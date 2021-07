España. Comunicado de lxs compañerxs detenidxs el 27 de febrero del 2021

Somos lxs presxs de la manifestaci贸n del 27 de febrero en Barcelona, que consideramos necesario, vistos los much铆simos gestos de solidaridad y el soporte recibido, tomar palabra con este escrito colectivo.

Somos 7 individualidades con vivencias personales y pol铆ticas diferentes, aum as铆 muchas veces coincidentes. Lo que seguramente compartimos es la manera de ver el mundo y las relaciones que deseamos entre individuos.

Amamos la libertad, creemos en la igualdad y en el compartir, odiamos el poder y nos oponemos a la explotaci贸n de una persona por parte de otrx.

En pocas palabras nos reconocemos en el ideal anarquista.

Somos conscientes de que este montaje policial se debe a nuestras ideas. Somos y 茅ramos conscientes del conflicto social en cual particip谩bamos y sabemos que la elecci贸n de nuestro enemigo, el poder y el capital, puede acarrear consecuencias, como por ejemplo las que ahora vivimos. Las venganzas de este enemigo no nos asustan ni nos demoralizan, a煤n estamos -y quiz谩s m谩s que antes- decididos a hacer lo que est茅 en nuestras manos por intentar cambiar este horrible existente.

Somos perfectamente conscientes de que nuestra batalla queda lejos de su victoria. Y que hasta que estos muros no sean demolidos otrxs amantes de la libertad y otrxs enemgixs del orden social ser谩n encerradxs dentro de ellxs.

Nuestras ideas sin embargo, no se pueden encerrar. Vuestra solidaridad taladra estos muros y nosotrxs no nos sentimos ni solxs, ni cansadxs, ni presxs. Hasta que nuestra lucha siga nosotrxs siempre seremos libres y no le tendremos miedo a nada.

Os agradecemos el calor y la fuerza que nos envi谩is y esperamos volver a abrazaros pronto sobre las ruinas humeantes de estos muros.

Recibido el 17 de junio, 2021.

Albo, Danilo, Emanuele, Ermann, Jeanne, Luca y Mar铆a.