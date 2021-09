–

Por Mar铆a del Carmen Taborc铆a | 24/02/2021

Carlo Cafiero (1846-1892) fue un anarquista italiano, amigo 铆ntimo de Mija铆l Bakunin y Errico Malatesta durante la segunda mitad del siglo XIX.

Naci贸 en el seno de una familia rica, muy religiosa y aristocr谩tica, muchos miembros de su familia ocuparon cargos p煤blicos, sin embargo, 茅l era considerado la 芦oveja negra禄.

En 1864 se licenci贸 en Derecho y pronto emprendi贸 la carrera diplom谩tica. A principios de 1870 vivi贸 en Par铆s como anfitri贸n del pintor Giuseppe De Nittis, quien lo describi贸 como 芦un joven apuesto, fascinante para las mujeres禄. Pronto viaj贸 a Londres, donde entr贸 en contacto con la Primera Internacional y comenz贸 a unirse a las filas revolucionarias.

En esa ciudad entr贸 en contacto con Marx y Engels, se uni贸 a la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores y fue enviado a Italia para difundir el marxismo. Pero all铆 recibi贸 una fuerte influencia del colectivismo bakunista y del republicanismo de Giuseppe Mazzini.

Restaur贸 la antigua secci贸n de 芦L鈥橧nternazionale禄 en N谩poles, con la ayuda de Giuseppe Fanelli, Errico Malatesta, Carmelo Paladino y Emilio Covelli, una organizaci贸n obrera que hab铆a sido prohibida en 1871.

Cafiero puso en marcha un ambicioso plan: intentar construir una casa en Suiza con el dinero recibido de la herencia de sus padres. En esta casa pensaba alojar a los revolucionarios de la Internacional que estaban en peligro en sus respectivos pa铆ses.

El refugio se llama 芦La Baronata禄. Con esta idea, compr贸 una peque帽a villa cerca de la frontera italiana, donde viv铆a Bakunin, que le hab铆a hecho renunciar al socialismo autoritario. Pero el proyecto fracas贸 estrepitosamente, y a mediados de 1874 Cafiero hab铆a dilapidado casi toda su fortuna. Con el resto de su dinero, Cafiero financi贸 algunos peque帽os movimientos insurreccionales que no tuvieron demasiada trascendencia internacional.

Compa帽ero inseparable de Malatesta, compart铆an las tesis del anarquismo comunista frente al colectivismo. 芦Los anarquistas, amigos de la libertad, nos proponemos combatir a los socialistas estatistas con todas nuestras fuerzas. La anarqu铆a en la actualidad es una fuerza de ataque, s铆, es la guerra a la autoridad, al poder del Estado. En la sociedad futura, la anarqu铆a ser谩 la garant铆a, el obst谩culo para el retorno de cualquier autoridad, y de cualquier orden, de cualquier Estado. Libre el individuo para satisfacer todas sus necesidades, en plena posesi贸n de su personalidad, seg煤n sus gustos y simpat铆as, se unir谩 con otros individuos para formar grupos y asociaciones, libres las asociaciones, se federar谩n en el municipio o en la comarca, libres los municipios, se pondr谩n de acuerdo para formar la comarca y la regi贸n, y as铆 sucesivamente, hasta que toda la Humanidad se una libremente禄.

芦No queremos intermediarios, no queremos representantes que acaben represent谩ndose a s铆 mismos, no queremos moderadores de la igualdad que acaben siendo moderadores de la libertad, no m谩s gobiernos nuevos: no m谩s Estados, se llamen populares o democr谩ticos, revolucionarios o provisionales. No queremos intermediarios ni sirvientes, que siempre acaban convirti茅ndose en verdaderos amos禄.

Carlo Cafiero, hombre de pensamiento y acci贸n, pertenec铆a a esa rama de la familia 芦que no ten铆a la costumbre de quedarse con todas las ganancias禄.

