ESKERRIK ASKO ARABA!

[Euskara]

MUCHAS GRACIAS ARABA!

Joan den larunbatean, urriaren 23an, ARABA BIZIRIK plataformak hainbat motatako elkarretaratze eta ekitaldiz betetako egun arrakastatsua ospatu zuen, eta, egunaren amaieran, manifestazio jendetsu eta koloretsu bat egin zen, MILAKA lagun bildu zituena Gasteizko erdialdean. Izan dadila sarrera zenbait hedabidek, ineteresagatik beharbada, bere benetako dimentsio eta garrantzian islatzen asmatu ez duten edo islatu nahi izan ez duten oihartzuna berresteko.

Izan dadila artikulu hau manifestari guztiek hiriburura eraman nahi izan zuten mezua indartzeko, eta, azkenik, bihotzez eskerrak emateko parte-hartzaile guztiei eta baita azken hiru urtaroetan garatu diren mendi-martxak, kontzentrazioak, proiektuei egindako alegazioak, hitzaldi-zikloak, kontzertuak eta abar antolatzeko gogo biziz onena jarri duten pertsona guztiei ere.

Araba BIZIRIKek herritik sortutako hainbat erakunde eta mugimendu biltzen ditu:

Arabako Mendiak Aske, zentral eolikoak euskal mendietatik kanpo uztea helburu duena

AHTrik ez, Abiadura Handiko Trenaren proiektuak bertan behera uztearen alde eta benetako tren sare jasangarri eta bokazio sozialdun baten alde egiten duena

Elikadura Iraunkorraren aldeko mugimendua, lehen sektorearen iraunkortasuna eta makroernategi eta makrogranjen megaproiektuei uko egitea bultzatzen duena.

Proiektu honi ez, espazio naturalak eta biodibertsitatea kontsumitzen dituzten eguzki-energiako megaproiektuen ugaltze desordenatua saihesten saiatzen dena.

Ziur zerrenda hau irakurtzean irakurle batzuek pentsa dezaketela, Hara! jende honek ezetz esaten besterik ez daki, antolakunde hauek ez aurrera ez atzera utzi nahi gaituzte. Mugimendu horiek eten egingo dute gure aurrerabidea.

Ez, inola ere ez. Antolakunde horien guztien mezua honako hau da: “HONELA EZ”; izan ere, beste modu batzuk aurkitu eta aplikatu behar ditugu aurrera egiteko, hitz horren benetako adieran, gure kapital naturala arriskuan jarri gabe, gure biziraupenerako ezinbesteko baldintza baita. Ez dugu esan behar aukera neoliberala dela etorkizunerako posible eta bideragarri den bakarra.

Plataforma horien izendatzaile komuna da eskaintzen dizkigun mota guztietako zerbitzuak eta natura babestea, baita gaur egun gure gizarteko lehen sektore zigortuaren euskarri diren lurraldeak ere. Salatzea lurralde honekiko eta bere benetako balioarekiko eraso maltzur, neurrigabe, suntsigarri, gupidagabe, arbuiagarri eta eskrupulurik gabeko hau. Exijitzea Lurralde Antolamendu eta Ingurumen arloan indarrean dagoen araudia egoki eta zorrotz betetzeko. Eta, zergatik ez esan, herritarren zati kezkagarri eta esanguratsu baten interesa piztea, naturarekiko kontaktua galdu baitu, zeinak, oharkabean, uste baitu bizi den ingurune artifiziala berarengandik buruaskia eta independentea dela, eta bertatik hartzen dituela, ezinbestean, gogotik kontsumitzen dituen baliabide guztiak. Nahi bat da, azken batean, gizartea, pertsonak, ustez aurreratua den gure herriaren bilakaeraren lehentasunen erdigunean jarri nahi dituena. Araba Bizirik-ek hazkundearen megalomaniari eta etorkizunik gabeko sistema eta bizimoduari eusten saiatzen diren zentzurik gabeko azpiegitura handiekiko mendekotasunari emandako erantzuna sinbolizatzen du. Ingurunearekiko eta besteekiko orekan oinarritutako bizitzaren aldeko apustua da, ustez pertsonen bizitza errazteko asmatutako bitartekoak egiazkoak izan daitezen eta gizarte osoaren interesetarako baliagarri izan daitezen. Hori guztia elikadura-baliabideak, baliabide energetikoak eta abar sortzeko prozesuak deskontzentratuta daude, egituran eta jabetzan deszentralizatuta, eta gizarte-aurrerapen, -ongizate eta -berdintasunari lotuta burutzearen eraginkortasunarakin konbentziturik.

