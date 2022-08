–

De parte de ANRed August 1, 2022 52 puntos de vista

El pasado 26 de julio La Moncloa aprob贸 la iniciativa para que, a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, los viajes en tren de corta y media distancia sean gratuitos, financiados por el Estado. La medida, que apunta a frenar el impacto inflacionario y reducir el consumo energ茅tico, se financiar谩 con un nuevo impuesto extraordinario a los bancos y las empresas energ茅ticas. Semanas antes, Alemania hab铆a implementado una baja en el precio del transporte p煤blico con objetivos similares, vinculados a reducir la emisi贸n de gases por cuestiones ambientales y la dependencia del insumo ruso. Por ANRed.

La nueva medida propuesta por el Gobierno incluye los trayectos en cercan铆as y trenes de media distancia. Es decir, a partir de septiembre y hasta finales de diciembre los pasajes para viajar en este tipo de trenes ser谩n totalmente gratuitos. Por su parte, los viajes en trenes de larga distancia o alta velocidad, como AVE y Alvia, no est谩n incluidos en el plan. Tampoco lo estar谩n las rutas en Avlo, la opci贸n lowcost de AVE, ni los Avant de media y alta velocidad. Estos 煤ltimos tendr谩n una rebaja del 50% sobre el precio original.

Estar谩n cubiertos por esta medida los bonos 10 regionales, las tarjetas 10 sencillas, las tarjetas 10 libres, los abonos mensuales regionales, las tarjetas mensuales 40 sencillas y las tarjetas mensuales 40 libres. Los pasajes simples solo de ida o de ida y vuelta no est谩n incluidos en la promoci贸n. Al igual que la tarjeta plus 10, la tarjeta plus 10-45 y la tarjeta plus 10 estudiantes.

La medida se financiar谩 con un nuevo impuesto extraordinario a los bancos y las empresas energ茅ticas, que se han beneficiado enormemente de la subida de tipos de inter茅s y los precios de la energ铆a.

Entre los sectores que se opusieron se encuentran las patronales de empresas de autob煤s, que se quejaron por sentir perjudicado al sector y reclamaron medidas de apoyo. El reclamo son贸 en regiones que no tienen como principal medio el tren y s铆 mantienen un uso importante del transporte en carreteras, como sucede en la regi贸n de Arag贸n y su capital Zaragoza. All铆, nucleados en la Asociaci贸n Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Arag贸n (Aetiva) se sumaron a una campa帽a contra la gratuidad del tren, donde lanzaron cr铆ticas contra en Renfe, la empresa estatal espa帽ola dependiente del Ministerio de Transporte encargada del transporte ferroviario.

Adem谩s del enfoque socioecon贸mico con el que apuntan a reducir la inflaci贸n, tambi茅n tiene como objetivo la reducci贸n del consumo de energ铆a. En este contexto se tomaron otras medidas, como la de fijar un tope de 27 grados en el uso de aires acondicionado en transportes p煤blicos y empresas.

La medida precedente en Alemania

En una medida similar, hace un mes Alemania introdujo un abono de transporte mensual de 9 euros para ayudar a los ciudadanos que se enfrentan a la crisis del costo de vida, por el incremento de la inflaci贸n, pero tambi茅n y principalmente, como parte de la lucha contra el cambio clim谩tico y el consumo de combustibles f贸siles. All铆 afirman que m谩s de 20 millones de personas ya compraron el abono. Ahora el gobierno est谩 pensando en introducir un 芦pasaje clim谩tico禄, que introducir铆a medidas tarifarias permanentes para hacer m谩s atractivo el transporte p煤blico local.

芦Queremos que los ciudadanos conozcan las posibilidades que ofrece el transporte p煤blico, que lo utilicen y que lo integren permanentemente en su movilidad cotidiana. Con este billete, estamos fomentando este objetivo禄, hab铆a declarado el ministro federal de Asuntos Digitales y Transporte de Alemania, Volker Wissing, tras el anuncio.

Las medidas se dan en un marco de una inminente crisis energ茅tica fomentada por la guerra entre Rusia y Ucrania y la dependencia que Europa tiene del gas ruso para garantizar los actuales niveles de consumo.