Comunicado de la Iniciativa Anarquista en Ljubljana de Eslovenia para la marcha contra la guerra

Esta es la convocatoria de la Iniciativa Anarquista en Ljubljana (APL-FAO) para la marcha contra la guerra, que tuvo lugar el 1 de marzo en la capital eslovena. La traducci贸n es con la ayuda del grupo Anarcho-Resistance.

El capitalismo est谩 impulsado por la l贸gica interna de constante expansi贸n y acumulaci贸n interminable de capital. Esto lo empuja de una crisis destructiva a la siguiente. En la 煤ltima d茅cada, la crisis ha tenido distintos nombres: “econ贸mica”, “migrante”, Covid-19, pero la respuesta de las autoridades a estas crisis es muy similar: fortalecimiento del aparato represivo y de control, militarizaci贸n, deshumanizaci贸n, incitaci贸n al odio. , persecuci贸n de la resistencia p煤blica y destrucci贸n de vidas humanas. Los propios gobernantes son conscientes de que no pueden garantizar la salud o la seguridad de las personas, y mucho menos la prosperidad en el sistema existente. Por eso recurren cada vez m谩s a la violencia pura y otros m茅todos autoritarios para conservar el poder.

De todas las crisis, la guerra es la que m谩s deshumaniza la vida y la somete a la muerte y al sufrimiento. En una situaci贸n cada vez m谩s tensa de competencia capitalista, est谩n estallando nuevas guerras en las afueras de los poderosos centros econ贸micos y en partes del mundo ricas en recursos. Despu茅s de Yugoslavia, Afganist谩n, Irak, Siria, Palestina y muchas otras partes del mundo, estall贸 la guerra en Ucrania.

La guerra en Ucrania no es entre la gente, sino entre las grandes estructuras de dominaci贸n capitalista. Pero solo la gente muere en 茅l. Las armas, la industria militar y las alianzas militares son el problema, no la soluci贸n. Por eso rechazamos todas las formas del aparato militar. Nuestra solidaridad no puede ser con los estados, sus ej茅rcitos y sus banderas, que ahora est谩n probando sus armas en Ucrania, ni con los ganadores del complejo militar-industrial, que ya se frotan las manos por nuevos acuerdos impresionantes. Nuestra solidaridad ilimitada es con todas las personas que sufren en ambos lados de la l铆nea del frente. Nos solidarizamos con todos aquellos que alzan la voz contra la guerra y con aquellos que no ponen su propio cuerpo a disposici贸n de la maquinaria militar y que son ellos mismos objeto de represi贸n precisamente por su resistencia. Y ellos, como nosotros, no quer铆an guerra, no la buscaban, sino que se hicieron sus cautivos. Todos sentimos su dolor, que pronto podremos experimentar de una manera muy personal.

La guerra se libra no solo con bombas y tanques y no solo en territorio ucraniano. Gran parte se lleva a cabo en sociedades aparentemente alejadas de forma segura de los teatros de guerra. Esto toma la forma de producci贸n y tr谩fico de armas, la promoci贸n del nacionalismo, la propaganda, la represi贸n, la propagaci贸n del odio, el racismo y el trato selectivo de las v铆ctimas de la guerra. Rechazar la guerra significa rechazar todas las formas en que tiene lugar.

En condiciones de guerra, es importante crear un espacio de resistencia impotente contra todo lo que lo permite y lo mantiene. Esto significa, sobre todo, un intercambio autogestionado de informaci贸n, puntos de vista y organizaci贸n para ofrecer solidaridad pr谩ctica a todos aquellos que la necesitan en esta dif铆cil situaci贸n.

隆Contra el imperialismo y cualquier nacionalismo!

隆Solidaridad de clase con los pueblos de Ucrania, Bielorrusia y Rusia!

隆Abramos nuestras fronteras a todos!

Liubliana, 1 de marzo de 2022

Iniciativa Anarquista, Ljubljana (APL-FAO)

https://www.anarchy.bg/