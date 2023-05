–

El armoniquista y compositor carioca Otavio Castro se encuentra en Argentina donde est谩 realizando distintas presentaciones y encuentros. Es su segunda visita y su principal presentaci贸n ser谩 el martes 6 de junio en Bebop. En un un extenso encuentro, el artista nos cuenta historias de m煤sica, como la de su padre, qui茅n junto a Jobim, Donato y otros fue parte de un grupo de j贸venes que combinaban jazz y samba para dar nacimiento a la bossa nova. Pero ante todo, nos habla de su carrera como m煤sico dedicado a un peque帽o aer贸fono, sus innovaciones, y tambi茅n nos explica por qu茅 es el mas inclusivo de los instrumentos musicales. Por Ramiro Giganti (ANRed).

La vida musical de Otavio comenz贸 de muy ni帽o. Su padre era m煤sico y su madre bailaba. De ese encuentro entre la m煤sica y la danza lleg贸 al mundo. Su padre fue parte del movimiento pre bossa nova, llamado 鈥淪amba Jazz鈥. Los m煤sicos que visitaban la casa donde luego pas贸 su infancia Otavio tocaban jazz con ritmo de samba. Entre ellos estaban, Jo茫o Donato, Tom Jobim, Chiquito Braga, y otros que se reun铆an en la casa de Everardo Castro, el padre de Otavio, que tocaba la bater铆a. En esa casa dio sus primeros pasos Otavio, entre las paredes que guardan el testimonio de los primeros pasos de un g茅nero que combinaba jazz con samba y que a帽os despu茅s ser铆a llamado Bossa Nova. 鈥淭om Jobim ten铆a entre 16 y 17 a帽os, Joao Donato andaba por ah铆. Mi padre me contaba que Joao Donato ten铆a dificultades para despertarse: se quedaba dormido. Entonces mi pap谩 lo iba a buscar antes para garantizar que no llegue tarde. Eran j贸venes, todav铆a no eran m煤sicos profesionales, pero estaban ah铆, formando algo鈥 eran los a帽os 50, donde se estaban formando las primeras orquestas de jazz en Rio de Janeiro, y eran m煤sicos que estaban tambi茅n en esas orquestas y lo relacionaban con el samba鈥, recuerda.

Reci茅n estaban dando sus primeros pasos quienes luego ser铆an los creadores de la bossa nova. Vin铆cius de Moraes no estaba con ellos en aquel entonces. Era la prehistoria del g茅nero.

Los discos de jazz, de vinilo, eran muy dif铆ciles de conseguirse en Brasil. Ellos conoc铆an a un tipo que era bastante adinerado y 茅l, o su padre, tra铆an de Estados Unidos los discos de jazz de aquellos tiempos y se juntaban con 茅l a escucharlos. 鈥淓so era como oro puro鈥, cuenta Otavio. En ese contexto formaron el 鈥淐lub de Jazz y Bossa鈥. Ese era un club de amigos que escuchaban de primera mano los vinilos, y ten铆an un juego entre ellos que tambi茅n serv铆a como 鈥減rueba de admisi贸n鈥 para sumarse a ese club. 鈥淐ada uno de ellos, que eran m煤sicos estudiantes de jazz, se tapaban los ojos y escuchaban un cd y ten铆an que decir qui茅n era el que tocaban y en que instrumento. Tengo como documento un papel donde anotaban los resultados que encontr茅 hace poco y lo tengo guardado鈥.

Su padre, despu茅s de haber sido parte de ese movimiento, tuvo que dejar por un tiempo la m煤sica para dedicarse a la abogac铆a y as铆 poder sustentarse econ贸micamente. Reci茅n en sus 煤ltimos a帽os pudo volver a la m煤sica, ya dedicado al piano y a componer. 鈥淓l sufri贸 mucho por tener que alejarse de la m煤sica para sostenerse, yo tambi茅n empec茅 la carrera de abogado y empec茅 a trabajar y a tener algo de ingreso, pero no quise hacer como mi padre y dejar tanto tiempo la m煤sica. Entonces mi primera inversi贸n fue enfocarme en las clases y las sesiones. Estuve 5 a帽os sin tocar en vivo por las noches, pero si en el trabajo. Mi padre falleci贸 2010. Entre 2010 y 2017 estuve un poco en las sombras repensando y entre 2017 y 2019 ya me dediqu茅 con fuerza a la m煤sica鈥, repasa Otavio, quien tambi茅n se dedica a la docencia en la m煤sica.

