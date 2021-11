–

De parte de CNT November 14, 2021

Extra铆do del cnt n潞 428.

芦El Estado es una condici贸n, una relaci贸n entre seres humanos, un modo de conducta humana; lo destruimos cuando establecemos otras relaciones, cuando nos comportamos de forma diferente禄 Gustav Landauer

No todas las corrientes del mundo libertario defienden una propuesta que tiene, aun con todo, un eco evidente en ese mundo. Me refiero a aquella que entiende que una de las prioridades mayores del presente debe consistir en trabajar activamente en la construcci贸n, desde ya, de una sociedad alternativa en la que se reflejen los principios 鈥攁utogesti贸n, democracia y acci贸n directas, apoyo mutuo鈥 que tienen que guiar por fuerza nuestra acci贸n. Cierto es que esa perspectiva ha suscitado cr铆ticas que unas veces han subrayado el riesgo de que las iniciativas correspondientes sean absorbidas por el sistema y otras han llamado la atenci贸n sobre el horizonte de que rebajen la atenci贸n que merece una tarea mayor como es la de acabar de forma definitiva con el orden existente.

Creo yo, sin embargo, que la propuesta de una sociedad alternativa construida desde el presente ha gozado de un respaldo franco tanto en el mundo anarquista como, y acaso m谩s a煤n, en el anarcosindicalista. Muchas veces he pensado que cuando un siglo atr谩s se postulaba lo que se dio en llamar propaganda por el hecho al cabo, y al menos en ocasiones, lo que se nos estaba diciendo era que bien estaba, s铆, desarrollar huelgas, publicar revistas y libros, o convocar manifestaciones y concentraciones, pero que al cabo lo m谩s interesante que pod铆amos hacer era trasladar materialmente a la realidad econ贸mica y social lo que ten铆amos dentro de la cabeza. O lo que es lo mismo: demostrar que era posible perfilar un mundo nuevo que certificase que hab铆a horizontes diferentes de los que promueve la miseria del capital.

Tenemos que salir con urgencia del capitalismo y al respecto lo que est谩 a nuestro alcance es abrir espacios aut贸nomos autogestionados, desmercantilizados y, ojal谩, despatriarcalizados.

Esa idea matriz guio a buena parte del anarquismo espa帽ol durante la primera mitad de la d茅cada de 1930, en la forma ante todo de la tupida red de instancias 鈥攜 entre ellas ateneos, escuelas y granjas鈥 que la CNT fue perfilando antes de que cobrase cuerpo el experimento colectivizador de 1936. Por detr谩s se hallaban en algunos casos las teorizaciones, cierto que a menudo oscuras, de Gustav Landauer, un anarquista alem谩n asesinado en 1919. Para Landauer se trataba de provocar la desaparici贸n del Estado de la mano de la creaci贸n de una sociedad alternativa urdida desde abajo. 芦El Estado es una condici贸n, una relaci贸n entre seres humanos, un modo de conducta humana; lo destruimos cuando establecemos otras relaciones, cuando nos comportamos de forma diferente禄, escribi贸 Landauer. Aunque al respecto no hab铆a un acuerdo un谩nime, con frecuencia se entend铆a, por a帽adidura, que los sindicatos deb铆an ser el cimiento mayor de esa sociedad alternativa.

La idea de Landauer ha tenido muchas r茅plicas en el mundo libertario. As铆, para Colin Ward 芦una sociedad anarquista (鈥) se presenta como una semilla bajo la nieve, enterrada bajo el peso del Estado y de su burocracia, el capitalismo y su derroche, los privilegios y sus injusticias, el nacionalismo y sus lealtades suicidas, las diferencias religiosas y su separatismo supersticioso禄. Paul Goodman afirm贸 en su momento que una sociedad liberada 芦no puede resultar de la sustituci贸n del viejo orden por uno nuevo. Significa, en cambio, la extensi贸n del 谩mbito de la acci贸n libre hasta que constituya la mayor parte de nuestra vida en sociedad禄. Para Dardot y Laval, en fin, hay que liberar lo com煤n de la tutela del Estado, toda vez que 芦la pretendida realizaci贸n de lo com煤n bajo la forma de la propiedad del Estado no puede ser sino la destrucci贸n de aqu茅l por este禄.

Ilustraci贸n de Raulowsky

Me interesa, y mucho, subrayar algo que creo que est谩 por detr谩s de la propuesta que me ocupa. La construcci贸n de una sociedad alternativa tiene por fuerza que convocar a la gente com煤n. Ning煤n proyecto emancipador puede asentarse en exclusiva en las pr谩cticas, de circuito a menudo cerrado, de activistas hiperconscientes de movimientos sociales cr铆ticos. En este terreno, como en todos, las vanguardias directoras est谩n de m谩s. Parece que eso lo entendi贸 a la perfecci贸n la militancia de la CNT casi un siglo atr谩s. Y si, en este terreno, a alguien le preocupa el eventual freno que la gente com煤n puede imprimir a esas pr谩cticas, me limitar茅 a se帽alar que son muchos los procesos revolucionarios en los que las vanguardias se han visto superadas por el pueblo llano. Aunque el ejemplo tiene un alcance limitado, no est谩 de m谩s que recuerde que, en el inicio de los confinamientos en marzo de 2020, muchos de los grupos de apoyo mutuo que proliferaron por doquier los estimularon, de nuevo, gentes de a pie que reaccionaban de forma espont谩neamente solidaria ante los problemas.

