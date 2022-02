España. Actualización de la situación jurídica del compañero Gabriel Pombo Da Silva

Con este comunicado queremos informar sobre la situaci贸n jur铆dica actual que sigue impidiendo la liberaci贸n de nuestro compa帽ero anarquista, pese a que hayan pasado 2 a帽os desde su arresto (recordamos ilegal). Se hace evidente la voluntad de lxs verdugxs con toga de seguir secuestrando a Gabriel. Con cualquier medio que sus poderes (casi) ilimitados les permiten, abusan demostrando su voluntad de seguir convirtiendo el tiempo en arma.

La tristeza del mensaje jur铆dico (que usamos de manera sint茅tica y fr铆a) se convierte en fuerza sabiendo que nuestro compa帽ero se encuentra muy bien de salud y de 谩nimo, pese a esta situaci贸n, y pese a los tratos discriminatorios que est谩 sufriendo desde hace meses tras haber rechazado la 鈥渧acuna鈥 anti-Covid (no le permiten tener vis-a-vis y puede recibir visitas exclusivamente por locutorio). Como siempre est谩 invirtiendo su tiempo (en sus manos como en la nuestras tambi茅n el tiempo se puede convertir en arma) leyendo libros, recibiendo y escribiendo cartas, dedic谩ndose a traducciones y a ejercicios f铆sicos y a proyectos de libertad que esperamos puedan materializarse cuanto antes. -Ha sido anulada retroactivamente la intervenci贸n de las comunicaciones (antes del verano pasado la Audiencia Provincial, con sentencia firme, estableci贸 la 鈥渘o peligrosidad del interno鈥). En respuesta la c谩rcel se veng贸 denegando el segundo permiso por 鈥減ertenencia a bandas armadas鈥 (el recurso ha sido desestimado con la excusa de la 鈥渓ejan铆a de la fecha de cumplimiento鈥 -noviembre del 2030-, sin entrar en el asunto de la injustificada y falsa acusaci贸n de 鈥渂andas armadas鈥濃 隆f铆jense en el plural!. Hasta que no se modifique esa fecha de cumplimiento no es posible pedir otro permiso.- La respuesta del tribunal supremo relativa a la posibilidad de refundici贸n a 20 a帽os hubiera tenido que llegar el oto帽o pasado, pero la procuradora responsable de la tramitaci贸n del recurso no lo tramit贸, haci茅ndonos perder 6 meses (cloacas jur铆dicas de estado parte 1). El mismo tribunal volvi贸 a admitir el recurso y hay que volver a computar otros 5 o 6 meses m铆nimo de espera.

鈥 Durante todos estos meses la jueza Alc谩zar Navarro del Juzgado numero 2 de Girona nunca contest贸 a la petici贸n relativa al C贸digo Penal que se aplica a Gabriel pese a la evidencia de que se le est茅 aplicando el del 1973 (de otro modo no le hubieran aplicado redenciones). A final de septiembre la jueza Navarro pas贸 su trabajo a la jueza Fontana Rodr铆guez De Acu帽a que, demostrando seguir la misma linea de su colega (dilatar los tiempos sabiendo que tenemos la raz贸n), nos oblig贸 a presentar queja al Consejo General del Poder Judicial que, finalmente, acogi贸 la misma e indujo el tribunal de Girona a contestarnos. La susodicha jueza ha negado la acusaci贸n de 鈥渄ilaci贸n indebida鈥 y 鈥渁buso judicial鈥 dado que 鈥渟e trata de un tribunal con mucho trabajo鈥 y que 鈥渁l se帽or Pombo no le se ha supuesto ning煤n da帽o鈥. Esta respuesta nos legitim贸 a recurrir al Tribunal Supremo ganando uno de nuestros objetivos: quitar de una vez el poder de decisi贸n al Juzgado numero 2 de Girona. Hay que esperar 4/6 meses para que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente con respecto al c贸digo penal que se aplica a Gabriel.

鈥 Seguimos a la espera de que reconozcan a nuestro compa帽ero todas las redenciones que faltan para luego darle la libertad por cumplimiento. Esperando el d铆a en que por fin se pueda leer negro sobre blanco que el c贸digo penal aplicado es el de 1973, nos hemos adelantado pidiendo al Juez de Vigilancia Penitenciaria de Le贸n parte de la respectiva documentaci贸n鈥 en respuesta lleg贸 la documentaci贸n 鈥渆quivocada鈥 relativa a las redenciones que ya fueron reconocidas el a帽o pasado. Ese 鈥渆rror de despacho鈥 (cloacas jur铆dicas de estado parte 2) nos est谩 haciendo perder m谩s tiempo todav铆a.

鈥 El tribunal europeo de Derechos Humanos ha desestimado nuestra petici贸n de reconocimiento de la violaci贸n de los mismos (ning煤n asombro).

鈥 Deber铆an llegar en breve novedades por parte del tribunal de Derechos Europeos al cual ya hemos recurrido para denunciar la ilegitimidad de la OEDE (Orden Europea de Detenci贸n y Entrega) emitida en el 2019 (ilegalidad por violaci贸n del principio de especialidad, uno de los pilares del derecho europeo a ra铆z del cual Gabriel no hubiera podido ser detenido).

Gabriel manda un fuerte abrazo cargado de coherencia y determinaci贸n a todxs lxs luchadorxs dignxs del mundo.

隆Compa帽ero no estas solo!

隆Gabriel libertad!

隆Todxs libres!

隆Viva la Anarqu铆a!

Para escribir a Gabriel:

C.P. de Mansilla de las Mulas

Paraje Villahierro, s/n

24210 Mansilla de las Mulas

Le贸n, Espa帽a.