鈥淟a diferencia, adem谩s, es que su padre fue padre y el no鈥, agrega con tono jocoso Ale Yaques, quien toca la bater铆a y otros instrumentos con Otavio y en momentos de la entrevista ofici贸 tambi茅n de traductor. Yaques est谩 a cargo de coordinar las actividades de Otavio en Argentina, reuniendo m煤sicos y gestionando encuentros.

Retomando la rica historia de la casa de la familia Castro en R铆o de Janeiro, Otavio recuerda: 鈥淓n mi casa hay algunos cuerpos de bater铆a de cuando mi pap谩 tocaba junto a sus amigos pioneros de la bossa. Hay gente que me dice 鈥 驴Y por qu茅 no los vend茅s? 鈥 驴C贸mo voy a vender eso?鈥. Con esos cuerpos Everardo Castro, el padre de Otavio, acompa帽贸 a Jobim, Donato y otros. 鈥淓n algunos momentos yo utilizo esos instrumentos para grabar鈥, agrega.

Esa procedencia familiar marc贸 una crianza muy particular. 鈥淎 los 8 a帽os yo escuchaba Chet Baker, Art Blakey, George Rogers, Miles Davis鈥.鈥, recuerda y afirma que hay registros de un cumplea帽os de cuando ten铆a entre 8 y 12 a帽os.

Luego, en su adolescencia su gusto se asemej贸 al de los j贸venes de su generaci贸n, a mediados de los 90. Ah铆 escuchaba Metallica, Megadeth, Antrax y Sepultura. Tocaba el bajo en una banda punk llamada Miseria, y en aquel entonces se vest铆a de negro. Recuerda una de las canciones y hasta toca la base en el piano, y luego relaciona esa base pesada con otros estilos que despu茅s incorpor贸, como el blues o la m煤sica de Hermeto Pascoal.

鈥淯n amigo me hizo morder la lengua, porque cuando yo tocaba el bajo, 茅l me mostr贸 una arm贸nica y yo con preconceptos le dec铆a que eso no era un instrumento que esto (el bajo) era un instrumento, y 茅l me dijo que ese era el instrumento del blues y el blues es el padre del rock鈥, recuerda mientras muestra la arm贸nica que tiene tatuada en su brazo derecho.

La conversaci贸n toma un rumbo interesant铆simo pero que har铆a eterna su escritura: de recordar los preconceptos de aquellos tiempos donde para un adolescente metalero podr铆a ser 鈥渢raidor鈥 qui茅n tome el rumbo de una m煤sica aparentemente liviana, pero 驴Qu茅 tan liviano puede quedar Metallica al lado de La Consagraci贸n de la Primavera de Igor Stravinsky? Muchos hicimos ese mismo viaje, al comentarlo, Otavio trae a otros compositores como Prokofiev, Scriabin o Mussorgsky. Esa intensidad que, de alg煤n modo, hermana a bandas de rock pesado con la m煤sica cl谩sica o acad茅mica del siglo XX, o el Beebop.

Recuerda que un profesor le mostraba en el piano ritmos 鈥渓ocos鈥 y que 茅l le preguntaba si era Hermeto Pascoal o Egberto Gismonti y la respuesta era Josquin des Pres: compositor franco-flamenco del Renacimiento que vivi贸 entre 1450 y 1521, quien en sus tiempos incorpor贸 el intervalo de 4ta aumentada, antas prohibido por ser considerado diabulus in musica. 鈥淟a m煤sica es circular, cuando ven铆a en el avi贸n escuchaba a Mussorgsky, y tambi茅n a Chet Baker, mi favorito es Kenny Garret. Pero tambi茅n tengo mucha influencia folcl贸rica de Brasil y las danzas por influencia de mi madre. Hace poco perdimos a Rita Lee: nuestra musa del rock, una de las primeras influencias musicales que tuve y que bail茅 con mi madre fue Rita Lee. Ella ten铆a la capacidad de hacer m煤sica compleja pero bailable鈥, explica con entusiasmo.

