De parte de CGT Cantabria March 24, 2021 57 puntos de vista

Tras el ERE hace unos meses Digitex/comdata anuncia modificaci贸n sustancial que afectar谩 a 80 personas de los centros de trabajo de Cantabria, Madrid, Aranda de Duero y Viladecans. No nos extra帽a que ahora quieran quitarse a los que no se presentaron voluntarios, es decir, como no lo hicieron por las buenas les quieren hacer abandonar la empresa por las malas.

