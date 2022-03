–

Si no se puede conceder asilo a una persona así, ¿a quién hay que concedérselo? La política internacional del gobierno de España -¿por qué será que no nos sorprende?- sigue sumando nuevas cotas de ignominia, desprecio a los derechos humanos y sumisión a todo tipo de poderes extranjeros, incluyendo dictaduras como las de Marruecos y Argelia. Nota de Tortuga.

España entrega a Argelia al exmilitar y activista Mohamed Benhlima

La Policía deporta al joven, que cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional y de CIEs NO, que ha sido arrestado al aterrizar en su país.

España ha entregado a Argelia al exmilitar y activista Mohamed Benhlima, tras deportarlo la noche de este viernes. Benhlima, que cuenta con el apoyo de Amnistía Internacional, pidió sin éxito protección internacional en España, país al que huyó en 2019. Tras nueve días en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia, su equipo jurídico y miembros de la campaña CIEs No han perdido la comunicación telefónica con el activista este viernes y han confirmado que ya no estaba en el recinto de internamiento. Por la noche ha trascendido un video en el que se observa el arresto del exmilitar, condenado a 10 años de prisión en su país por divulgar presuntos casos de corrupción del Ejército argelino y por su participación en el movimiento popular de protesta Hirak, en la pista de aterrizaje de un aeropuerto.



El activista encerrado habla desde el CIE de Valencia: “Si me deportan a Argelia estaré en una cárcel militar bajo tortura”

Un canal argelino de Youtube ha difundido un video en el que Mohamed Benhlima aparece esposado bajando del avión y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional española.

Varios miembros de la Brigada de Investigación e Intervención, el grupo de choque de la policía argelina, han introducido al exmilitar en un vehículo, según se aprecia en el video.

El Ministerio del Interior ha rechazado otorgarle asilo internacional en el reexamen de la solicitud, según ha confirmado su equipo jurídico. Como ya pasó con su compatriota Mohamed Abdellah, deportado desde el CIE de Barcelona, el activista y exmilitar, ha sido entregado a las autoridades argelinas. Amnistía Internacional y la campaña CIEs No consideran que existe el riesgo de que Benhlima sea torturado en una cárcel militar.

El joven, con un canal de YouTube con 152.000 suscriptores, denunció presuntos casos de corrupción en el Ejército de se país. “Si me deportan a Argelia estaré en una cárcel militar bajo tortura”, temía durante su estancia en el CIE de Zapadores, en Valencia.