鈥淓n la m煤sica folcl贸rica hay una religiosidad, que tambi茅n conecta con el ritmo鈥, comenta mientras explica ayudando la explicaci贸n con el piano sobre una canci贸n de su 煤ltimo disco Dale, que tiene un ritmo de rock pero tambi茅n tiene influencia umbanda y otras culturas aut贸ctonas o mixturadas, ah铆 explica la conexi贸n con el sentimiento. 鈥淪i la m煤sica te hace llorar es porque viene bien鈥.

El m谩s inclusivo de los instrumentos

En sus or铆genes, y muy distinta a la actualidad, la arm贸nica fue inventada en china hace m谩s de 5000 a帽os. Era de cristal. En 1821, un relojero alem谩n llamado Christian Buschmann invent贸 una especie de arm贸nica de boca, al unir quince leng眉etas de tubo (usadas para la afinaci贸n de los 贸rganos). Dio a este instrumento el nombre de Mund-eoline (arpa e贸lica de boca). Al a帽o siguiente Buschmann le agreg贸 a su arm贸nica un fuelle de cuero vertical, para tener las manos libres para su trabajo. En 1830, un inventor de Bohemia, Richter, cre贸 el instrumento tal como se lo conoce en la actualidad: diez agujeros, veinte leng眉etas, alternancia de soplido y aspiraci贸n. Su escala diat贸nica se volvi贸 famosa como 鈥渁finaci贸n de Richter鈥. Esa ser铆a la popularmente conocida 鈥渁rm贸nica blusera鈥, la favorita de Otavio, pero a la que le da un uso particularmente 芦crom谩tico禄.

En la segunda mitad del siglo XIX, la Guerra de Secesi贸n aument贸 la popularidad de la arm贸nica en Estados Unidos. Hohner ya hab铆a enviado varias a sus parientes en EE. UU., y los soldados las encontraban f谩ciles de llevar y de tocar. Algo similar ocurrir铆a pocos a帽os despu茅s con la castigada poblaci贸n afrodescendiente, convirtiendo a la arm贸nica en 鈥渆l instrumento del blues鈥.

Era (y sigue siendo) el instrumento m谩s econ贸mico, al que cualquier sujeto, incluso el castigado trabajador golondrina de cultivos de algod贸n, puede acceder. No solo por la posibilidad de adquirirlo sino por su f谩cil traslado, la arm贸nica se convirti贸 en el instrumento m谩s popular y accesible pese a no tener siempre el reconocimiento pertinente. La arm贸nica tambi茅n es el instrumento m谩s vendido de la historia de la humanidad y el primer instrumento en ser tocado en el espacio.

Otavio nombra con emoci贸n a dos casos de alumnos de 茅l que dan testimonio, con historias muy distintas, del car谩cter inclusivo de la arm贸nica. Uno es el de Ricardo Souza y el otro es Gustavo Dutra.

Ricardo es cuadripl茅jico, no puede mover el 90% de su cuerpo, solo el cuello, los gestos faciales, y la boca. Un d铆a llam贸 a Otavio para tomar clases de arm贸nica. Otavio recuerda su error y lo mal que se sinti贸 al iniciar por reflejo el gesto de darle la mano. El objetivo de Ricardo no era tocar m煤sica compleja o virtuosa. No era tocar Charlie Parker, era simplemente tocar. La arm贸nica le permit铆a no necesitar al enfermero/cuidador. Con la arm贸nica 茅l solo pod铆a tocar en libertad sin pedirle nada nadie.

Otavio cuenta que esa historia cambi贸 su vida y le dio una ense帽anza de algo que nunca hab铆a pensado sobre la t茅cnica de cromatismo con arm贸nica diat贸nica. Ese peque帽o instrumento pod铆a lograr grandes historias.

Incluso recuerda que tuvo que romper la puerta de su casa para facilitar el ingreso de Ricardo con su silla de ruedas. Lo cuenta con pasi贸n y emoci贸n. A partir de Ricardo, que adem谩s forma parte de una ONG de personas cuadripl茅jicas, empez贸 a recibir nuevos estudiantes en la situaci贸n de Ricardo.

Ale Yaques se suma a la conversaci贸n contando la historia de Ariel Salvatierra, un armoniquista argentino con una situaci贸n similar a la de Ricardo, que es conocido en el ambiente. 鈥淓s un ejemplo porque a veces uno cree que su cruz es la m谩s grande y de repente ves una persona que se toma el 86 dos horas para venir a tocar a Belgrano y ves detalles de cosas como que le pica un mosquito y no se puede rascar鈥.