Antolakunde horiek osatzen dituzten pertsona guztiek, bitarteko minimoekin eta sormen handiarekin, gauza guztien gainetik beren emaitza-kontu oparoak loditu ahal izateko aukera, baliabide eta eragin amaigabeak dituzten erraldoiei egin behar diete aurre. Nabarmena delarik, tamalez, ordezkari politiko ospetsuen eta haien morroi mediatikoen arteko adostasuna.

Oso gai sakonak daudelako eztabaidan. Sinestezina da interes korporatibo latzen gainetik babestu behar gaituzten administrazioek gai horiek gutxiestea. Horietako batzuk dira, esate baterako, ingurumenari eta lurralde-antolamenduari buruzko estrategiak, planak eta araudia, ordenamendu juridikoaren muina osatzen dutenak, zeina, jakina, beti hobetu daitekeen. Hezkuntzari, zientziari, osasunari, gizarte-babesari eta berdintasunari dagozkienekin batera, haiek dira agian Garapen Iraunkorrera hurbil daitekeen zerbaiten bidean jar gaitzaketenak. Esparru hori lortzeko, oraindik ere oso perfekzionagarria dena, ahalegin handiak egin dira zientzia, teknika, ekonomia eta emandako giza baliabide ugariei dagokienez. Hamarkada askotan lan handia egin da hori lortzeko, bai administrazioan, bai gizarte-mugimenduetan. Adostasun ugari bildu behar izan dituzte, eta oreka eta konpromisoen sare korapilatsu bat eratu dute, batzuetan justu-justu baleko gutxieneko batzuetara iritsi ahal izateko.

Era berean, gure arbasoek, naturarekin zuten harreman eta menpekotasun estuaz konbentzituta, kudeaketa-mekanismoak asmatu zituzten, kudeaketa komunalaren bidez altxor ordezkaezin hori guregana iristea ahalbidetu dutenak, nahiz eta gutxitzen doan. Inguru natural horiek publikoaren, komunalaren balioaren eta ezinbestekotasunaren sinbolo menderaezinak dira. Araba horren adibide garbia da, erregimen publikoan dituen mendien ehuneko handi batekin.

Titulartasun publikokoak, Euskadiko biodibertsitatearen gordailu handiena eta ugariena bihurtzen dutenak, eta funtsezko papera dutenak dinamika ekosistemiko kontinentaletan. Eta horregatik guztiagatik, korporazio handientzat ere mokadu gustagarriegia bihurtu da.

Orain, administrazioaren zati batek, edo, hobeto esanda, administrazioaren estamentu politikoen zati batek, muzin egin nahi dio arautegi horri guztiari. Horren erakusgarri, Arabako Mendiak Askek parke eolikoei aurkeztutako alegazioetan 30 plan, programa, lege eta ingurumen eta lurralde-antolamenduko dekreturen baino gehiagoren ez-betetzeak hauteman ditu. Eta ez gara ari forma akatsez edo interpretazioari lotutako gaiez. Testu horien printzipio, helburu eta artikuluei zuzeneko traizioa egitea zaie.

Zern hor egon arren errespetatu beharreko baina betetzen ez diren legeak, azpiegitura horien inpaktu egiaztatuak, Europar Batasunak berak abiadura handiko sareen errentagarritasun faltari buruz egindako txostenak, lurraldean eragiten dituzten desegituraketak, energia berriztagarria banaketa-formatuan sortzearen eraginkortasun handiagoa, eztabaidaezina dena, makrogranjek eta makroabeltzaintzek inguruneari, animaliei eta lehen sektorean aritzen den biztanleriari eragindako ondorio kaltegarrien inpaktuak egiaztagarriak, bere horretan jarraitzen dute.

Batere lotsarik gabe, 鈥渂eren鈥 proiektuak jasango dituen gizartearen erabateko errefusa ere mespretxatuz, esaten jarraitzen dute ingurunea txikitzen duten 鈥渂eren鈥 proiektuentzako kokalekuak bilatzen jarraituko dutela. Ez izan zalantzarik. Aurrean izango gaituzte.

Artikulu honek ezin ditu, espazio eta helburu arrazoiengatik, salatutako proiektuetan dauden inkongruentziak eta dislate guztiak aletu. Horregatik, irakurleak web-orriak bisitatzera animatzen ditugu eta sare sozialak planteatutako aldarrikapenak eta alternatibak zehatz-mehatz aztertzera.

