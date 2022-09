–

Este miércoles comienza el sexto tramo de la Megacausa ESMA. El único imputado es Mario Alfredo ‘Churrasco’ Sandoval, extraditado desde Francia en 2019 por el secuestro y la desaparición de Hernán Abriata, ocurrido el 30 de octubre de 1976. Las voces de Mónica Dittmar y Carlos Loza, esposa y compañero de cautiverio de Hernán. Si bien el TOF 5 de la CABA, a cargo de la causa, no permitió que se televisen los testimonios, La Retaguardia transmitirá el inicio del juicio y la etapa de alegatos. El SiPreBA denunció la situación.

Redacción: Diego Adur. Edición: Fernando Tebele. Foto de portada: Sandoval cuando llegó extraditado desde Francia (Reuters).

Hernán Abriata era militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y estudiaba Arquitectura en la UBA. El 30 de octubre de 1976, a la madrugada, lo secuestraron del domicilio en el que vivía junto a su esposa, Mónica Dittmar. Se supo que estuvo en una quinta de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires y luego fue llevado a la ESMA, donde permaneció detenido en el sector de Capuchita hasta los primeros días de enero del 77. Abriata permanece desaparecido.

La historia de amor y compromiso de Mónica y Hernán es conmovedora, aun ante tanto horror atravesado. Dittmar, repasó los largos años de impunidad que arrastró Sandoval, y aseguró a La Retaguardia que su rol como testigo será confirmar la participación del genocida en el secuestro de Abriata: “Tantos años esperando el juicio. Primero fue esta extradición tan larga de casi 8 años. Desde 2012 comenzamos este constante derrotero por cada organismo de Derechos Humanos, embajada y cancillería. Pasó por una cantidad de procesos innumerables. Todos estos años fue alargar la tortura. Sigue siendo una tortura la desaparición forzada, esa sensación de que no termina y sigue estando presente. Y sin justicia, eso es lo doloroso. La mamá de Hernán tiene 95 años. Ha ido desmejorándose, sus recuerdos van y vienen. Y siempre su pregunta, qué hicieron con Hernán. La hermana de Hernán, Juliana, va a atestiguar. Mi hermana Claudia y yo también. Vamos a dar cuenta de que Sandoval estuvo en nuestra casa, se presentó y era él. Queremos verlo en la sala, en Comodoro Py. Estamos esperanzados en que se va a hacer justicia. Necesitamos esta reparación como para poder abrazarnos con tantos compañeros”.

Durante el operativo, primero en la casa familiar de Abriata y luego en el domicilio de donde secuestraron a Hernán, Mario Alfredo Sandoval se identificó como inspector de Coordinación Federal, mostrando su carnet. Churrasco, como se lo conocía, era policía de la Superintendencia de Seguridad Federal y formaba parte del grupo de tareas de la ESMA. Gracias a ese desliz de impunidad del genocida, la familia Abriata ha podido realizar las denuncias pertinentes contra él para llevarlo a juicio. Desde marzo de 2012, familiares, compañeros y compañeras de Hernán comenzaron el periplo para lograr la extradición de Sandoval, que recién se consiguió en diciembre de 2019.

Carlos Loza, del Encuentro Cachito Fukman, es sobreviviente de la ESMA y compartió cautiverio con Hernán en Capuchita. Fue Abriata quien en ese lugar de terror y miedo le dio esperanza a él y a sus compañeros cuando le aseguró que ellos iban a ser liberados porque sus capuchas eran blancas y llevaban la inscripción ‘Posible Franco’. Loza nunca olvidó ese gesto de calidez. Hoy, a horas del juicio contra el genocida Sandoval, el sobreviviente lamentó las prohibiciones que anunció el TOF 5 para este juicio: “Las expectativas que tenemos sobre el juicio a Sandoval dejan mucho que desear. Después de 46 años y más de 8 años del pedido de extradición, vamos con todas las ganas de que salga una condena a Sandoval por haber participado del hecho en el que secuestraron a Hernán Abriata. El inicio del juicio, lamentablemente, no consagra la posibilidad de que las testimoniales sean también televisadas. Nos deja mucho que desear. Lo de oral y público quedó en ayunas. Nosotros venimos hace 46 años tramitando esto. La familia, por un lado, y nosotros, que fuimos compañeros de cautiverio de Hernán. También estaban Claudio Adur, Bibiana Martini, y Jorge Mendé. Ninguno de los 4 fueron liberados y permanecen desaparecidos”. Loza espera justicia: que se condene a Sandoval y que pueda escucharlo Bety, la mamá de Hernán: “Esto me genera un desgaste personal. Esperamos que se haga justicia. Que Sandoval sea condenado. Esto es un delito continuo, aun se sigue cometiendo. Hasta que él no diga dónde está el cuerpo de Hernán -que es por el único caso que lo elevan a juicio- no va a caducar la causa. Estamos esperanzados en que también se cumplan las expectativas de Bety, la mamá de Hernán, que con 95 años está esperando la condena de este represor”, culminó.

🔵El Tribunal Oral 5 le negó a @LaRetaguardia el acceso a la sala de audiencias para la transmisión en vivo del juicio ESMA VI que inicia este miércoles 14/9.

📣Repudiamos este obstáculo al derecho a la información de la sociedad y a la libertad de expresión.⬇️ pic.twitter.com/ofx1jat4Hp — SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) September 13, 2022

Se presume que Sandoval participó de cientos de operativos similares al secuestro y desaparición de Abriata. Una vez restablecida la democracia, el genocida huyó a Francia, donde logró esconderse e incluso hacer carrera como docente de la Universidad de La Sorbonne y como asesor del expresidente Nicolás Sarkozy. Si bien el genocida está acusado de por lo menos 600 crímenes de lesa humanidad, la extradición se otorgó solo por el caso de Hernán Abriata. El juicio, que fue pospuesto dos veces en lo que va del año, finalmente tiene comienzo este miércoles a partir de las 9:30 horas, en la sala SUM de los tribunales de Comodoro Py. En la audiencia inaugural se leerán los cargos contra Sandoval y se le realizará la declaración indagatoria. Seguramente habrá planteos preliminares de las partes.

El TOF 5 de CABA, está integrado por el juez Daniel Obligado, la jueza Adriana Palliotti y el juez Fernando Canero. Representando a la Fiscalía estará Leonardo Fillippini y la auxiliar fiscal Marcela Obetko. Entre las personas citadas como testigos, además de Carlos y Mónica, estarán Claudia Dittmar y Juliana Abriata. Además, se escuchará la grabación de los testimonios de la mamá de Hernán, la madre de Plaza de Mayo Bety Cantarini de Abriata.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/09/esma-vi-comienza-el-juicio-contra-churrasco-sandoval.html