Otra historia coyunturalmente opuesta a la de Ricardo pero que confluye en la inclusi贸n que permite este instrumento es la de Gustavo Dutra. A 茅l la naturaleza le dio las capacidades que no le dio la fortuna. Gustavo es un virtuoso, con una facilidad para aprender sorprendente, pero las desigualdades de este sistema lo ubicaron en el sector m谩s complicado: hijo de trabajadores mal remunerados, el talento de Gustavo atraves贸 esas dificultades.

Otavio descubri贸 a Gustavo en las redes sociales al ver que alguien comentaba con precisi贸n develando cada nota tocada en un video. Primero crey贸 que era una broma, que alg煤n snob de las redes posteaba para hacerse notar descalificando su producci贸n, pero al seguir la cuenta vio que era un chico de unos 14 a帽os, que viv铆a en una casa muy humilde y precaria. Se contact贸 con 茅l y qued贸 sorprendido por sus condiciones. Gustavo ten铆a una arm贸nica blusera que estaba en p茅simo estado 鈥渢en铆a la madera hinchada, un estado muy malo, pero tocaba de manera incre铆ble鈥, recuerda.

Lo apadrin贸 d谩ndole clases y consigui茅ndole un mejor instrumento. Hoy Gustavo tiene 17 a帽os y va a participar del pr贸ximo disco de Otavio. Tambi茅n pudo ingresar m谩s de a una orquesta, pero tocando la flauta traversa, porque no hay arm贸nica en la orquesta. 鈥漈oca muchos instrumentos y canta muy bien, pero adem谩s es un buen chico, muy sencillo, son clases donde siento que quien m谩s aprende soy yo鈥.

Gustavo incluso compone. En la charla Otavio toc贸 un fragmento de una composici贸n de Gustavo haciendo los acordes del piano con una mano y sosteniendo la arm贸nica con la otra. Octavio agrega la bondad del ni帽o, que tambi茅n est谩 por sumarse a la orquesta de los bomberos. Tambi茅n su preocupaci贸n por hacer lo correcto ante un joven que en una semana logra lo que a Otavio le tom贸 a帽os.

鈥淟a arm贸nica es para los pobres, es para los virtuosos, y para las personas con discapacidades, tambi茅n para locos como yo鈥. Para eso es necesario el manejo del cromatismo.

Un militante de la diat贸nica/crom谩tica

Tras contar la historia de Gustavo, Otavio comenta sus metas para lograr mayor inclusi贸n hacia la arm贸nica en los 谩mbitos acad茅micos y en las orquestas. 鈥淢i pr贸ximo paso es que se ense帽e arm贸nica en las universidades de m煤sica. Hay muy pocos conservatorios que aceptan arm贸nica鈥.

Esa intenci贸n de innovar, pero a su vez de la b煤squeda de la propia comodidad para hacer su m煤sica, lo terminaron llevando a esos aportes colectivos desde ese instrumento. Esa posibilidad de tocar todas las notas necesarias en ese peque帽o instrumento, que casi no se ve. Esa magia desde un instrumento invisible, oculto entre las manos.

Otavio comenta con algo de iron铆a, pero sin dejar el respeto, el andar con muchas arm贸nicas de distintas tonalidades, como sucede con quienes tocan con arm贸nicas bluseras, en tonos 鈥渃ruzados鈥 (tocar a una quinta, dela tonalidad para lograr el sonido 鈥渄ominante鈥 que se suele utilizar sobre una base de blues: por ejemplo: arm贸nica en La para tocar en Mi, o en Re para tocar en La) y llevan una valija llena de arm贸nicas. Para tocar jazz o bossa, que tienen muchos cambios de tonos, resulta inc贸modo ir cambiando de arm贸nica e incluso puede atentar contra la fluidez. Por ello Otavio desarroll贸 su t茅cnica original donde desde el logro de semitonos a partir del soplido dispone de 38 notas en una arm贸nica diat贸nica en Do, como si fuera una crom谩tica. Exactamente el mismo rango y notas que una flauta traversa. Es por esto que para Otavio la diat贸nica es crom谩tica.

