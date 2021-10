–

Las condiciones que confiere el sistema especial de seguridad social previsto por la legislacio虂n espan虄ola para personas del sector del trabajo dom茅stico no incluyen la proteccio虂n frente al desempleo en un contexto en el que el 95% de las personas empleadas son mujeres, y esto es contrario al principio de no discriminacio虂n por razo虂n de sexo en materia de seguridad social consagrado en la Directiva relativa a la aplicaci贸n progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

Es la conclusi贸n presentada el 30 de septiembre por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) Maciej Szpunar, que considera que la exclusio虂n prevista por la legislacio虂n espa帽ola 鈥攓ue contempla la inclusi贸n de las trabajadoras del hogar en un r茅gimen especial de la Seguridad Social鈥 establece una desventaja particular para estas trabajadoras.

El abogado se pronuncia as铆 en sus conclusiones sobre el asunto C-389/20 TGSS, referido al caso de una empleada de hogar en Vigo. Se trata de unas conclusiones no vinculantes que se enmarcan dentro de las funciones del abogado de proponer una soluci贸n jur铆dica a los jueces del Tribunal de Justicia que, por su parte, comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto y deber谩n dictar sentencia m谩s adelante de manera independiente.

La Asociaci贸n de Trabajadoras de Bizkaia ATH-ELE recuerda que la sentencia puede tardar meses en llegar y pide al Gobierno que no espere a la decisi贸n de los jueces para terminar con esta discriminaci贸n, que las trabajadoras llevan a帽os denunciando.

ATH-ELE subraya que el Gobierno espa帽ol ha reconocido ante el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea 鈥渜ue las trabajadoras de hogar y cuidados no tienen prestaci贸n de desempleo porque el costo de la Seguridad Social para la parte empleadora ser铆a m谩s alto, porque la inviolabilidad del domicilio dificulta el control del fraude y porque las trabajadoras, al cobrar bajos salarios en general, preferir铆an cobrar del paro en lugar de trabajar鈥, explican en alusi贸n a la justificaci贸n que hacen en sus observaciones escritas la TGSS y el Gobierno espa帽ol ante el organismo europeo.

Con esta actitud, dice ATH-ELE, 鈥渆l Gobierno las condena a aceptar condiciones ilegales por no quedar en la calle, las priva de la protecci贸n de desempleo cuando sus empleadores mueren o ingresan en una residencia y contin煤a neg谩ndose a poner medios para controlar lo que sucede en el empleo de hogar鈥.

De Vigo al TJUE

El caso que motiva este pronunciamiento es el referido a una trabajadora, empleada por una persona f铆sica, afiliada a ese r茅gimen especial desde enero de 2011, un caso que lleg贸 a este organismo el 14 de agosto de 2020.

En noviembre de 2019, la trabajadora presento虂 ante la Tesoreri虂a General de la Seguridad Social (TGSS) una solicitud de cotizacio虂n a la proteccio虂n por desempleo para pedir el derecho a la correspondiente prestacio虂n. Su empleador estaba dispuesto a abonar la cotizacio虂n solicitada, pero la TGSS denego虂 su solicitud debido a que la legislacio虂n excluye expresamente la posibilidad de cotizar al sistema especial con la finalidad de obtener la proteccio虂n por desempleo, como explica el Tribunal de Justicia de la Unio虂n Europea en una nota de prensa.

Ante esta respuesta, la trabajadora recurrio虂 ante el Juzgado de lo Contencioso n煤mero 2 de Vigo, alegando que la normativa estatal deja a las personas que trabajan como empleadas de hogar en una situacio虂n de desamparo social cuando se pone fin a su relacio虂n laboral por causas que no les son imputables, ya que esta situaci贸n impide el acceso tanto a la prestacio虂n por desempleo como a cualquier otra ayuda social que exija el agotamiento del derecho a esa prestacio虂n.

El juez de Vigo subraya que la categori虂a de trabajadores de que se trata constituye un colectivo compuesto casi exclusivamente por mujeres, por lo que pidi贸 al Tribunal de Justicia que interprete la Directiva relativa al principio de igualdad en materia de seguridad social

En este contexto, dice la nota del Tribunal de Justicia, el juez espan虄ol subraya que la categori虂a de trabajadores de que se trata constituye un colectivo compuesto casi exclusivamente por mujeres, por lo que pide al Tribunal de Justicia que interprete la Directiva relativa al principio de igualdad en materia de seguridad social para determinar si existe una discriminacio虂n indirecta por razo虂n de sexo, prohibida por dicha Directiva.

En sus conclusiones el abogado general sen虄ala en, primer lugar, que, al ejercer su competencia en el a虂mbito de la seguridad social y, en particular, de las prestaciones por desempleo, los Estados miembros deben respetar el principio de no discriminacio虂n por razo虂n de sexo en materia de seguridad social y considera que la exclusio虂n prevista por la legislacio虂n nacional establece una desventaja particular para las personas que trabajen como empleadas de hogar.

