De parte de La Haine July 1, 2021 102 puntos de vista

Dec铆a en uno de sus videos el l铆der de Formaci贸n Obrera. O del PCML o como demonios se llamen sus chiringuitos que Espa帽a no es un estado fascista. Tratando de contrarestrar los argumentos de otro conocido 鈥測outuber鈥. Y esque parece que ahora la politica se desarrolla mas a trav茅s de 鈥渋nfluencers鈥, 鈥測outubers鈥 y otro tipo de vedettes.

Es normal el posicionamiento pol铆tico de este individuo. Fracasada, desenmascarada la UCE, que no era m谩s que una pat茅tica colecci贸n de personas a las que hac铆an viajar de una ciudad a otra del estado y cuya 煤nicas posiciones pol铆ticas eran la defensa inclaudicable de la Unidad de Espa帽a, coincidiendo en eso con La Falange y otros grupos fascistas espa帽oles apareci贸 de la nada este grupo que hay que reconocer, son m谩s frikis, pero much铆simo m谩s peligrosos. El da帽o que pueden llegar a hacer a la izquierda revolucionaria es incalculable, precisamente en una 茅poca que lo que la clase obrera galega, catalana, vasca, andaluza o castellana, ademas del resto de pueblos que estamos presos en esta c谩rcel de pueblos llamada Espa帽a necesitamos como el comer, de forma vital de organizaciones revolucionarias que pongan encima de la mesa, mediante la lucha en la calle la necesidad de avanzar hacia una rep煤blica que reconozca el derecho a la independencia, ademas de desmantelar un estado corrupto al servicio del imperialismo como es el espa帽ol.

Da la sensaci贸n que al sistema capitalista espa帽ol le hacen falta organizaciones que desde una presunta izquierda hagan fuerza junto a los partidos tradicionales a taponar las grietas y salvar de esta manera la Unidad de Espa帽a. Por la socialdemocracia tienen atados y bien atados tanto a Podemos como al PCE-IU, necesitan de otros que desde una presunta extrema izquierda aporten su granito de arena.

Este individuo al que hago referencia es especialmente beligerante con el derecho a la independencia de los pueblos que son oprimidos por 鈥渟u鈥 Espa帽a. No creo que merezca m谩s tiempo ni mas letras鈥.el tiempo pondr谩 a cada uno en su lugar y a este le pondr谩 donde le corresponde tambi茅n. Su 鈥渉oxismo鈥 no puede tapar su espa帽olismo casposo

Espa帽a es un estado fascistas

El mal llamado r茅gimen del 78, y decimos mal llamado, porque su nombre deber铆a ser r茅gimen del 36 no es sino la evoluci贸n natural del franquismo a las exigencias que le hacia el Mercado Com煤n, hoy llamada Union Europea, para poder ser un estado 鈥渞espetable鈥 y 鈥渉omologable鈥 a los que serian sus socios europeos.

Las concesiones que hizo el estado responden a esta etapa hist贸rica, en la cual tanto la lucha de clases, como las luchas nacionales en busca de la Autodeterminaci贸n estaban en pujanza. El estado tuvo que abrir un poco la mano para poder respirar y encauzar estas luchas al pesebre parlamentario donde no hab铆a salida. Era un campo de juego y una reglas pensadas para que ganasen siempre ellos, la burgues铆a y quienes ya ten铆an para el estado espa帽ol, un lugar pensado en el engranaje imperialista.

La aprobaci贸n de la Constituci贸n tiene como objetivo dos cuestiones

-Garantizar la llamada econom铆a de mercado, lease capitalismo

-Garantizar la Unidad de Espa帽a, negando por lo tanto el derecho democr谩tico de la Autodeterminaci贸n

Esto lo saben perfectamente todos los partidos reformistas o que se han hecho reformistas a lo largo de estos 40 a帽os…驴Verdad Sortu? 驴Verdad ERC?

Aun as铆 esta operaci贸n p貌litica, pensada para perfeccionar el sistema legado por Franco tuvo que hacerse bajo un intenso ruido de sables. Y la monarqu铆a metida 鈥渄e aquella manera 鈥 como confes贸 Su谩rez en una entrevista a Victoria Prego, tap谩ndose el micr贸fono

Y recurrieron a la LOAPA para contentar a los sectores mas cabestros que tem铆an que 鈥淓spa帽a se rompiese鈥

Y recurrieron a los GAL y a otros grupos paramilitares para asesinar militantes de organizaciones que no hab铆an pasado por el aro constitucionalista

Y hubo un goteo incesante de muertos por la extrema derecha en la llamada 鈥渢ransici贸n鈥 y despu茅s de ella. La practica totalidad de estos cr铆menes ha quedado impune o con condenas rid铆culas. Solamente en la transici贸n el peri贸dico 鈥淧ublico鈥 habla de 591 muertos La Transici贸n, un cuento de hadas con 591 muertos | P煤blico (publico.es)

Seg煤n La Vanguardia se habla de 88 cr铆menes de odio realizados por grupos fascistas y nazis 鈥楥r铆menes de odio鈥: mapa 88 asesinatos registrados en Espa帽a (lavanguardia.com)

En fin. Ya sabemos que ahora no hay un enano con voz molesta presidiendo desfiles. Ni un Fhurer o un Mussolini. Pero es que se trata precisamente de esto. El fascismo es un recurso del que echa mano la burgues铆a y las clases dominantes cuando las cosas se le ponen feas. 驴Era fascista la Alemania que asesin贸 a Rosa Luxemburgo y Liebeneck? En teor铆a no, de hecho gobernaba la social democracia, igual que en el estado espa帽ol en la 茅poca de los GAL. Pero en ese espacio hist贸rico la burgues铆a alemana acudi贸 a m茅todos fascistas y asesino a los dos lideres comunistas ante la evidencia de que pod铆an hacer triunfar la revoluci贸n en Alemania.

