado de la destrucci贸n y de la muerte mediante la guerra, mientras que la mujer se ha ocupado del trabajo y de la creaci贸n (Lonzi). Muy cierto. Los t铆os con tal de no trabajar, son capaces de matar al ciento y la madre (yo).

Carla Lonzi lanza muchas otras ideas: la iniciaci贸n como abuso, considerar la maternidad como restituci贸n a una misma, momento de desculturizaci贸n y vuelo鈥 La negaci贸n de la posibilidad del disparate de hombre nuevo鈥 No quiero hacer esto muy largo, porque me voy a preparar mentalmente para ver una telenovela turca esta tarde. Termino: el primer principio del hombre para no estorbar a la mujer, es quitarse del medio. Por eso prefiero acabar con las palabras de Lonzi: El problema femenino es medio y fin鈥 No viene ni de arriba ni de abajo, ni de la 茅lite ni de la base. No est谩 dirigido ni organizado, no es difundido ni tiene propaganda. Es una palabra nueva que un sujeto nuevo pronuncia, y conf铆a al instante mismo su difusi贸n鈥 No existe la meta, existe el presente. Nosotras somos es pasado oscuro del mundo. Nosotras realizamos el presente.

Claro que s铆. Y me quito del medio. Dejad paso al camino de la mujer.