Dialektika horren guztiaren ondorioz, mahai gainean dagoena da gure planetak (eta, ondorioz, guk guztiok) eskatzen dugun garapen-ereduari buruzko erabaki estrategikoa da. Ezinbestekoa da ia estamentu eta erakunde soziopolitiko guztientzat tabu bat den horretara iristea, hazkunde infinituaren ideia neoliberalari atxikitzen baitzaizkio Barne Produktu Gordinaren eta 鈥済arapenerako鈥 bide bakar gisa. Lehenbailehen pregoilatu eta desmuntatu behar den falazia da. Lurrean ez organismorik ez sistemarik ezin da infinituraino hazi. Sistema ultrakapitalista horrek ere ez, jakina. Eta edozein irakurlek, jakin-min eta asepsia intelektual minez irakurtzen badu, gaur egun ere ikus ditzake sistemaren kolapsoaren zantzu larriak, planeta epe laburregi batean desagerrarazi dezaketenak. Oraintxe bertan ekin behar zaio.

Printzipio izendaezin horri deshazkunde iraunkorra deitzen zaio. Aztertzen ari garen gaietan, kontzeptu hori, lurraldearen konkistari eta eremu naturalen erabilera itzulezinaren aldaketari muga kontziente eta planifikatuak jartzeko ezinbesteko beharrak eragiten du.

Amaitzeko, argi utziko dugu 23ko manifestazioa ezin dela izan bidearen amaiera. Asko dago egiteko, suminduratik, gogaitasunetik, baina baita ahal den guztia lan egin behar dela uste izatetik ere, estamentu guztiak, baita orain arte dislate horien sustatzaileak ere, onbideratu daitezen eta LURRA gure ondasunik handientzat har dezaten.

Aldarrikatzen genuen bezala, zeren:

-Ez, ez dugu nahi Araba suntsitzerik, orain arte hartu gaituen lurra eta etorkizuneko belaunaldien babesa eta sostengua izan behar duena.

— Ez dugu nahi zentral eolikoek, instalazio fotovoltaikoek, trenbide-azpiegitura handiek edo nekazaritzaren industrializazioak Araba basamortu huts eta eremu triste bihurtzea, gainera zertarako eta inbertsio-funtsen eta energia-enpresen onura esklusiborako.

-Gure erakundeetako politikariei eskatzen diegu bete dezatela lurraldea eta bertan bizi diren pertsonak babesteko duten betebeharra..

– Arabak ezetz esan dio espolio honi.

Eta oraindik garaiz gabiltzalako. Garaiz gabiltza oraindik bide onari jarraitzeko鈥 eta koherenteak izateko, 鈥淟urra gure seme-alaben mailegua baita鈥.

[Castellano]

ESKERRIK ASKO ARABA!

El pasado s谩bado 23 de Octubre la plataforma ARABA BIZIRIK celebr贸 un exitoso d铆a de concentraciones y actos de diversa 铆ndole que culmin贸 en una multidudinaria y colorida manifestaci贸n que congregando a MILES de personas recorri贸 la zona centro de Gasteiz. Sirva esta introducci贸n como reafirmaci贸n de una repercusi贸n que algunos medios, quiz谩 interesadamente, no han sabido o no han querido reflejar en su aut茅ntica dimensi贸n y trascendencia.

Sirva este articulo para reforzar el mensaje que todas y todos los manifestantes quisieron llevar a la capital, y sirva por 煤ltimo para agradecer de coraz贸n a todas y todos los participantes as铆 como a todas las personas que entusi谩sticamente han puesto lo mejor de s铆 mismas para organizar las mendimartxak, concentraciones, alegaciones a proyectos, ciclos de conferencias, conciertos, etc. que se han desarrollado durante las tres 煤ltimas estaciones y que han culminado en la manifestaci贸n rese帽ada.

ARABA BIZIRIK a煤na varias organizaciones y movimientos que nacen del pueblo:

Arabako Mendiak Aske, que persigue la exclusi贸n de las centrales e贸licas de los montes vascos.

AHTrik ez que aboga por el abandono de los proyectos de Tren de Alta Velocidad y en favor de una aut茅ntica red de trenes sostenibles y con vocaci贸n social

Movimiento por la Alimentaci贸n Sostenible que impulsa la sustentabilidad del sector primario y la renuncia a los megaproyectos de macroinvernaderos y macrogranjas.

Proiektu honi ez, que intenta evitar la proliferaci贸n desordenada de megaproyectos de energ铆a solar consumidores de espacios naturales y biodiversidad.

