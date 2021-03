Manifestaci贸n por beb茅s robados. 26 de junio de 2018. REUTERS/Juan Medina

La falta de respuesta por parte del Estado a quienes llevan d茅cadas buscando los llamados 鈥渂eb茅s robados鈥 acrecienta un sufrimiento psicol贸gico que alcanza el umbral de la tortura y otros malos tratos, seg煤n reconocen organismos internacionales.

El Parlamento tiene una oportunidad hist贸rica de aprobar una Ley sobre beb茅s robados que permita la b煤squeda e identificaci贸n de ni帽os y ni帽as, y garantice verdad, justicia y reparaci贸n.

16 de marzo de 2021

Durante m谩s de 50 a帽os, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparici贸n forzada, o de sustracci贸n y sustituci贸n de sus identidades. Se vulner贸, tambi茅n, el derecho a la protecci贸n de la vida familiar, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares sin injerencias il铆citas. Son los conocidos como 鈥渂eb茅s robados鈥. La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autor铆a o complicidad en los primeros a帽os, hasta la actual atenci贸n desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de b煤squeda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biol贸gica; o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen la suerte y paradero de sus hijos o hijas, o familiares.

Las sustracciones ilegales denunciadas se habr铆an producido primero en c谩rceles, y luego en hospitales, maternidades, casas cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que carec铆an de una adecuada supervisi贸n por parte del Estado. Amnist铆a Internacional ha constatado c贸mo beb茅s llegaron a ser entregados a familias de M茅xico o Chile, siendo registrados como hijos e hijas biol贸gicos. La ideolog铆a de g茅nero franquista que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso la creaci贸n de leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracci贸n ilegal de beb茅s. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe, 鈥楾iempo de verdad y de justicia鈥. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de 鈥渂eb茅s robados鈥, presentado hoy por Amnist铆a Internacional.

鈥淒urante la investigaci贸n, hemos documentado casos en los que hay indicios de que se den los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparici贸n forzada: primero, la sustracci贸n del beb茅; segundo, con la participaci贸n, o con la tolerancia o aquiescencia del Estado; y, tercero, la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida鈥, explica Daniel Canales, investigador del informe.

D茅cadas sin respuesta

鈥淟o que busco es un beb茅 muerto, como no lo encuentro, lo busco vivo鈥, son palabras de Marga Calvo que busca a su hijo nacido en julio de 1975.

Siempre que hay sospecha de que puede darse un caso de desaparici贸n forzada, el Estado tiene la obligaci贸n absoluta de investigar estos delitos, que no prescriben hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas, y se les garantiza la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad.

Sin embargo, Amnist铆a Internacional ha podido constatar que los procesos de b煤squeda contin煤an encontrando obst谩culos, y resultan ser en su mayor铆a, infructuosos. Aunque en los 煤ltimos a帽os se han puesto en marcha algunos recursos para abordar este tema, como el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, no cuenta con los medios suficientes, no hacen acompa帽amiento a las v铆ctimas, apenas siguen los casos, y no proporcionan apoyo psicol贸gico, ni orientaci贸n jur铆dica.

鈥淒esde 2011 hasta 2021, se emprendieron 2.138 diligencias por parte de la Fiscal铆a, de 茅stas solo la 煤ltima que se inici贸 en enero de 2020, sigue abierta鈥 Daniel Canales, Amnist铆a Internacional

鈥淧ese a los esfuerzos realizados, la mayor铆a de las investigaciones emprendidas por la Fiscal铆a fueron cerradas sin haber podido proporcionar certeza ni avances significativos en la b煤squeda de verdad, justicia y reparaci贸n de las v铆ctimas. Desde 2011 hasta enero de 2021, se emprendieron 2.138 diligencias, de 茅stas solo una, que se inici贸 en Barcelona en febrero de 2020, permanece todav铆a abierta. Del total de estas diligencias, 526 llegaron a ser judicializadas. Sin embargo, m煤ltiples juzgados aplicaron la prescripci贸n de los hechos, negando con ello el car谩cter continuo de la desaparici贸n forzada y cerrando los casos sin una m铆nima actividad de investigaci贸n para esclarecer los hechos鈥, se帽al贸 Daniel Canales.

El peso de los procesos de b煤squeda sigue recayendo en las propias familias y en las personas en b煤squeda de su identidad, que se encuentran con que ni el Estado, ni la Iglesia (que archiva documentos relacionados con adopciones anteriores a la Ley de Adopci贸n de 1987) les facilitan el acceso a informaci贸n relevante que podr铆a contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Durante la investigaci贸n, Amnist铆a Internacional ha identificado algunos elementos comunes en estos casos. Es recurrente encontrar que las mujeres que denuncian la sustracci贸n de sus hijos/as eran de origen humilde, madres j贸venes, e incluso madres solteras, en un contexto en el que se negaba a la mujer capacidad de decisi贸n sobre su vida, su maternidad y sus hijos. Las denuncias por estos hechos alegan circunstancias que se repiten con frecuencia: se informaba de la muerte del beb茅, que en muchos casos no se pod铆a ver, y/o de cuyo entierro se encargaba el hospital. En los procesos de b煤squeda se une la falta de informaci贸n, o la documentaci贸n err贸nea o falsa, y un acompa帽amiento inexistente o escaso por parte de las autoridades a quienes emprenden la b煤squeda.

