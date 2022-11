–

November 4, 2022

Actualizaci贸n sobre nuestro compa帽ero anarquista Gabriel Pombo Da Silva En t茅rminos concretos, la situaci贸n de nuestro compa帽ero no ha cambiado mucho. He aqu铆 un resumen de las pocas novedades desde el 煤ltimo comunicado aparecido en Internet el pasado mes de abril.

Hasta ahora siempre hemos dicho que jur铆dicamente uno de los problemas a resolver tiene que ver con una confusi贸n deliberada en la aplicaci贸n de un C贸digo Penal concreto. El de 1973 (que corresponde a una condena de 30 a帽os con la aplicaci贸n de las distintas redenciones acumuladas en estas d茅cadas), vigente al momento de la condena por los hechos del a帽o 1990. O el c贸digo de 1995 (que corresponde a una condena de 20 a帽os sin la aplicaci贸n de las citadas redenciones), evidentemente m谩s favorable en t茅rminos de c谩lculo.

Recordamos que, te贸ricamente, siempre deben aplicar el C.P. m谩s favorable, pero sabemos que el 芦siempre禄 var铆a seg煤n qui茅n seas鈥 Gabriel sigue siendo quien es y su determinaci贸n, constancia y claridad ciertamente no juegan a su favor en relaci贸n al tiempo. En todo caso, C.P. del 1973 o del 1995, ya debieron dejarlo en libertad porque lleva muchos a帽os de m谩s detenido.

Con una lentitud de tiempos b铆blicos, el 5 de julio lleg贸 la buena noticia: su sentencia puede ser recalculada a 20 a帽os (deber铆an devolverle muchos a帽os de vida). Como siempre, las cosas no son f谩ciles, ya los tiempos de la justicia estatal son fisiol贸gicamente largos y hay que sumar los tiempos de la venganza pol铆tica. Dicho, hecho: esta buena noticia en realidad corresponde al pronunciamiento del Fiscal pero la 煤ltima palabra corresponde al juez que s贸lo tiene que confirmar lo dicho por su colega y luego presentar el nuevo c贸mputo a los dem谩s tribunales competentes. No es dif铆cil imaginar c贸mo este juez se est谩 tomando todo el tiempo que puede (no tiene un plazo formal) y que no ha comunicado nada hasta el momento. No es de extra帽ar: 隆si hubieran querido aplicar su propia ley Gabriel ya estar铆a libre!

驴C贸mo sorprendernos tambi茅n de que el pasado 6 de julio, al d铆a siguiente de esta buena noticia, el procedimiento italiano 芦Scripta Manent禄 (os invitamos a leer m谩s informaci贸n 鈥渙nline鈥) acabara con sentencias desorbitadas contra varios Compa帽eros? Gabriel Pombo Da Silva: 隆2 a帽os por instigaci贸n al delito! Se trata de una sentencia definitiva sin posibilidad de recurso y que, de momento, a煤n no ha llegado al Estado espa帽ol en forma de OEDE (Orden Europea de Detenci贸n y Entrega)鈥uya emisi贸n en Italia es discrecional (un libre albedr铆o completamente legal para sentencias de 1 a 4 a帽os). Ergo: otro limbo legal m谩s.

A pesar de este cuadro represivo, Gabriel est谩 bien y sigue manteni茅ndose en forma f铆sica y mentalmente, siempre desde el lado de quien lucha con dignidad sin venderse al enemigo.

Pueden pasar meses o incluso a帽os antes de que volvamos a ver a nuestro compa帽ero en libertad; Es importante seguir mostrando nuestra solidaridad con hechos.

隆Libertad para Gabriel Pombo Da Silva!

隆Libertad para todos!