Seguro que al leer esta enumeraci贸n algunos lectores y lectoras pueden pensar, 隆vaya! Esta gente solo sabe decir no, estas organizaciones pretenden paralizarnos. Estos movimientos van a cercernar nuestro progreso

Rotundamente No. El mensaje de todas estas organizaciones es 鈥淣O AS脥, NO DE ESTA MANERA鈥, porque hay, porque debemos encontrar y aplicar otras maneras de progresar, en el sentido verdadero del t茅rmino, sin poner en riesgo nuestro capital natural, que es la condici贸n inexcusable para nuestra supervivencia. No debemos caer en el mantra de que la opci贸n neoliberal es la 煤nica posible y viable para el futuro.

El denominador com煤n de estas plataformas es lograr la preservaci贸n de la naturaleza y los servicios de todo tipo que nos brinda, as铆 como de los territorios que hoy son el soporte del castigad铆simo sector primario de nuestra sociedad. Es denunciar este asalto alevoso, desmedido, depredador, despiadado, despreciable y sin escr煤pulos hacia este territorio y su aut茅ntico valor. Es exigir una respuesta acorde y un cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de Ordenaci贸n del Territorio y Medio Ambiente. Es, por qu茅 no decirlo, despertar el inter茅s de una parte preocupantemente significativa de la ciudadan铆a, que ha perdido el contacto con la Naturaleza, que inconscientemente piensa que el medio artificial en el que vive de forma absorta, es autosuficiente e independiente de aquella, y de la cual indefectiblemente detrae todos los recursos que vorazmente consume. Es en definitiva un anhelo que pretende poner realmente a la sociedad, a las personas en el centro de las prioridades de nuestro devenir como Pueblo, supuestamente avanzado. Araba Bizirik simboliza una respuesta a la megaloman铆a de crecimiento y la dependencia de las grandes infraestructuras sin sentido para intentar mantener un sistema y una forma de vida sin futuro. Representa una apuesta por la vida en equilibrio con el entorno y con los dem谩s, bajo la premisa de que los medios supuestamente inventados para facilitar la vida de las personas, lo sean de verdad y sirvan a los intereses de la sociedad en su conjunto. Todo ello bajo la convicci贸n de la eficacia de procesos de generaci贸n de recursos alimentarios, energ茅ticos, etc., desconcentrados, descentralizados en estructura y propiedad, y ligados al progreso, bienestar e igualdad social.

Todas las personas que las integran, con m铆nimos medios y mucha creatividad, se enfrentan a gigantes con infinitas posibilidades, recursos e influencias para lograr engrosar sus suculentas cuentas de resultados pasando por encima de todo y de todas. Tristemente, con la poco disimulada connivencia de rese帽ables representantes pol铆ticos y sus adl谩teres medi谩ticos. .

Porque hay varias cuestiones muy profundas en el debate. Es desoladoramente incre铆ble que se menosprecien por las propias administraciones que nos deben proteger por encima de espurios intereses corporativos . Es el caso de las Estrategias, Planes y normativa ambiental y de ordenaci贸n del territorio y que forman parte de la joya de la corona del ordenamiento jur铆dico, por supuesto siempre mejorable,. Junto con las referentes a Educaci贸n, Ciencia, Sanidad y Protecci贸n Social e Igualdad, son las que pueden colocarnos en la senda de algo que quiz谩 pueda acercarse al manido t茅rmino de Desarrollo Sostenible. Ese marco, insistimos todav铆a muy perfeccionable, ha costado un 铆mprobo esfuerzos a nivel cient铆fico, t茅cnico, econ贸mico y de recursos humanos que le proporcionan no pocas prestaciones. Se ha trabajado denodadamente durante d茅cadas en su consecuci贸n, tanto a nivel de administraci贸n como de movimientos sociales.. Han necesitado concitar m煤ltiples consensos, y una casi inextricable malla de equilibrios y compromisos para a veces justo poder llegar a unos m铆nimos presentables.

Asimismo, nuestros antepasados, convencidos de su 铆ntima relaci贸n y dependencia con la Naturaleza, idearon mecanismos de gesti贸n que ha trav茅s de la gesti贸n comunal han permitido que ese insustituible tesoro, llegue, aunque menguante, hasta nosotros. Esos parajes naturales son un s铆mbolo inexpugnable del valor y la indispensabilidad de lo p煤blico, de lo comunal. Araba es un proverbial ejemplo de ello con un porcentaje mayoritario de sus montes en r茅gimen de titularidad p煤blica que la convierten en el mayor y m谩s nutrido reservorio de biodiversidad de Euskadi y con un papel clave en las din谩micas ecosist茅micas continentales. Y por todo ello se ha convertido tambi茅n en un bocado demasiado apetitoso para las grandes corporaciones.