El fascismo no es una ideolog铆a uniforme a nivel mundial, ni siquiera es una ideolog铆a. El fascismo no es m谩s que un recurso que tiene bajo la manga la burgues铆a. En realidad los partidos 鈥渃onstitucionalistas鈥 son el poli bueno. Y los partidos que de forma mas abierta defienden el sistema desde posiciones salvajes son el poli malo. Pero todos defienden el estado del capitalismo

Turr贸n duro, turron blando, todo es turr贸n

El contexto internacional

El contexto internacional, dicho en una frase es de echarse a temblar.

El sistema capitalista hace aguas por todas partes del planeta y quienes lo gestionan no est谩n dispuestos a perder ni un euro de sus tasas de ganancias. La 煤nica manera de garantizar esto es mediante un endurecimiento de las medidas anti obreras, de un recorte total y salvaje de todas las pol铆ticas sociales y de terminar con la clase media.

La clase media es la m谩s reaccionaria de todas clases sociales. Temerosa y ego铆sta por definici贸n, ocupa un lugar en el escalaf贸n social que la hace muy permeable a las practicas del fascismo.

Son las clases medias y las clases lumpem las que enseguida echan la culpa de todo a la inmigraci贸n, las que se ponen en posturas m谩s beligerantes contra la lucha de clases por muy leve que esta sea ( 驴Quien no conoce en su trabajo al t铆pico esquirol que no hace una huelga y que se harta de hacer genuflexiones al jefe? Eso s铆, cuando las huelgas salen victoriosas jamas renuncian a los beneficios de la victoria鈥)

Las clases medias son racistas y xenofobas en un porcentaje alt铆simo. Temen perder su posici贸n en una crisis de grandes dimensiones y eso les hace especialmente peligrosos.

Es curioso como gentes de clase media pasan de ser progres o socialdem贸cratas a ser casi abiertamente fascistas. Esta su posici贸n en juego.

Lo que son siempre es anticomunistas y reaccionarios. Cuando adoptan su pose progre nos tratan de vender que ser progre es apoyar determinados movimientos post modernistas o ponerse hasta el culo de determinadas sustancias.

Y en este contexto el fascismo avanza en toda Europa, lugar donde se ubica el estado espa帽ol. No solo Hungr铆a o Polonia, Tambi茅n pa铆ses de tradici贸n mas democr谩tica-liberal como Francia o Gran Breta帽a ven crecer organizaciones fascista o como los partidos tradicionales se escoran hacia la derecha mas rancia y casposa.

El estado espa帽ol no iba a ser menos y se sube a esta ola. Sabe perfectamente que la estrategia por salvar el estado surgido en 1936, por salvar el capital y la Unidad espa帽ola pasa por palo y tentetieso,

Una combinaci贸n de poli bueno y de poli malo. Un PSOE-Podemos por aqu铆 y un PP-VOX por alla. Grup煤sculo como el de Formaci贸n Obrera que distraen ciertas clases populares del verdadero objetivo y que al mismo tiempo tapan un posible agujero que tenga el barco鈥..Militantes supuestamente antifascistas que se dan golpes de pecho porque seg煤n ellos han parado a la ultra derecha, al mismo tiempo que apoyan a un gobierno que niega derechos democr谩ticos como el de la Autodeterminaci贸n o que han subido la carest铆a de la vida a limites insospechados. O que han firmado junto a sus sindicatos serviles una reforma de las pensiones que cuasi nos convierten en exclavos. 驴Gobierno antifascista? 驴Que har铆an los fascistas en el plano social que no est茅n estos dispuestos a hacer o que no hayan echo ya?..Poli bueno-poli malo. O me votas o viene el poli malo鈥..y te parte la cara. O te ilegaliza. O te mete al talego. O aceptas estas medidas fascistas por las buenas o lo har谩s por las malas. Ese es el mensaje.

Y ante esto Que?

Tal y como plantea I帽aki Gil de San Vicente en su ultima aportaci贸n al debate y que llevar谩 a varios lugares este veranos organizarse, Y es que no hay otra.

O los pueblos nos organizamos o estamos condenados a la exclavitud.

Los pueblos que padecemos este r茅gimen del 36 debemos empezar a organizarnos y a entendenos y coordinar nuestras luchas, Y que esas luchas sean reales, en la calle y mediante lucha de clases tal y como nos ense帽o Lenin

El derecho a la independencia. La salida de la banda criminal OTAN y de la UE. El derecho a construir el socialismo es una programa de maximos que no se puede dar de aqu铆 a dos a帽os. Seguramente ni a tres ni a veinte. Pero si no empezamos ahora mismo ese escenario no llegar谩 nunca.

La referencia revolucionaria, comunista debe empezar a andar. Aqu铆 en Euskal Herria pero tambi茅n en toda Europa

Y en esto si que nos va la vida. Rosa lo dijo clarito, socialismo o barbarie. La barbarie ya esta a la vuelta de la esquina y nosotros con debates posmodernos que no nos llevan a ninguna parte

El camino es largo. Mao dijo que toda gran caminata empezaba por un primer paso. Demosle