Su kit de viaje, es un peque帽o estuche con 3 arm贸nicas: dos de ellas de una madera especial del nordeste brasile帽o hecha por un lutier particular, la tercera es industrial con la cobertura de metal: su sonido tiene menos dulzura que las de madera, pero esa arm贸nica funciona como 鈥渇usible鈥: es la que usa cuando est谩 comiendo o tomando una cerveza y aparece la necesidad de tocar, para cuidar a las otras. Tambi茅n toca la arm贸nica bajo, que le permite tocar notas graves, y la utiliza principalmente para acompa帽amientos.

Entre los 17 y los 18 a帽os empez贸 a trabajar profesionalmente como m煤sico grabando con su arm贸nica para otros artistas. 鈥渃omenc茅 grabando cosas poli r铆tmicas de m煤sica maranhense. Ah铆 achic贸 su nombre a Otavio Castro. Grab贸, en aquellos a帽os, con Cesar Nascimento, luego tambi茅n grab贸 con Joao Donato. 鈥淟o que pasaba era que no hab铆a a quien reemplazar, como si fuera un saxo, porque no hab铆a arm贸nicas diat贸nicas en conjuntos, era algo extra帽o, nuevo鈥.

La m煤sica como un juego colectivo

El martes 6 de junio, Otavio Crastro se presenta en Bebop. Esa es la funci贸n que m谩s est谩 promoviendo y preparando, si bien ya tuvo algunas presentaciones y encuentros y seguramente surjan otras. Tambi茅n va a visitar la provincia de Santa Fe el pr贸ximo fin de semana.

All铆, en Bebop, tiene pensado un repertorio que simb贸licamente va a pasar por su discograf铆a propia, con al menos una canci贸n de cada disco y despu茅s elegir谩 los cl谩sicos de jazz y m煤sica brasilera para compartir con el p煤blico y los m煤sicos argentinos con quienes est谩 ensayando. En los ensayos decidir谩 que standarts de jazz son los elegidos seg煤n la qu铆mica con los m煤sicos y as铆 tambi茅n tener un orden para las improvisaciones. Habr谩 seguramente algo de Miles Davis y probablemente Wayne Shorter, Dizzy Gillespie u otros. Al preguntar si va a tocar algo de bossa o samba y nombrar a Jobim o Pixinginha, responde 鈥渓e铆ste mis pensamientos porque la bossa nova implica una serie de modulaciones, y en relaci贸n a lo que venimos hablando, es ideal para la arm贸nica diat贸nica con cromatismos. Es una gran aventura. Me gusta mucho pensar que la m煤sica es como el rafting, vas remando y de repente ves una piedra, o un cambio en el viento o el agua y vas reaccionando鈥, comenta en relaci贸n al momento de tocar y la relaci贸n con el entorno.

La m煤sica es un juego colectivo, y no solo los m煤sicos juegan, tambi茅n el p煤blico. La m煤sica como una relaci贸n con otros. 鈥淵o cuando estoy tocando pienso en que puedo estar asistiendo, viendo la m煤sica y por eso intento que sea lo m谩s preciso posible, y no solo tocar bien, sino la participaci贸n con el p煤blico. La empat铆a. No quiero ser vendedor, pero yo amo ver buenos shows y por eso quiero hacer lo mismo cuando soy yo quien toca鈥.

芦M谩s que tocar, jugaba. Y jugando invitaba a jugar鈥.禄

芦Como el tango, el samba no era decente: m煤sica barata, cosa de negros. En 1917, el mismo a帽o en que Gardel abri贸 la puerta grande para que el tango entrara, ocurri贸 la primera explosi贸n del samba en el carnaval de R铆o de Janeiro. Esa noche, que dur贸 a帽os, cantaron los mudos y danzaron los faroles delas esquinas. No mucho despu茅s, el samba viaj贸 a Par铆s. Y Par铆s enloqueci贸. Era irresistible esa m煤sica donde se encontraban todas las m煤sicas de una naci贸n prodigiosamente musical. Pero al gobierno brasile帽o, que por entonces no aceptaba negros en la selecci贸n nacional de f煤tbol, esa bendici贸n europea no le cay贸 nada bien. Eran m煤sicos negros los m谩s famosos, y se corr铆a el peligro de que Europa creyera que Brasil estaba en 脕frica. El m谩s m煤sico de esos m煤sicos, Pixinguinha, maestro de la flauta y el saxo, hab铆a creado un estilo inconfundible. Los franceses nunca hab铆an escuchado nada igual. M谩s que tocar, jugaba. Y jugando invitaba a jugar.禄 Eduardo Galeano.