Ahora una parte de la Administracion, o mejor dicho de los estamentos pol铆ticos de la misma, pretende literalmente ponerse por montera todo ese compendio. Como muestra, con sus muy limitados recursos, Arabako Mendiak Aske en sus alegaciones las centrales e贸licas, ha detectado incumplimientos fundamentales de m谩s de 30 planes, programas, leyes, decretos de car谩cter ambiental y de ordenaci贸n del territorio. Y no estamos hablando de defectos de forma o de cuestiones sujetas a interpretaci贸n. Se trata de traici贸n directa a los principios, objetivos y articulado de esos textos.

Porque a pesar de las leyes incumplidas a respetar, de la jurisprudencia en contra, de los impactos demostrados de esas infraestructuras, de los informes de la propia Uni贸n Europea sobre la falta de rentabilidad de las redes de alta velocidad, de la desestructuraci贸n del territorio que producen, de la indiscutible mayor eficiencia de la generaci贸n de energ铆a renovable en formato distribuido, de las nefastas consecuencias de las macrogranjas y macroinvernaderos para el medio, los animales y la poblaci贸n dedicada al sector primario, siguen en sus trece. Con una desfachatez sin parang贸n, despreciando incluso el rotundo rechazo de la sociedad que va a sufrir 鈥渟us鈥 proyectos, siguen diciendo que van a seguir buscando emplazamientos para 鈥渟us鈥 proyectos reventadores del medio. No lo duden. Nos tendr谩n enfrente.

Este articulo no puede por espacio y objetivos desgranar las incongruencias y dislates contenidos en los proyectos denunciados, por lo que animamos a los y las lectoras a visitar las p谩ginas web y redes sociales para examinar con detalle las reivindicaciones y alternativas planteadas.

Como resultado de toda esta dial茅ctica lo que est谩 encima de la mesa es una decisi贸n vitalmente estrat茅gica acerca del modelo de desarrollo que nuestro Planeta ( y por ende tod@s nosotr@s) requerimos. Es inevitable llegar a un t茅rmino tab煤 para la pr谩ctica totalidad de los estamentos y organizaciones sociopol铆ticas que se aferran a la idea neoliberal del crecimiento infinito en t茅rminos de Producto Interior Bruto y como 煤nica v铆a para el 鈥渄esarrollo鈥. Es una falacia que hay pregonar y desmontar cuanto antes. Ning煤n organismo ni sistema sobre la Tierra puede crecer hasta el infinito. Este sistema ultracapitalista evidentemente tampoco y, cualquier lector, lectora con un m铆nimo de curiosidad y de asepsia intelectual puede advertir ya hoy los graves indicios de colapso del sistema que pueden llevarse literalmente al Planeta por delante en un plazo demasiado corto como para no a empezar a actuar ya.

Ese principio innombrable se llama 鈥渄ecrecimiento sostenible鈥. Un concepto que en los temas que nos ocupan se traduce por la insoslayable necesidad de ponernos l铆mites conscientes y planificados a la conquista del territorio, y al cambio de uso irreversible de las zonas naturales

Acabaremos este recorrido dejando constancia de que la manifestaci贸n del 23 no es, no puede ser el final de camino. Queda mucho por hacer, desde la indignaci贸n, desde el hast铆o, pero tambi茅n desde la convicci贸n de que hay que trabajar todo lo posible porque todos los estamentos, incluso hasta los ahora promotores de estos dislates, se reconduzcan y consideren a LURRA como el mayor de nuestros bienes.

Tal y como proclam谩bamos, porque

-No, no queremos que destruy谩is Araba, la tierra que nos ha acogido hasta ahora y que ser谩, deber谩 ser refugio y sustento de las generaciones venideras

-No queremos que macroproyectos como las centrales e贸licas, las plantas fotovoltaicas, la superinfraestrucuturas ferroviarias o la industrializaci贸n de la agricultura conviertan a Araba en un triste desierto vac铆o y bald铆o. Adem谩s para el exclusivo beneficio de fondos de inversi贸n y de empresas energ茅ticas.

-Exigimos que los pol铆ticos de nuestras instituciones cumplan con su obligaci贸n de tutela y protecci贸n del territorio y de las personas que lo habitan

-Araba ha dicho no a este expolio.

Y porque todav铆a hay tiempo. Todav铆a tenemos tiempo para seguirla buena estela鈥 y ser coherentes con el hecho de que 鈥渓a Tierra es un pr茅stamo de nuestros hijos e hijas鈥