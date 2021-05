–

Difundimos el comunicado del Espacio de Trabajadorxs de Zona Norte.

Ante el Agravamiento de la Situación Sanitaria y Económica.

DEFENDAMOS LA SALUD, LA VIDA Y LOS INTERESES VITALES COMO TRABAJADORXS.

Una verdadera catástrofe se está produciendo diariamente durante esta segunda ola de Covid que azota al país, a la región y al mundo entero. Miles de contagios y cientos de muertes evitables, que no debemos naturalizar.

Semejante catástrofe requiere de medidas excepcionales y urgentes para cuidar la salud y la vida, al mismo tiempo que asistencia para las personas que perdieron sus trabajos y el sustento de sus familias. No hay posibilidad de cuidar la salud si el precio es el hambre o las necesidades extremas.

La inmensa mayoría de nuestra clase ha tenido que someterse al riesgo de contagio desde el principio de la pandemia, empezando por lxs trabajadorxs de la salud y por las demás actividades imprescindibles para el funcionamiento de la economía y la sociedad.

Las clases dominantes fueron imponiendo sus intereses, alentando, promoviendo y obligando a retornar a los trabajos, a producir como “escenciales” las ganancias de las que se apropia esa minoría social beneficiaria del trabajo social en tiempos normales, y también en las pandemias.

Los gobiernos y los medios se encargaron de correr la discusión sobre quiénes son imprescindibles para enfrentar la situación sanitaria y quiénes no, con la excusa de “cuidar la economía”. Tampoco se dice dónde están los fondos que hacen falta para que se pueda bajar la circulación sin que nadie pierda su trabajo ni su salario, y que se pueda dar ayuda social a quienes lo necesitan: las ganancias de las patronales.

Llama la atención que todas las industrias y empresas de servicios, aunque no sean escenciales, consigan autorización del gobierno para abrir las plantas, obligando a trabajar de manera presencial. Es lo que denuncian trabajadorxs de Alba, del neumático, automotrices, químicos, algodoneros, del perfume, incluso frigoríficos, que si bien producen alimentos, una gran parte es para exportación. También se les permite realizar despidos masivos como en Arrebeef con un grupo de trabajadorxs, por reclamar un aumento de salarios.

Distintos sectores de trabajadorxs de la salud, de la educación, de la industria y los servicios, venimos reclamando la vacunación para toda la población, exigiendo la incautación de las que se producen en nuestro país, para que sean envasadas y aplicadas masivamente según la necesidad social y no que dependan de las ganancias de las empresas que, en el mundo entero, especulan con este bien necesario y escaso.

También es urgente que se otorgue un ingreso universal para quienes están sin trabajo, inyectar fondos para atender las crecientes necesidades sociales, elevar los salarios por encima de la canasta básica, defender los convenios, hacer efectiva la prohibición de despidos y así cada derecho que las patronales pretenden arrebatarnos.

Exigimos que los fondos destinados a pagar una deuda externa fraudulenta e ilegítima, que el pueblo no contrajo, se destinen a satisfacer las crecientes necesidades de los sectores más castigados por este cuadro de situación.

Denunciamos el papel cómplice de las cúpulas de los sindicatos (con las patronales y los gobiernos) que nada hacen para defender el salario, los derechos, la salud, la vida, la vivienda o los demás derechos que nos merecemos gozar.

Por eso, alentando todas las formas de lucha, la organización democrática con asambleas y plenarios, el impulso de comités de seguridad e higiene, la mayor unidad de acción como clase trabajadora, la coordinación de fuerzas e iniciativas de lucha, con independencia de las patronales y sus representantes, debemos hacernos oír con nuestras demandas.

Repudiamos la persecución judicial que se lleva adelante contra trabajadorxs de Arrebeef o contra la secretaria general de SUTEBA Tigre; o los intentos de desafuero a delegados en el Subte, en Austral y otras empresas; y exigimos la libertad de Sebastián Romero, preso por luchar.

La importante reunión de este lunes 24 de Mayo, en la que participaron dirigentes, delegadxs y trabajadorxs de Linde, Frigorífico Rioplatense, Hospital Larcade, Línea 60, Just, Bedtime, SUTEBA Tigre, Cicop Tigre, Cicop Cordero de San Fernando, Fate, Coca Cola, Algodonera Avellaneda, INTI, de la carne de Gualeguay, de Arrebeef, de Página 12, de la Dirección General de Escuelas, FAR, FOL, El Roble, un compañero abogado y otras organizaciones, resolvió difundir este llamado a las organizaciones obreras y populares, invitando a participar de las próximas convocatorias, que se mantendrán regularmente, por que sabemos que esto no cambiará sin la lucha organizada.

Las restricciones de este tiempo de pandemia no impedirán que sigamos visibilizando los reclamos y las luchas. Con ese propósito, se organizarán nuevas transmisiones en vivo, boletines informativos y otras iniciativas.

Seguimos construyendo unidad, organización y conciencia de clase.

Espacio de Trabajadorxs de Zona Norte. 26 de Mayo de 2021.