Muchas veces he se帽alado en los 煤ltimos tiempos que la construcci贸n de espacios aut贸nomos est谩 hoy a nuestro alcance. Perm铆taseme que aclare lo que acaso oculta la formulaci贸n verbal de la que he echado mano y que recuerde que esos espacios no configuran en s铆 mismos, y a mi entender, el proyecto maestro de transformaci贸n social. Me limito a se帽alar que aportan un horizonte hacedero que puede ser decisivo, con todo, en t茅rminos de un proceso de acumulaci贸n de fuerzas cada vez m谩s necesario. Ese proceso, por l贸gica, y a tono con lo que ya he se帽alado, tiene que romper las fronteras del mundo identitariamente anarquista para atraer a gentes que, anarquistas o no, despliegan de forma vivencial pr谩cticas de autogesti贸n y apoyo mutuo. Pena es, sin embargo, y por decirlo todo, que el mundo sindical, que configura hoy la columna vertebral de nuestro mundo anarquista/libertario, permanezca gen茅ricamente al margen 鈥攈ay, claro, sus excepciones鈥 de iniciativas como las que defiendo ahora. Pareciera como si el trabajo asalariado y el empleo absorbiesen de tal manera sus energ铆as que la construcci贸n de una sociedad alternativa quedase infelizmente en un segundo plano.

Tengo la impresi贸n, por otra parte, de que una cuesti贸n decisiva, la relativa a los l铆mites medioambientales y de recursos del planeta, otorga relieve adicional al proyecto de una sociedad alternativa. Con frecuencia he se帽alado que el riesgo de un colapso general del sistema suscita a la postre, en el mundo anarquista/libertario, dos reacciones diferentes. La primera, crudamente realista, nos dice que no queda m谩s remedio que aguardar la llegada de ese colapso, que a la postre facilitar谩 que muchas gentes se percaten de sus obligaciones. He subrayado muchas veces que esta primera reacci贸n tiene un car谩cter desmovilizador y medio ignora, por a帽adidura, que el colapso, por definici贸n, se traducir谩 en una multiplicaci贸n espectacular de los problemas y en una reducci贸n paralela de nuestra capacidad de afrontarlos.

Seis verbos deben configurar los cimientos en lo que se refiere a la contestaci贸n de las agresiones medioambientales: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y descomplejizar.

La segunda respuesta es, con toda evidencia, la que me interesa. Nos dice en esencia que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que al respecto lo que est谩 a nuestro alcance 鈥攔epito esta cl谩usula鈥 es abrir espacios aut贸nomos autogestionados, desmercantilizados y, ojal谩, despatriarcalizados. Mientras la autogesti贸n debe acarrear el despliegue de formas de democracia directa, en abierto cuestionamiento del orden de la propiedad capitalista, lo de la desmercantilizaci贸n supone un rechazo frontal de la l贸gica del beneficio privado, y de la usura, propia del sistema imperante. Malo ser铆a, en fin, que esos espacios, que existen ya 鈥攑ienso en lo que significan incipientemente muchos grupos de consumo, algunas ecoaldeas, las cooperativas integrales o el emergente movimiento de trabajadores que se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra鈥 y que han progresado en efecto en el camino de la autogesti贸n y la desmercantilizaci贸n, mantuviesen indemnes, sin embargo, las reglas del juego de la sociedad patriarcal y ratificasen al efecto la marginaci贸n material y simb贸lica que, en todos los 谩mbitos, padecen tantas mujeres. Aclarar茅 que no estoy pensando s贸lo en iniciativas que se hacen valer en el mundo rural: otorgo el mismo relieve a las llamadas a cobrar cuerpo en el urbano.

Los espacios que invoco y defiendo ser铆an asiento principal de despliegue de lo que se empieza a llamar movimientos por la transici贸n ecosocial. Entre sus cometidos mayores se contar谩, naturalmente, propiciar que se plasmen en la realidad seis verbos que deben configurar cimientos fundamentales en lo que se refiere a la contestaci贸n de las agresiones medioambientales que el sistema protagoniza. Me refiero a los verbos decrecer, desurbanizar, destecnologizar, el ya mentado despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar.

Antes de que nadie me lo recuerde, obligado estoy a subrayar que los espacios aut贸nomos de los que hablo deben reunir dos requisitos adicionales. El primero lo aporta un franco designio de federarse 鈥攐, mejor, de confederarse鈥, de tal suerte que huyan con 茅xito de toda tentaci贸n escapista. El segundo, muy relacionado con el anterior, reclama que acrecienten su dimensi贸n de confrontaci贸n con el capital y con el Estado. Cierto es, en suma, que tal y como se desarrollan los hechos, hay divergencias notables en lo que respecta a la determinaci贸n de cu谩l ha de ser el cometido mayor de los espacios que defiendo. Si hay quien responde que estribar谩 en esquivar el colapso que en buena medida justifica su creaci贸n, hay quien los concibe m谩s bien como escuelas en virtud de las cuales nos prepararemos para encarar los muchos problemas que acosar谩n a la sociedad poscolapsista.