El abogado general sen虄ala que si bien entre las personas trabajadoras incluidas en el re虂gimen general de la Seguridad Social, que tienen derecho a las prestaciones por desempleo, la proporcio虂n de hombres y mujeres es ma虂s o menos similar, no ocurre lo mismo entre las personas del r茅gimen especial, donde las mujeres representan ma虂s del 95%. Por lo tanto, la cla虂usula de exclusio虂n afecta negativamente a una proporcio虂n significativamente mayor de empleados de hogar de sexo femenino que de sexo masculino.

No hay motivos para un r茅gimen especial

El abogado general examina a continuacio虂n si esta desigualdad de trato en detrimento de los empleados de hogar de sexo femenino puede estar justificada por factores objetivos y ajenos a toda discriminacio虂n por razo虂n de sexo. En ese sentido, recuerda que la TGSS y el Gobierno justifican la excepcionalidad del r茅gimen de estas trabajadoras en las caracteri虂sticas especi虂ficas de este sector.

En primer lugar estar铆an los motivos basados en las caracteri虂sticas de las personas empleadas (trabajadores poco cualificados que cobran el salario mi虂nimo) o de las empleadoras (cabezas de familia). Sobre estos motivos, el abogado general concluye que parecen estar basados en estereotipos de ge虂nero.

El abogado general se帽ala que los motivos que alega el Gobierno y la TGSS para mantener el r茅gimen especial parecen estar basados en estereotipos de g茅nero y no se justifican tampoco por una eventual protecci贸n frente al fraude

La segunda raz贸n en la que se justifica la excepcionalidad es una eventual proteccio虂n frente al fraude que se podr铆a cometer en el sector desde un r茅gimen general. Szpunar sen虄ala que, si esto fuera asi虂, ocurriri虂a lo mismo en el caso de todos los trabajadores del mercado laboral poco cualificados y que perciben el salario mi虂nimo en otros sectores.

En tercer lugar estar铆a la supuesta proteccio虂n del nivel de ocupacio虂n de la categori虂a de actividad de los empleados de hogar. Sobre esto, el abogado general subraya que la exclusio虂n conduce a reforzar la concepcio虂n social tradicional de los roles, permitiendo no solo explotar la posicio虂n, estructuralmente ma虂s de虂bil, de las personas que integran este sector, sino tambie虂n infravalorar su trabajo, que deberi虂a, por el contrario, ser reconocido y valorado por la sociedad.

El abogado general confirma que estos motivos constituyen objetivos legi虂timos de poli虂tica social, pero no pueden justificar una discriminacio虂n perjudicial para las personas de sexo femenino.

Conclusiones

Szpunar estima que, en cualquier caso, la cla虂usula de exclusio虂n no resulta adecuada para garantizar los objetivos de lucha contra el trabajo sumergido y el fraude y de proteccio虂n del empleo. Considera que esta cla虂usula, al prohibir en te虂rminos absolutos a todos los empleados de hogar acceder a la prestacio虂n por desempleo, va ma虂s alla虂 de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.

Por ello, lo que propone el Tribunal es responder del siguiente modo a la cuesti贸n prejudicial planteada por el Juzgado de Vigo: 鈥淓l art铆culo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicaci贸n progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposici贸n nacional que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones reconocidas a los empleados de hogar por un r茅gimen legal de seguridad social, cuando consta que estos empleados son casi exclusivamente mujeres鈥.

Adem谩s de concluir que el r茅gimen general contraviene la directiva de la UE, el abogado general recuerda que el Gobierno no ha creado la mesa de expertos comprometida para el a帽o 2012 que deb铆a valorar la viabilidad de un sistema de protecci贸n m谩s garantiste

Pero no solo eso, sino que el abogado general incluye en su an谩lisis dos consideraciones adicionales. En la primera, recuerda que el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre de 2011, establece que el Ministerio de Trabajo proceder谩 a la constituci贸n de un grupo de expertos para que realice un informe con anterioridad al 31 de diciembre de 2012 sobre, entre otras cuestiones, 鈥渓a viabilidad de establecer un sistema de protecci贸n por desempleo adaptado a las peculiaridades de la actividad del servicio del hogar familiar que garantice los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera鈥, una disposici贸n que no se ha aplicado.

Por otro, le recuerda al Gobierno que, como miembro de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo, tiene el compromiso de adoptar medidas para cumplir el Convenio 189 de la OIT, aprobado el 16 de junio de 2011, aunque no haya ratificado aun el convenio.

Las conclusiones, aunque no sean vinculantes, suponen un respaldo a las reivindicaciones de las trabajadoras de hogar, que el 30 de Marzo, d铆a internacional del Empleo de Hogar, recordaban que a d铆a de hoy siguen esperando tanto la ratificaci贸n del Convenio 189 de la OIT como la inclusi贸n en el r茅gimen general de la Seguridad Social, una reclamaciones que han sido escuchadas por el Gobierno de coalici贸n, pero pospuestas hasta 2023.