Ideolog铆a contra la mujer

A lo largo de la investigaci贸n, hemos podido constatar una ideolog铆a de g茅nero franquista que explica y da contexto a los hechos denunciados como sustracciones ilegales de beb茅s. Comienza en la posguerra, con una represi贸n que incide de forma particular en la mujer represaliada, y contin煤a durante el franquismo, a trav茅s del control sobre la mujer, cuya 煤nica funci贸n es ser madre, y a la que se priva de autonom铆a y capacidad de decisi贸n, tambi茅n respecto de su propia maternidad.

鈥淢谩s all谩 de la ideolog铆a franquista, desde el final de la Guerra Civil se aprobaron leyes, muchas de ellas vigentes hasta finales de los 90, que limitaban los derechos de las mujeres, regulaban el registro de menores y permit铆an la adopci贸n entre particulares鈥 Daniel Canales, Amnist铆a Internacional.

鈥淢谩s all谩 de esta ideolog铆a franquista, desde el fin de la Guerra Civil se aprobaron leyes, muchas de ellas vigentes hasta finales de los 90, que somet铆an y limitaban los derechos de las mujeres, regulaban el registro de los y las menores, y permitieron que la adopci贸n fuera un negocio entre particulares hasta 1987. Tambi茅n hasta 1963 se publicaron numerosos informes m茅dicos que pretend铆an demostrar que la mortalidad infantil era mayor cuando la madre era pobre, trabajadora, o madre soltera. Un entramado legal e ideol贸gico en el que pudieron ampararse estas violaciones de derechos humanos鈥, relat贸 Daniel Canales.

La desconfianza hacia las madres, el discurso de que quienes no superan la muerte de su beb茅 pueden terminar locas, se ha prolongado en el tiempo, y sigue teniendo especial impacto en las mujeres que todav铆a hoy buscan a sus hijos e hijas: no se las cree, se las considera locas, e incluso se les achaca haberse arrepentido de haber entregado a sus beb茅s en adopci贸n.

A Ruth Puertas, presuntamente le sustrajeron su beb茅 en 1993, se trata del 煤ltimo caso documentado por la organizaci贸n. A lo largo de a帽os de b煤squeda solo ha encontrado falta de informaci贸n, falta de respuestas, y un cuestionamiento constante a su testimonio. 鈥淵o quiero verdad, quiero que se sepa que no estamos locas鈥, contaba Ruth a Amnist铆a Internacional.

No es un tema del pasado

Para Amnist铆a Internacional, no se trata de una violaci贸n de derechos humanos del pasado, sus efectos no han cesado y persisten hoy. Si algo ha podido constatar Amnist铆a Internacional a lo largo de esta investigaci贸n es el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de b煤squeda, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad. Este sufrimiento moral y psicol贸gico puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, tal y como han se帽alado mecanismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.

Momento hist贸rico

El Estado espa帽ol debe adoptar medidas con un enfoque global para dar respuesta a estos procesos de b煤squeda en su totalidad, y proporcionar de forma proactiva acompa帽amiento a las v铆ctimas. Esto requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la informaci贸n, rendici贸n de cuentas, as铆 como apoyo jur铆dico y psicol贸gico.

鈥淓n estos momentos estamos ante una oportunidad hist贸rica para impulsar el esclarecimiento efectivo de estas violaciones de derechos humanos. Esperamos que el Parlamento apruebe una Ley sobre beb茅s robados destinada a la b煤squeda e identificaci贸n de ni帽os y ni帽as; que el Ejecutivo garantice una asistencia integral, tanto jur铆dica como psicosocial para las v铆ctimas y se reconozca p煤blicamente el impacto que este tipo de violencia ha tenido espec铆ficamente contra las mujeres; y que desde tribunales y fiscal铆a se impulsen investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos鈥, manifest贸 Esteban Beltr谩n, director de Amnist铆a Internacional Espa帽a.

Informaci贸n de contexto

La investigaci贸n de Amnist铆a Internacional se ha llevado a cabo en Andaluc铆a, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Catalu帽a y Pa铆s Vasco por concentrar m谩s del 80 por cien de las diligencias de investigaci贸n emprendidas por las Fiscal铆a General del Estado desde 2011.